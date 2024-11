Skyland Ventures、オムニチェーン流動性供給を応用したシミュレーションゲーム 0xAstraの資金調達ラウンドに参加

スカイランドベンチャーズ株式会社

シードスタートアップへの投資をメインに行うベンチャーキャピタルファンド、Skyland Ventures(本社:東京都渋谷区、General Partner ・CEO:木下慶彦、以下SV)は、0xAstra の資金調達ラウンドに参加したことをお知らせします。

0xAstra とは

0xAstraは、クロスチェーン技術を基盤とした、多くのブロックチェーンを横断するオムニチェーンゲーミフィケーションプラットフォームで、DeFiエコシステムに新たな参加者を引き込み、よりインタラクティブな流動性提供の仕組みを構築することを目的としています。

このプラットフォームは、ゲーミフィケーションを通じて、トランザクションや流動性を分配することで、Layer2エコシステム内の相互作用を強化します。

0xAstraは、クロスチェーン技術を活用している点、ゲーミフィケーションを通じた流動性とリステーキングのフローを提供している点、またトランザクションの効率的な分配をサポートしている点が特徴です。

さらに、0xAstraではゲーム体験と流動性提供がシームレスに統合されており、ユーザーエクスペリエンスの向上を目指しています。

0xAstra のプラットフォームについて

0xAstraは、クロスチェーン技術を用いて、異なるブロックチェーンのネットワークから流動性を集約し、それを複数のネットワークにまたがるトランザクションとして効率的に分配するプラットフォームです。これにより、資金提供者(流動性プロバイダー)と取引を行うユーザーの両方が、最適なリソースを活用できます。

さらに、ユーザーに対しては、取引をゲーム化し、仮想通貨の取引をゲーム内のアクティビティや達成目標のように体験できる仕組みを提供しています。例えば、ユーザーが取引を行うごとにミッションをクリアする感覚を味わうことができ、常にプラットフォームに積極的に関与するよう設計されています。これにより、ブロックチェーンゲームとDeFiの境界を拡張し、分散型金融への参入者を増やすことを目指しています。

Website: https://0xastra.xyz/(https://0xastra.xyz/)

X : https://x.com/0xAstra_xyz(https://x.com/0xAstra_xyz)

Discord: https://discord.com/invite/ZrNEwMPRVC(https://discord.com/invite/ZrNEwMPRVC)

0xAstraのガバナンスメカニズムについて

0xAstraのガバナンスメカニズムによって、スマートコントラクトを通してマーケットの変動に対応し、ステーキングやリステーキングの報酬を調整することでシステムの安定性を保ちます。このシステムはAstraDAOによって管理され、ユーザーはトークンをステーキングすることで、ガバナンスに参加する権利を得ます。これにより、クロスチェーン手数料やステーキング報酬、リステーキングパラメータ、ゲーム内経済の調整に影響を与えることができます。

各関係者コメント

Sheng Ng, Co-founder

With the support of Skyland Ventures, we’re excited to deepen 0xAstra’s engagement in Japan, benefiting from their insights and network to shape meaningful connections in this vibrant market.



(日本語訳)

Skyland Venturesの支援により、0xAstraの日本での活動をさらに深め、彼らの見識とネットワークを活用し、この活気ある市場で有意義なつながりを形成できることを嬉しく思います。



袁 小航 Yuan Xiao Hang, General Partner and CSO of Skyland Ventures

0xAstraの革新的なクロスチェーン技術とゲーミフィケーションの組み合わせは、Layer2エコシステムの発展に大きく貢献すると確信しています。日本のWeb3コミュニティの活性化に向けて、共に歩んでいけることを楽しみにしています。

Yonkuro, Principal of Skyland Ventures

DeFiとゲームの融合により、ユーザー体験を革新する0xAstraのビジョンに共感しました。独自のガバナンスメカニズムを通じた持続可能なエコシステムの構築に期待しています。

【Skyland Venturesについて】

Skyland Ventures (SV) は、シードスタートアップ投資をメインに行うベンチャーキャピタル(VC)ファンドです。 “The Seed Maker. & Unlearning.”をミッションに掲げ、テクノロジー産業に大きなインパクトを与えるスタートアップへのシードマネーを提供するエクイティ投資・トークン投資を行っています。これまで日本国内のスタートアップを中心に約150社へ投資。 2022年以降は、Web3 (Crypto・NFT・Blockchain)やGeneraltive AI領域のスタートアップへの投資にフォーカスしています。



