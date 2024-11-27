【12/11（水）開催】ジェイックカンファレンス2024・組織開発の効果を最大化する12の視点

株式会社Hajimari

株式会社Hajimari（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：木村直人）は、運営する研修サービス「HR University」が【ジェイックカンファレンス2024 組織開発の効果を最大化する12の視点】に登壇することをお知らせいたします。

セミナーについて

「組織開発に関する多角的な視点」と「具体的なアクションのヒント」を提供

「業績向上」や「エンゲージメント向上」、「生産性アップ」等より良い組織にしたいという想いをもちながら、具体的にどのように取り組めばいいか、明確な答えを見いだせずにいる企業は少なくないでしょう。

本ウェビナーでは、組織開発に関わる12名の専門家が、『今、御社が取るべき次の一手が見つかる」そんなヒントを提供します。

無料申し込みはこちら :https://www.hr-doctor.com/lp/edu/seminar/241211/?&pid=701IR000000v58MYAQ

タイムテーブル

10:40 - 11:05

【価値観や視点の変化はいかにして生じるのか？マインドセットが醸成される場のデザイン】

アチーブメント株式会社

11:05 - 11:30

【人が辞めない組織の秘訣】

株式会社TakeAction

11:35 - 12:00

【優秀な人材を引き留め続ける管理職を育成する方法】

株式会社ジェイック

12:00 - 12:25

【変革を加速する、組織開発とリスキリング戦略】

パーソルイノベーション株式会社

13:00 - 13:25

【人が育つ企業の「給与の決め方」～高すぎ・低すぎが6割越え！？人手不足時代を攻略する3ステップ～】

株式会社あしたのチーム

13:25 - 13:50

【自律型人材が育つ社内研修とは】

株式会社リロクラブ

13:55 - 14:20

【間違いだらけの研修効果策定】

株式会社Kakedas

14:20 - 14:45

【キャリア自律すると辞めてしまうのでは？ 逆に転職を促進してしまうのではないか…】

株式会社NEWONE

14:50 - 15:15

【先進事例を用いた人材データ活用による組織力向上】

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

15:15 - 15:40

【【DX推進】LMSで実現する効果的な人材育成術】

株式会社Hajimari

15:45 - 16:10

coming soon

株式会社ベネッセi-キャリア

16:10 - 16:35

【ハイブリッドワーク時代の新組織マネジメント術】

oVice株式会社

Hajimari HR University 登壇情報

【DX推進】LMSで実現する効果的な人材育成術（15:15 - 15:40）

新入社員の早期戦力化のために取り組むべき研修とは。

- 場所や時間を選ばず、低コストで効率的な人材育成を実現する方法とは- 個別学習で弱点克服！社員一人ひとりの成長を促進し、スキルアップ- 企業の成長を加速する、LMS導入のメリットとは？- 成功事例から学ぶ、LMS導入の秘訣を大公開！登壇者

山中 諭

株式会社Hajimari 執行役員CHRO HR University 事業責任者

株式会社FCRP 代表取締役社長

その他、社外取締役を複数社

大手企業の人事として6年間人事業務全般に従事。株式会社ウィルゲートに転職し人事部を立ち上げ、管理部門/事業部を統括。その後、起業。200社以上のコンサルを実施。2020年には経営を続けながらHajimariにジョインし「人事プロパートナーズ（人材）」「HR University（教育）」「HR EXHIBITION（イベント）」を立上げ。並行して「人事」「広報」の責任者に着任。

開催概要

タイトル ジェイックカンファレンス2024 組織開発の効果を最大化する12の視点

日時 2024年12月11日(水) 10:30-16:45 ※途中入退出可

会場 オンライン開催（お申込後、Zoomの参加URLをメールにてお知らせします）

費用 無料

主催 株式会社ジェイックメディアパートナー

株式会社日本人材ニュース

無料申し込みはこちら :https://www.hr-doctor.com/lp/edu/seminar/241211/?&pid=701IR000000v58MYAQ

株式会社Hajimari 会社概要

会社名 ：株式会社Hajimari

設立 ：2015年2月26日

代表取締役：木村 直人

所在地 ：〒150-0043 渋谷区道玄坂一丁目16番10号 渋谷DTビル6階/9階

事業内容 ：

・ITプロパートナーズ（優秀なIT起業家・フリーランスと成長企業のマッチング支援サービス）

・人事プロパートナーズ（「即戦力人事」と「成長企業」の業務委託マッチングサービス）

・マーケティングプロパートナーズ（マーケティング領域に特化したプロ人材マッチングサービス）

・ファイナンスプロパートナーズ（ハイスキル経理財務人材と成長企業のマッチングサービス）

・intee（スキルアップ型キャリア支援サービス）

・TUKURUS（地方創生・スタートアップ向け開発支援サービス）

URL ：https://www.hajimari.inc/