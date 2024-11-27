＜K-パレット＞１本でうるツヤ涙袋が叶う「マルチブルーミングアイズ」から冬限定２色「ピンクブーケ」、「ベージュブーケ」が登場。2024年12月13日（金）に発売

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クオレ株式会社

K-パレット　マルチブルーミングアイズ限定１３１４

クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、コスメブランド「K-パレット」より、「K-パレット　マルチブルーミングアイズ」の限定2色「ピンクブーケ」と「ベージュブーケ」を全国のバラエティストア・ドラッグストアを中心に2024年12月13日（金）に発売いたします。（購入可能日は各店舗により異なります。）



上品なきらめき×ツヤ感の限定２色




K-パレット マルチブルーミングアイズ１３

13 ピンクブーケ



ほんのりピンクのツヤめきで、そっと血色感や華やかさを添えるやさしい上昇カラー。


澄んだきらめきと立体感にふんわり血色感をプラスし愛されeyeに






K-パレット マルチブルーミングアイズ１４

14 ベージュブーケ



ほんのりベージュなツヤと発光が、自然な立体感を生み出すスキントーンカラー。


ヌーディーなきらめきが目元に溶け込み、自然に目もとを強調





商品特徴




K-パレット　マルチブルーミングアイズ限定１３１４_パウダー

●涙袋用うるツヤパウダー


１.5種の微細パール配合


２.独自のシルキーフィット処方


・軽くのび広がり、ムラなく塗布しやすい


・密着力が高く、粉飛びが少ない


３.涙袋だけでなく、眉下、鼻筋などポイントハイライトとして


マルチに使える


４.8種の美容保湿成分（※）配合


※水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス、リンゴ果実エキス、ユキノシタエキス、トレハロース







K-パレット　マルチブルーミングアイズ限定１３１４_リキッド

●影付け用リキッド


１.マルチに使える「薄付きブラウン」


２.極細ショート筆


・筆先が短く程よいコシで、ブレずに描きやすい


３.ウォータープルーフ処方


４.涙袋の影、ふたえライン、まつ毛のキワ、切開ライン、ノーズシャドウ、人中短縮など使い方は無限大


５.下まぶたのアイライナーとして、目もと自然に際立つ








＜how to make＞



K-パレット　マルチブルーミングアイズ限定１３１４_howtomake

K-パレット　マルチブルーミングアイズ限定１３１４_howtomake


K-パレット マルチブルーミングアイズ１３、１４

＜商品概要＞


商品名：K-パレット マルチブルーミングアイズ


（英語表記：Ｋ-Palette MULTI BLOOMING EYES）


限定色：13 ピンクブーケ、14 ベージュブーケ


価格　：1,430円(税込)


販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップ


定番色紹介




K-パレット　マルチブルーミングアイズ０１

K-パレット　マルチブルーミングアイズ０２




K-パレット　マルチブルーミングアイズ０３

K-パレット　マルチブルーミングアイズ０４


■関連URL


＜K-パレット オンラインショップ＞


http://www.cuore-onlineshop.jp


＜公式Instagram＞


https://www.instagram.com/kpalette_jp/


＜公式X＞


https://x.com/kpalette_net


＜公式Facebook＞


https://ja-jp.facebook.com/K.Palette.Official


＜クオレコーポレートサイトURL＞


http://cuore-beauty.co.jp/



■会社概要


商号：クオレ株式会社


本社所在地：〒564-0052　大阪府吹田市広芝町12番25号


代表取締役社長：木下 英司


設立：1965年3月1日


資本金：95百万円


事業内容：化粧品卸売



■商品に関するお問い合わせ先


クオレ株式会社　K-Palette(K-パレット)　


TEL：0120-769-009（受付：月・水・金　10時～16時　※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）