BLドラマCD「フェロモホリック」のキャストインタビュー・試聴動画・ジャケット・小冊子チラ見せ・特典画像を公開♪

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株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、ドラマCD「フェロモホリック」を2024年1月24日に発売致します。https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/





那木渡の大人気コミックス「フェロモホリック１・２」を音声化したドラマCDが2025年1月24日発売＆配信！


出演声優のインタビューや試聴動画、ジャケット・特典の公開など最新情報をお届けします。



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●キャストインタビュー【斉藤壮馬・江口拓也・西山宏太朗・阿座上洋平】


●試聴動画


●特装盤マンガ小冊子をチラ見せ


●ジャケット・特典画像公開


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いますぐチェック★




詳細はコチラ↓


ドラマCD「フェロモホリック」特設WEBサイト


https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/




キャストインタビュー


ドラマCD「フェロモホリック」出演キャストのインタビューを公開！


【CAST：斉藤壮馬・江口拓也・西山宏太朗・阿座上洋平】


インタビュー記事はこちら


⇒ https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/interview.html




試聴動画


ドラマCD「フェロモホリック」試聴動画を公開!!


【出演：斉藤壮馬・江口拓也】


⇒ https://youtu.be/y49gQ_j4rV8?feature=shared



Cue Egg LabelチャンネルでPVも公開中！


⇒ https://youtu.be/tO5l_oQ3-Lk?feature=shared




特装盤マンガ小冊子


特装盤は、那木渡描き下ろしマンガ8ページ収録した小冊子つき!!


兎和＆一世のその後が読める(ハート)　


チラ見せはこちら⇒ https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/#booklet











店舗特典画像公開


各店舗特典画像を公開！　只今ご予約受付中。


店舗特典は無くなり次第終了ですので、早めの予約がおススメです。


また音声配信でしか聴けない配信特典も♪





●アニメイト

【早期予約特典】ブロマイド　〆：12月8日（日）


【特典】那木渡描き下ろしマンガペーパー


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2950562/



●コミコミスタジオ

【特典】キャストトークCD（出演：斉藤壮馬・江口拓也）


https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000173290



●とらのあな

【特典】アクリルコースター


https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006657040/



●ステラワース

【特典】キャラクターメッセージ入り2L判ブロマイド


https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=S2BsL0uL5WS



●音声配信（ポケットドラマCD・アニメイト通販・Renta！・honto・DLsiteがるまに）

【特典】ショート音声（出演：斉藤壮馬・江口拓也）


https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/#onsei




商品情報



ドラマCD「フェロモホリック」


［パッケージ発売・音声配信日］2025年1月24日（金）


［原作］那木渡


［キャスト］兎和／斉藤壮馬　一世／江口拓也　流兎／西山宏太朗　光／阿座上洋　鋭司／興津和幸　千尋／鈴木裕斗　雪弥／石谷春貴　牙／佐藤悠雅


［CD価格・仕様］
　┗ 特装盤：6,160円（税込）・CD2枚組＋描き下ろしマンガ小冊子　
　┗ 通常盤：5,720円（税込）・CD2枚組
［音声配信サイト］ポケットドラマCD・アニメイト通販・Renta！・honto・DLsiteがるまに



他キャンペーン&フェア情報


●アニメイト通販　予約キャンペーン

【抽選】サイン色紙　〆：2025年1月17日（金）


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2950562/



●アニメイト池袋本店・名古屋・天王寺　発売記念抽選会

【抽選】サイン色紙、ちびキャラパネル


https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111919



●とらのあな　発売記念フェア

【抽選】サイン色紙


https://news.toranoana.jp/292662




公式X＆WEBサイト


●ドラマCD「フェロモホリック」特設WEBサイト


⇒ https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/


●BLCDキューエッグレーベルYouTube


⇒ https://www.youtube.com/@LibrePublishing


●BLCDキューエッグレーベル公式X


⇒ https://twitter.com/blcd_cel


●ビーボーイ編集部公式X


⇒ https://x.com/bboy_editor


●那木渡 X


⇒ https://x.com/nagi_wata



権利表記


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