BLドラマCD「フェロモホリック」のキャストインタビュー・試聴動画・ジャケット・小冊子チラ見せ・特典画像を公開♪
株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、ドラマCD「フェロモホリック」を2024年1月24日に発売致します。https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/
那木渡の大人気コミックス「フェロモホリック１・２」を音声化したドラマCDが2025年1月24日発売＆配信！
出演声優のインタビューや試聴動画、ジャケット・特典の公開など最新情報をお届けします。
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●キャストインタビュー【斉藤壮馬・江口拓也・西山宏太朗・阿座上洋平】
●試聴動画
●特装盤マンガ小冊子をチラ見せ
●ジャケット・特典画像公開
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いますぐチェック★
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詳細はコチラ↓
ドラマCD「フェロモホリック」特設WEBサイト
https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/
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キャストインタビュー
ドラマCD「フェロモホリック」出演キャストのインタビューを公開！
【CAST：斉藤壮馬・江口拓也・西山宏太朗・阿座上洋平】
インタビュー記事はこちら
⇒ https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/interview.html
試聴動画
ドラマCD「フェロモホリック」試聴動画を公開!!
【出演：斉藤壮馬・江口拓也】
⇒ https://youtu.be/y49gQ_j4rV8?feature=shared
Cue Egg LabelチャンネルでPVも公開中！
⇒ https://youtu.be/tO5l_oQ3-Lk?feature=shared
特装盤マンガ小冊子
特装盤は、那木渡描き下ろしマンガ8ページ収録した小冊子つき!!
兎和＆一世のその後が読める(ハート)
チラ見せはこちら⇒ https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/#booklet
店舗特典画像公開
各店舗特典画像を公開！ 只今ご予約受付中。
店舗特典は無くなり次第終了ですので、早めの予約がおススメです。
また音声配信でしか聴けない配信特典も♪
●アニメイト
【早期予約特典】ブロマイド 〆：12月8日（日）
【特典】那木渡描き下ろしマンガペーパー
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2950562/
●コミコミスタジオ
【特典】キャストトークCD（出演：斉藤壮馬・江口拓也）
https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000173290
●とらのあな
【特典】アクリルコースター
https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006657040/
●ステラワース
【特典】キャラクターメッセージ入り2L判ブロマイド
https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=S2BsL0uL5WS
●音声配信（ポケットドラマCD・アニメイト通販・Renta！・honto・DLsiteがるまに）
【特典】ショート音声（出演：斉藤壮馬・江口拓也）
https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/#onsei
商品情報
ドラマCD「フェロモホリック」
［パッケージ発売・音声配信日］2025年1月24日（金）
［原作］那木渡
［キャスト］兎和／斉藤壮馬 一世／江口拓也 流兎／西山宏太朗 光／阿座上洋 鋭司／興津和幸 千尋／鈴木裕斗 雪弥／石谷春貴 牙／佐藤悠雅
［CD価格・仕様］
┗ 特装盤：6,160円（税込）・CD2枚組＋描き下ろしマンガ小冊子
┗ 通常盤：5,720円（税込）・CD2枚組
［音声配信サイト］ポケットドラマCD・アニメイト通販・Renta！・honto・DLsiteがるまに
他キャンペーン&フェア情報
●アニメイト通販 予約キャンペーン
【抽選】サイン色紙 〆：2025年1月17日（金）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2950562/
●アニメイト池袋本店・名古屋・天王寺 発売記念抽選会
【抽選】サイン色紙、ちびキャラパネル
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111919
●とらのあな 発売記念フェア
【抽選】サイン色紙
https://news.toranoana.jp/292662
公式X＆WEBサイト
●ドラマCD「フェロモホリック」特設WEBサイト
⇒ https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/
●BLCDキューエッグレーベルYouTube
⇒ https://www.youtube.com/@LibrePublishing
●BLCDキューエッグレーベル公式X
⇒ https://twitter.com/blcd_cel
●ビーボーイ編集部公式X
⇒ https://x.com/bboy_editor
●那木渡 X
⇒ https://x.com/nagi_wata
権利表記
(C) Wataru Nagi/libre