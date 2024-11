Scalehack、成長企業のプロジェクトを推進するプロPMO人材を派遣する新サービス、「PMO派遣サービス」を開始

株式会社Scalehack

▼本サービスサイトURL

https://scalehack.co.jp/pmo-service/

◼︎企業成長におけるPMO人材の可能性に着目した人材派遣サービス

近年、多くの企業がデジタル化への対応や事業開発など、新規のプロジェクト推進に注力しています。

特に日本市場では、市場の目まぐるしい変化に伴うプロジェクトの複雑化や、IT人材の不足を中心としたリソースの枯渇により、当初計画通りにプロジェクトを推進し、目的を達成することが難しくなっています。

プロジェクトの成功率を高めるためには、単なるプロジェクト管理を超えて、リソースの最適化やリスク管理、さらにはステークホルダー間の円滑なコミュニケーションを促進するための、高度な専門性を持ったPMO(Project Management Office)人材が必要ですが、日本市場においては、このような高度なスキルを持ったPMO人材は非常に希少です。

PMO人材がそもそも少ないことから、日本では、プロジェクト管理の成熟度がグローバル水準と比較して低いとされ、PMOの導入率も先進国の中では遅れていることが指摘されています。

一方で、PMOの役割を強化することで、企業全体のプロジェクト成功率の向上や、無駄なコストの削減が明確に改善されるとするレポート(Project Management Institute 「Pulse of the Profession」等)も発表されており、PMO人材を確保することが、今後の企業の持続的成長に不可欠であることが示されています。

このような背景から我々Scalehackは、プロジェクト推進における高い専門性を備えたPMO人材を豊富に抱えた上で、クライアントのプロジェクトに適切なPMO人材を提案・派遣し、企業の事業推進力をさらに加速させる新サービスとしての「PMO人材派遣サービス」を開始します。

◼︎サービス概要

本派遣サービスが提供する「PMO」とは、プロジェクトの進行を標準化し、組織全体の目標に沿ってプロジェクトを円滑に推進するための仕組みおよび役割です。これにより、各プロジェクトが間違った進行方法に陥ることなく、効率的にかつ確実に成果を上げることが期待できます。また、PMOはプロジェクトの進捗を継続的にモニタリングし、必要に応じて早期の対応を行うことで、プロジェクトの失敗リスクを軽減し、成功率を向上させます。具体的には以下の4つの役割を持ってプロジェクトを推進します。

1.推進プロセスの明確化

PMOは、プロジェクトを開始する際にまず、その目的や進め方を明確にします。どのタスクがいつ行われるべきか、誰が担当するのか、どのような成果が期待されるのかを明文化することで、チームメンバーが混乱することなくプロジェクトを推進できます。また、進行中に発生する課題や変更にも柔軟に対応できるよう、予めリスクシナリオを策定し、緊急時のプロセスを整備します。これにより、プロジェクト全体の可視化が進み、関係者全員が同じ理解のもとで行動できるようになります。

2.管理手法の提供

PMOは、プロジェクト管理において有効なツールや手法を提供する役割も担います。例えば、スケジュール管理にはガントチャートやタスク管理ツールを、リスク管理にはリスク評価システムを導入します。さらに、プロジェクトの進捗をリアルタイムで把握するためのダッシュボードや、効果的なコミュニケーションを促進するためのチャットツールも提案します。これにより、プロジェクトの進行状況を誰もが一目で確認でき、適切な意思決定が迅速に行える環境を整えます。また、これらのツールを活用することで、効率的なリソース配分やプロセスの最適化が可能となり、成果物の品質向上にも貢献します。

3.リソースの管理

PMOは、プロジェクトが成功するために必要なリソースを効率的に管理します。リソースには、人材、資金、設備などが含まれ、それぞれが適切なタイミングで投入されることが求められます。PMOは、プロジェクト開始前にリソースの必要量を正確に見積もり、適切に配分する計画を立てます。さらに、プロジェクトの進行状況に応じてリソースの再調整を行い、過剰な投入や不足を防ぎます。これにより、リソースの無駄を減らし、コスト管理の最適化を実現します。また、人的リソースに関しても、チームメンバーのスキルや経験を最大限に活かし、プロジェクトのニーズに合わせた配置を行うことで、パフォーマンスを向上させます。

