BRUNO bike （ブルーノ バイク）より 2024 FW COLLECTIONが登場!!

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ダイアテック株式会社
VENTURA（ヴェンチュラ）

BRUNOのフラッグシップモデル VENTURA（ヴェンチュラ）。


フレームデザインが特徴的で、ハンモックのような乗り心地。


columbusチューブを採用し、長年乗って頂くことを考えて作られたモデルです。



2024FWはBROOKS CAMBIUM C17サドルが付属した限定仕様。





SPEC


Frame : Columbus Cromor Tubing


Fork: Original Cr-mo Tubing


Brake : Tektro Canti Brake


Tire: KENDA K-WEST 20 x 1.25


Saddle: 24FW限定 BROOKS CAMBIUM C17


Rim : 6061 Alloy Heat Treatment CNC side Wall


Shifter : Shimano W Lever
F.derail: Shimano CLARIS


R.derail: Shimano TOURNEY TX


Gear: 2x8speed


Size(c-t): 385mm


Weight: 10.2kg


Color: Black


Price\169,950（税込）


MINIVELO ROAD DROP（ミニベロ ロード ドロップ）

ホリゾンタルのオーソドックスなフレームのMINIVELO ROAD（ミニベロ ロード）。


旅をイメージさせるこのモデル、発表当初からアップデートが加えられ進化し続け、長らく愛されているモデルです。


そして今回2024FWでは特別限定モデルが登場！


その名もWEEKEND TRAVELER


パニアやリアキャリアなどが最初から装備され週末の旅ライドなどを応援する台数限定モデルとなります！


※パニアバッグのカラーはアソートとなります、展示される販売店ごとにカラーが異なる場合がございます。




BLACK


CHROME PLATE / BRUNOオリジナルフェンダーとBROOKS CAMBIUM C17が付属した仕様

SPEC

Frame : Columbus Cromor Tubing


Fork: Original Cr-mo Tubing


Brake : Shimano Canti Brake


Tire: KENDA K-WEST 20 x 1.25


Saddle: 24FW限定 BROOKS CAMBIUM C17


Rim : 6061 Alloy Heat Treatment CNC side Wall


Shifter : Shimano W Lever
F.derail: Shimano CLARIS


R.derail: Shimano TOURNEY TX


Gear: 2x8speed


Crank: 52T/42T


Size(c-t): 460mm / 510mm / 540mm


Weight: 10.2kg（510mm）


Color: Black / Chrome Plate


Price:
CHROME PLATE : \169,950（税込）
24FW限定 WEEKENDER TRAVELER
\149,600（税込）


MIXTE（ミキスト）

MIXTEは女性でも乗りやすいフレーム形状と、キビキビと気持ちの良い走り心地で、


BRUNOの一番人気のモデルです。


ちょっとした買い物やお出かけにぴったりな、お散歩自転車の定番。


今回はオリジナルフェンダーを搭載した仕様となります！


BLACK EDITIONとSILVER EDITIONで各色が展開！



BLACK EDITION

BLACK EDITION / BLACK


BLACK EDITION / GREY

BLACK EDITION / SAND

SILVER EDITION SILVER



SILVER EDITION / SILVER


SILVER EDITION / METALLIC BLUE

SILVER EDITION / GOLD


SPEC


Frame : AY73 Original Cr-mo butted tubing


Fork: Original Hi-tensile Tubing


Brake : Shimano Canti Brake


Tire: KENDA K-WEST 20 x 1.25


Saddle: Bruno Original Saddle


Rim : WEINMANN SP17 6061 Alloy CNC Side Wall


Shifter : Shimano Revo Shifter
F.derail: -


R.derail: Shimano Tourney


Gear: 7speed


Crank: 46T


Size(c-t): 410mm


Weight: 10.3kg


Color:


Black Edition : Black / Grey / Sand


Silver Edition : Silver / Metallic Blue / Gold


Price:
CHROME PLATE : \69,960（税込）


Brunoオリジナルキックスタンド / オリジナルフェンダー付属


BRUNO BIKEについて



スイスKlostersを拠点に活動する、Bruno氏との出会いから始まった小径車ブランド。
BRUNO氏はスイス ロード・マウンテンバイク・シクロクロスの元代表選手。
現在はヨーロッパの数々のブランドの開発や製造に携わる。


そんなBRUNO氏と共に企画やデザインは日本から、技術アドバイスはBRUNO氏から、
スイスと日本のコラボレーションブランド。



小さな旅をコンセプトに、人生の中にワクワクを見つける道具として、ぜひ相棒に選んでほしい自転車です。



【公式サイト】


https://brunobike.jp


【公式インスタグラム】


https://www.instagram.com/brunobike.jp/