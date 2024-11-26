BRUNO bike （ブルーノ バイク）より 2024 FW COLLECTIONが登場!!
BRUNOのフラッグシップモデル VENTURA（ヴェンチュラ）。
フレームデザインが特徴的で、ハンモックのような乗り心地。
columbusチューブを採用し、長年乗って頂くことを考えて作られたモデルです。
2024FWはBROOKS CAMBIUM C17サドルが付属した限定仕様。
SPEC
Frame : Columbus Cromor Tubing
Fork: Original Cr-mo Tubing
Brake : Tektro Canti Brake
Tire: KENDA K-WEST 20 x 1.25
Saddle: 24FW限定 BROOKS CAMBIUM C17
Rim : 6061 Alloy Heat Treatment CNC side Wall
Shifter : Shimano W Lever
F.derail: Shimano CLARIS
R.derail: Shimano TOURNEY TX
Gear: 2x8speed
Size(c-t): 385mm
Weight: 10.2kg
Color: Black
Price\169,950（税込）
MINIVELO ROAD DROP（ミニベロ ロード ドロップ）
ホリゾンタルのオーソドックスなフレームのMINIVELO ROAD（ミニベロ ロード）。
旅をイメージさせるこのモデル、発表当初からアップデートが加えられ進化し続け、長らく愛されているモデルです。
そして今回2024FWでは特別限定モデルが登場！
その名もWEEKEND TRAVELER
パニアやリアキャリアなどが最初から装備され週末の旅ライドなどを応援する台数限定モデルとなります！
※パニアバッグのカラーはアソートとなります、展示される販売店ごとにカラーが異なる場合がございます。
BLACK
CHROME PLATE / BRUNOオリジナルフェンダーとBROOKS CAMBIUM C17が付属した仕様
SPEC
Frame : Columbus Cromor Tubing
Fork: Original Cr-mo Tubing
Brake : Shimano Canti Brake
Tire: KENDA K-WEST 20 x 1.25
Saddle: 24FW限定 BROOKS CAMBIUM C17
Rim : 6061 Alloy Heat Treatment CNC side Wall
Shifter : Shimano W Lever
F.derail: Shimano CLARIS
R.derail: Shimano TOURNEY TX
Gear: 2x8speed
Crank: 52T/42T
Size(c-t): 460mm / 510mm / 540mm
Weight: 10.2kg（510mm）
Color: Black / Chrome Plate
Price:
CHROME PLATE : \169,950（税込）
24FW限定 WEEKENDER TRAVELER
\149,600（税込）
MIXTE（ミキスト）
MIXTEは女性でも乗りやすいフレーム形状と、キビキビと気持ちの良い走り心地で、
BRUNOの一番人気のモデルです。
ちょっとした買い物やお出かけにぴったりな、お散歩自転車の定番。
今回はオリジナルフェンダーを搭載した仕様となります！
BLACK EDITIONとSILVER EDITIONで各色が展開！
BLACK EDITION
BLACK EDITION / BLACK
BLACK EDITION / GREY
BLACK EDITION / SAND
SILVER EDITION SILVER
SILVER EDITION / SILVER
SILVER EDITION / METALLIC BLUE
SILVER EDITION / GOLD
SPEC
Frame : AY73 Original Cr-mo butted tubing
Fork: Original Hi-tensile Tubing
Brake : Shimano Canti Brake
Tire: KENDA K-WEST 20 x 1.25
Saddle: Bruno Original Saddle
Rim : WEINMANN SP17 6061 Alloy CNC Side Wall
Shifter : Shimano Revo Shifter
F.derail: -
R.derail: Shimano Tourney
Gear: 7speed
Crank: 46T
Size(c-t): 410mm
Weight: 10.3kg
Color:
Black Edition : Black / Grey / Sand
Silver Edition : Silver / Metallic Blue / Gold
Price:
CHROME PLATE : \69,960（税込）
Brunoオリジナルキックスタンド / オリジナルフェンダー付属
BRUNO BIKEについて
スイスKlostersを拠点に活動する、Bruno氏との出会いから始まった小径車ブランド。
BRUNO氏はスイス ロード・マウンテンバイク・シクロクロスの元代表選手。
現在はヨーロッパの数々のブランドの開発や製造に携わる。
そんなBRUNO氏と共に企画やデザインは日本から、技術アドバイスはBRUNO氏から、
スイスと日本のコラボレーションブランド。
小さな旅をコンセプトに、人生の中にワクワクを見つける道具として、ぜひ相棒に選んでほしい自転車です。
【公式サイト】
https://brunobike.jp
【公式インスタグラム】
https://www.instagram.com/brunobike.jp/