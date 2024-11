F1レーサー角田裕毅選手、オリジナルフォートナイトマップ『Yuki world』いよいよへ。ここでしか体験できないYukiの世界観が完成！

META PLANNING株式会社マップ名『Yuki world』

この度、META PLANNING株式会社(代表:西村寛和、以下:当社)とグループ会社である株式会社Meta Heroes(代表:松石和俊、以下:Meta Heroes)はF1レーサー角田裕毅選手のオリジナルフォートナイトマップ『Yuki world』を制作し11/28(木)13時(日本時間)に公開いたします。

【角田選手よりマップに関してのコメント】

この度、Meta Planningさんとの共同プロジェクトで、Fortnite上に僕のゲームワールドが誕生する事になり、とてもワクワクしています!

このワールドを通じて、ファンの皆さんや世界中のフォートナイトユーザーの方々と、僕の好きなものやモータースポーツの世界観を沢山楽しんで頂けたら嬉しいです。

世界中のたくさんの方々と、こうした新しいかたちで繋がりをもてることを楽しみにしています!

【新たな試み】

このフォートナイトマップは、角田選手のレースキャリアや個性を反映したデザインが施され、プレイヤーに新たな体験を提供します。レーシングの世界とゲーミングの世界をつなぐ橋渡しをという今回の試み。

このマップでは既存のファンも新たなファンも分け隔てなく交流ができ、角田選手の魅力が詰まったワールド、そして彼がこだわったゲーム性と世界観を楽しむことができます。

さらに、このプロジェクトを通じてF1の魅力をより多くの人々に伝え、ファンとの交流をさらに深めていき世界中のF1ファンとの新たなつながりを築くことを目指しています。

マップ公開後は様々な企画も予定されています。

【マップ概要】

フォートナイトのUEFN(Unreal Editor For Fortnite)マップ。

角田選手監修の巨大F1マシーンと、角田選手の世界観を詰め込んだオープンワールド&レーシングゲームマップです。

マップ内を歩き回って世界観を堪能もでき、レースモードでは本格的なレースで遊ぶことができます。

トレードマークの楓がマップ中に

角田選手のロゴもマップ内に点在。どこにあるのか探しながらプレイヤーが好きにスクリーンショットを撮ってSNSでワールドを共有することも可能です。

限られた人しか入れないVIPエリア

ピットはもちろん、角田選手にまつわるストーリーがありファンが楽しめるようこだわり再現。

ピットなど普段立ち入ることのできないエリアを探索して新たな発見をすることもできます。

またマップ内には角田選手の好きな料理にまつわるエリアも!!?

さらにファンには嬉しい角田選手本人のここでしか聴けないオリジナル音声も収録!

一定条件を満たすことで角田選手からプレイヤーに向けてメッセージが再生されます。

【マップ公開日】

11月28日(木)13時(日本時間)

マップコード:4671-1175-6009

〈マップ入室方法〉

対応端末に「Fortnite」をインストール

※Nintendo Switch,PS4/5,Xbox,PCに対応しています。

※This event is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc.

これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツであり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

詳細は角田選手X、META PLANNING公式X、もしくはMetaHeroes公式Xにて随時発表いたします。

角田 裕毅選手

【角田 裕毅(つのだ ゆうき)選手プロフィール】

・レーシングドライバー

・生年月日:2000年5月11日(24歳)

・出身:神奈川県

・略歴:16歳で限定A級ライセンスを取得し、FIA-F4日本選手権で活躍。

渡欧して2019年にFIA-F3、20年にFIA-F2と着実にステップアップすると、

21年より欧州のトップレーシングチームでF1参戦。2000年代生まれ

初のF1レギュラードライバーとなった。

・主な大会成績:フォーミュラ1

‣ 21年シリーズ14位(獲得ポイント32点、入賞7回、最高位4位)

‣ 22年シリーズ(獲得ポイント11点、入賞4回、最高位7位)

‣ 23年シリーズ(獲得ポイント17点、入賞6回、最高位8位)

・主なタイトル・表彰

ピレリトロフィー(2020)、アントワーヌ・ユベール・アワード(2020)、

FIAルーキー・オブ・ザ・イヤー(2020)、2023 Abu Dhabi Grand Prix - Driver of

the Day、等

角田選手は、その鋭いレース感覚と、冷静な判断力で知られています。F1でのキャリアはまだ若いものの、すでに多くのハイライトを生み出しており、世界中のファンから支持されています。さらにSNSを通じてファンとの交流を大切にしており、ファンとの距離が近いレーサーとしても知られています。

角田選手は、今後のF1キャリアにおいて更なる成功を目指すとともに、F1の魅力を広め、より多くの人々にモータースポーツを楽しんでもらうことを目標としています。今回のフォートナイトプロジェクトは、その目標の一環として、多くの新しいファンとの出会いを期待しています。

・オフィシャルX:[https://x.com/yukitsunoda07]

・オフィシャルInstagram:[https://www.instagram.com/yukitsunoda0511/]

【META PLANNING株式会社について】

会社名:META PLANNING株式会社

・設立:2023年9月21日

・代表取締役:西村寛和

・所在地:京都府京都市中京区烏丸通四条

上ル笋町688第15長谷ビル9階

・オフィシャルサイト:[https://meta-planning.net/]

・X(旧Twitter)アカウント:

[https://x.com/Meta_Planning?s=20]

【株式会社Meta Heroesについて】

会社名:株式会社Meta Heroes

・設立:2021年12月03日

・代表取締役:松石和俊

・大阪本社:大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」:大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース:大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト:[https://meta-heroes.io]

・X(旧Twitter)アカウント:

[https://x.com/metaheroes_100]

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

META PLANNING株式会社 広報担当:伊藤

メールアドレス:info@meta-planning.net