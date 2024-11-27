BLドラマCD「フェロモホリック」のキャストインタビュー・試聴動画・ジャケット・小冊子チラ見せ・特典画像を公開♪

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、ドラマCD「フェロモホリック」を2024年1月24日に発売致します。https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/

那木渡の大人気コミックス「フェロモホリック１・２」を音声化したドラマCDが2025年1月24日発売＆配信！

出演声優のインタビューや試聴動画、ジャケット・特典の公開など最新情報をお届けします。

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●キャストインタビュー【斉藤壮馬・江口拓也・西山宏太朗・阿座上洋平】

●試聴動画

●特装盤マンガ小冊子をチラ見せ

●ジャケット・特典画像公開

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いますぐチェック★

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詳細はコチラ↓

ドラマCD「フェロモホリック」特設WEBサイト

https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/

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キャストインタビュー

ドラマCD「フェロモホリック」出演キャストのインタビューを公開！

【CAST：斉藤壮馬・江口拓也・西山宏太朗・阿座上洋平】

インタビュー記事はこちら

⇒ https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/interview.html

試聴動画

ドラマCD「フェロモホリック」試聴動画を公開!!

【出演：斉藤壮馬・江口拓也】

⇒ https://youtu.be/y49gQ_j4rV8?feature=shared

Cue Egg LabelチャンネルでPVも公開中！

⇒ https://youtu.be/tO5l_oQ3-Lk?feature=shared

特装盤マンガ小冊子

特装盤は、那木渡描き下ろしマンガ8ページ収録した小冊子つき!!

兎和＆一世のその後が読める(ハート)

チラ見せはこちら⇒ https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/#booklet

店舗特典画像公開

各店舗特典画像を公開！ 只今ご予約受付中。

店舗特典は無くなり次第終了ですので、早めの予約がおススメです。

また音声配信でしか聴けない配信特典も♪

●アニメイト

【早期予約特典】ブロマイド 〆：12月8日（日）

【特典】那木渡描き下ろしマンガペーパー

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2950562/

●コミコミスタジオ

【特典】キャストトークCD（出演：斉藤壮馬・江口拓也）

https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000173290

●とらのあな

【特典】アクリルコースター

https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006657040/

●ステラワース

【特典】キャラクターメッセージ入り2L判ブロマイド

https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=S2BsL0uL5WS

●音声配信（ポケットドラマCD・アニメイト通販・Renta！・honto・DLsiteがるまに）

【特典】ショート音声（出演：斉藤壮馬・江口拓也）

https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/#onsei

商品情報

ドラマCD「フェロモホリック」

［パッケージ発売・音声配信日］2025年1月24日（金）

［原作］那木渡

［キャスト］兎和／斉藤壮馬 一世／江口拓也 流兎／西山宏太朗 光／阿座上洋 鋭司／興津和幸 千尋／鈴木裕斗 雪弥／石谷春貴 牙／佐藤悠雅

［CD価格・仕様］

┗ 特装盤：6,160円（税込）・CD2枚組＋描き下ろしマンガ小冊子

┗ 通常盤：5,720円（税込）・CD2枚組

［音声配信サイト］ポケットドラマCD・アニメイト通販・Renta！・honto・DLsiteがるまに

他キャンペーン&フェア情報

●アニメイト通販 予約キャンペーン

【抽選】サイン色紙 〆：2025年1月17日（金）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2950562/

●アニメイト池袋本店・名古屋・天王寺 発売記念抽選会

【抽選】サイン色紙、ちびキャラパネル

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111919

●とらのあな 発売記念フェア

【抽選】サイン色紙

https://news.toranoana.jp/292662

公式X＆WEBサイト

●ドラマCD「フェロモホリック」特設WEBサイト

⇒ https://www.b-boy.jp/special/pheromoholic/cd/

●BLCDキューエッグレーベルYouTube

⇒ https://www.youtube.com/@LibrePublishing

●BLCDキューエッグレーベル公式X

⇒ https://twitter.com/blcd_cel

●ビーボーイ編集部公式X

⇒ https://x.com/bboy_editor

●那木渡 X

⇒ https://x.com/nagi_wata

権利表記

(C) Wataru Nagi/libre