4.コミュニケーションの円滑化

プロジェクトを成功させるためには、チーム内やステークホルダーとの効果的なコミュニケーションが欠かせません。PMOは、情報の共有や意思決定のプロセスを一元化し、チームメンバーや関連部門とのスムーズな連携を促進します。定期的な進捗報告や会議のスケジュール管理を行い、全員が最新の情報を常に把握できるようサポートします。また、問題が発生した場合も迅速に関係者に通知し、適切な対策を取るためのコミュニケーションルートを確保します。これにより、誤解や情報の断絶を防ぎ、プロジェクトが円滑に進行するよう支援します。

◼︎支援領域

成長事業に必要な注力領域をカバー。構築された各領域の戦略に沿いながら、プロジェクト進行を確実に推進します。

1. 新規事業

不確実性の高い新規事業領域では、迅速かつ柔軟な対応が求められます。PMOメンバーは、スタートアップや新規事業開発における実務経験を活かし、プロジェクトの初期段階から最終フェーズまで支援します。市場調査、ビジネスモデルの構築、リスク管理など、各フェーズで発生する課題に対し、具体的な解決策を提供します。特に、新規事業に特有の不確実性を軽減し、計画的にプロジェクトを進めるためのフレームワークを整備します。これにより、企業は競争の激しい市場環境下でも確実に事業を推進できます。

2.マーケティング

マーケティングキャンペーンや市場分析、顧客ターゲティングなど、実務レベルでの施策をリードします。戦略に基づいた計画の実行、予算管理、KPIのモニタリングを行います。実務経験を持つメンバーが、最適な広告戦略やデジタルマーケティングの手法を選定し、施策の効果を最大限に引き出すためのデリバリーを推進します。

3.業務改善・DX

業務改善を図ると同時に、デジタルツールの導入やプロセス自動化を支援します。変革ロードマップの作成では、現状の業務プロセスを詳細に分析し、デジタル技術を活用して効率化を図るための具体的なプランを提示します。さらに、リソースの最適化、リスク管理、進捗監視を通じて、変革プロジェクトがスムーズに進行するようサポートします。最終的には、業務の効率向上とコスト削減を実現し、企業のデジタル化を成功に導きます。

4.セールス

セールスチームの課題に対して、効果的なソリューションを提供します。営業活動の進捗を可視化し、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を強化することで、営業活動の効率を向上させます。また、適切なリソース配置により、顧客との効果的なコミュニケーションを促進します。営業データの分析やCRM(顧客関係管理)システムの活用も支援し、見込み客のフォローアップから成約までのプロセスを最適化します。

◼︎今後の展開について

今後、我々のPMOサービスは、さらに多様な業界や事業領域に対応できるよう、サービスの拡充と強化を進めてまいります。特に、デジタル化が進む現代において、DX推進支援やデータ駆動型のプロジェクト管理手法の開発に注力し、クライアント企業の競争力強化を支援します。PMOの人材育成にも取り組み、より多くの企業が持続可能な成長を実現できるよう、包括的な支援体制を整備します。これらの展開を通じて、PMOサービスが企業にとって不可欠なパートナーとなることを目指します。

▼本サービスサイトURL

https://scalehack.co.jp/pmo-service/

◼︎株式会社Scalehackについて

会社名:株式会社Scalehack

代表者:代表取締役CEO 倉田 丈寛

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立:2022年3月

コーポレートサイト:https://scalehack.co.jp/

事業内容:スケールアップ・プラットフォーム事業、事業のスケールアップ総合支援及びそれに付帯する業務

Scalehackは、Relicホールディングスの戦略子会社として、2022年3月に設立されました。「人と事業の成長を“ハック”するエコシステムを生み出す。」ことをビジョンに、事業のスケールアップを総合支援するプラットフォーム(Scalehackシリーズ)の展開により、事業の急拡大や持続的成長を実現する会社です。「4,000社を超える支援実績と成果が実証されたメソッド」、「独自のネットワークで構築した国内最大級のスケールハック人材DB」、「事業理解度の高いプロフェッショナルによるプロジェクトマネジメント」を強みに、セールス総合支援プラットフォーム「Scalehack for Sales」、マーケティング総合支援プラットフォーム「Scalehack for Marketing」、オペレーション総合支援プラットフォーム「Scalehack for Operation」、エンジニアリング総合支援プラットフォーム「Scalehack for Engineering」の4つの柱となる事業を総合的に展開しております。

【お問い合わせ先】

株式会社Scalehack:山本

E-MAIL:info@scalehack.co.jp