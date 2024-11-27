＜K-パレット＞１本でうるツヤ涙袋が叶う「マルチブルーミングアイズ」から冬限定２色「ピンクブーケ」、「ベージュブーケ」が登場。2024年12月13日（金）に発売
K-パレット マルチブルーミングアイズ限定１３１４
クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、コスメブランド「K-パレット」より、「K-パレット マルチブルーミングアイズ」の限定2色「ピンクブーケ」と「ベージュブーケ」を全国のバラエティストア・ドラッグストアを中心に2024年12月13日（金）に発売いたします。（購入可能日は各店舗により異なります。）
上品なきらめき×ツヤ感の限定２色
K-パレット マルチブルーミングアイズ１３
13 ピンクブーケ
ほんのりピンクのツヤめきで、そっと血色感や華やかさを添えるやさしい上昇カラー。
澄んだきらめきと立体感にふんわり血色感をプラスし愛されeyeに
K-パレット マルチブルーミングアイズ１４
14 ベージュブーケ
ほんのりベージュなツヤと発光が、自然な立体感を生み出すスキントーンカラー。
ヌーディーなきらめきが目元に溶け込み、自然に目もとを強調
商品特徴
K-パレット マルチブルーミングアイズ限定１３１４_パウダー
●涙袋用うるツヤパウダー
１.5種の微細パール配合
２.独自のシルキーフィット処方
・軽くのび広がり、ムラなく塗布しやすい
・密着力が高く、粉飛びが少ない
３.涙袋だけでなく、眉下、鼻筋などポイントハイライトとして
マルチに使える
４.8種の美容保湿成分（※）配合
※水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス、リンゴ果実エキス、ユキノシタエキス、トレハロース
K-パレット マルチブルーミングアイズ限定１３１４_リキッド
●影付け用リキッド
１.マルチに使える「薄付きブラウン」
２.極細ショート筆
・筆先が短く程よいコシで、ブレずに描きやすい
３.ウォータープルーフ処方
４.涙袋の影、ふたえライン、まつ毛のキワ、切開ライン、ノーズシャドウ、人中短縮など使い方は無限大
５.下まぶたのアイライナーとして、目もと自然に際立つ
＜how to make＞
K-パレット マルチブルーミングアイズ限定１３１４_howtomake
K-パレット マルチブルーミングアイズ限定１３１４_howtomake
K-パレット マルチブルーミングアイズ１３、１４
＜商品概要＞
商品名：K-パレット マルチブルーミングアイズ
（英語表記：Ｋ-Palette MULTI BLOOMING EYES）
限定色：13 ピンクブーケ、14 ベージュブーケ
価格 ：1,430円(税込)
販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップ
定番色紹介
K-パレット マルチブルーミングアイズ０１
K-パレット マルチブルーミングアイズ０２
K-パレット マルチブルーミングアイズ０３
K-パレット マルチブルーミングアイズ０４
■関連URL
＜K-パレット オンラインショップ＞
http://www.cuore-onlineshop.jp
＜公式Instagram＞
https://www.instagram.com/kpalette_jp/
＜公式X＞
https://x.com/kpalette_net
＜公式Facebook＞
https://ja-jp.facebook.com/K.Palette.Official
＜クオレコーポレートサイトURL＞
http://cuore-beauty.co.jp/
■会社概要
商号：クオレ株式会社
本社所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番25号
代表取締役社長：木下 英司
設立：1965年3月1日
資本金：95百万円
事業内容：化粧品卸売
■商品に関するお問い合わせ先
クオレ株式会社 K-Palette(K-パレット)
TEL：0120-769-009（受付：月・水・金 10時～16時 ※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）