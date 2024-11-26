【申込み受付中！】 トヨタ自動車/アイシン九州/IHI/日本マイクロソフト/BYD等が登壇！製造業の最新トレンドを学べる無料セミナーを開催 @マリンメッセ福岡

RX Japan 株式会社

◆開催概要◆

課題に合わせて製造業の最新動向を学べる、事例満載のセミナーを全12講演開催。製造業における生成AI活用、DX推進、開発・製造事例、AM・3Dプリンタ活用、ロボット活用、設備保全DX などをテーマに、豪華講師陣が連日登壇。設計・研究・開発、製造・生産技術、購買、品質、DX推進、情報システム部門など、製造業の方々必聴の内容となっております。ぜひご来場ください。（受講無料/事前申込制）

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https://www.manufacturing-world.jp/kyushu/ja-jp/lp/rai/seminar_ml.html?utm_campaign=PR&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.manufacturing-world.jp/kyushu/ja-jp/lp/rai/seminar_ml.html?utm_campaign=PR&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

本講演では、製造業の最新動向を学べる講演を多数開催！「ものづくり専門展」である展示会と併催のため、セミナー受講と併せて多くの製品・サービスを実際に比較・検討できます！

トヨタ自動車/アイシン九州/本田技術研究所/SUBARU/IHI/デンソー/BYD/ヤマハ発動機/日本マイクロソフト/鴻海 などが登壇！ 製造業の生成AI活用・DX推進をはじめ、デジタルツインや生産性向上・カイゼン、などの開発・製造事例について先進企業の取組みを詳しく学べます。更に「設備保全DX」「カーボンニュートラル」「AM技術の真の普及に向けた取り組み」「EMS戦略」ほか、海外企業の最新動向など、課題に合わせて学べる講演多数！製造業の最新トレンドを学べるまたとない機会をお見逃しなく！

第2回 ものづくり ワールド九州 展示会概要

会期：2024年12月11日[水]～12月13日[金] 10:00～17:00

会場：マリンメッセ福岡A・B館

主催：RX Japan株式会社

＜構成展示会＞

設計・製造ソリューション展

機械要素技術展

工場設備・備品展

次世代 3Dプリンタ展

ものづくり AI/IoT展

計測・検査・センサ展

製造業DX展

ものづくり ODM/EMS展

製造業サイバーセキュリティ展 (NEW)

スマートメンテナンス展 (NEW)

＜出展社数＞

420社*

＜来場者数＞

15,000名

*掲載の出展社数(共同出展社を含む)は、2024年10月1日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります