〈スナイデル ホーム〉女優・馬場ふみかが着こなすホリデーコレクションvol.2を公開！愛らしいベアやハートモチーフのアイテムが登場！

株式会社マッシュホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-f7c63389e27df20962b8-14.jpg ]SNIDEL HOME feat. FUMIKA BABAholiday wishes vol.2商品ラインアップ[画像2: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-c42ab473775833f0a233-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-312ed5831559fd317e65-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-cd748cdd90a2b846f505-0.jpg ]■モチーフジャガードセットアップ価格:15,950円カラー展開:WHT / RED / YELクリスマスにちなんだジャカードの絵柄がキュートなセットアップは、ホリデーシーズンのギフトにもおすすめしたいアイテム。 ベア柄のホワイト、プレゼントの箱柄のイエロー、ハート柄のレッドをご用意しました。[画像5: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-2faa0b8083d60a00e836-0.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-51b68d0d7110355d3d44-0.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-0e31069cb4f070965ee8-0.jpg ]■【SteamWhip】デザインボタンカーディガン価格:9,680円カラー展開:WHT / RED / PNKデザインボタンに心ときめくカーディガン。ゆったりした着心地のVネックカーディガンは、クリスマスにちなんだデザインのボタンがポイント。プレゼントの箱、ハート、ウインナーコーヒー、ベアという4つのモチーフをオリジナルのボタンにあしらい、オンリーワンなアイテムに仕上げました。■ベア柄パジャマセット価格:14,850円カラー展開:IVR / BEG / NVY柔らかなカットソーに、ちょっぴりビターテイストな大柄のベアプリントをあしらったパジャマセット。パイピングを入れたベーシックなシルエットで、カラーリングによって異なる印象を楽しめるのがポイント。ベアとともにプリントしたハート柄が大人の可愛さを表現しています。[画像8: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-d50b22f6fbe42bae2990-0.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-34e48683a22e29c7a338-0.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-b905948f15b086e07254-0.jpg ]■【SteamWhip】ロングカーディガン価格:10,780円カラー展開:WHT / RED / PNK大きめシルエットで可愛く着こなせる、フード付きのゆったりとしたロングガウン。折り返しの袖やフロントポケット、生地を二重にした前立て部分など、全体にふっくらとしたボリュームを出して暖かく仕上げました。胸元には大きめにエムブレム刺繍が入っています。キャミソールや、ニットパンツを合わせるのもおすすめです。[画像11: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-1053d6f07612f0800708-14.jpg ]■モチーフヘアピン価格:3,960円カラー展開:WHT / REDHAPPYなホリデーシーズンを思わせる、オリジナルのモチーフをあしらった豪華なヘアピンセット。季節感のあるベロアリボン付きのヘアピンに、プレゼントの箱、ハート、ウインナーコーヒー、ベアという4つのモチーフをデコレーション。ちょっとしたギフトにもおすすめのアイテムです。(全て税込価格表記)詳細は下記ONLINE STOREをご覧ください。■SNIDEL HOMEオフィシャルオンラインストア( https://snidel.com/snidel_home/ )■USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )ホリデーコレクション限定のギフトラッピングシリーズもご用意[画像12: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-fcd77df18e847877ea30-11.jpg ]今年のホリデーコレクションはロマンティックなミルキーウェイ柄に、華やかな輝きが心ときめく特別なデザイン。ホリデーシーズンにぴったりの特別感あふれるギフトラッピングをご用意いたしました。■ホリデーギフトボックス(M)\1,100■ホリデーギフト巾着(L) \880■ホリデーギフト巾着(S) \660■ホリデーショッパー (S・Mともに) \33発売について<ONLINE STORE発売日>2024年11月27日(水)12:00 (正午)・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉・ZOZOTOWN〈https://zozo.jp/shop/snidelhome/〉・楽天〈https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-snidelhome/〉<全国直営店発売日>2024年11月27日(水)・全国店舗一覧〈https://snidel.com/snidel_home/Page/shoplist.aspx〉商品一覧ページ公開日:11月27日(水)12:00 (正午)・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉馬場ふみかプロフィール[画像13: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-868587ab07b4b4490be9-12.jpg ]1995年生まれ。新潟出身。2014年に映画『パズル』で女優デビュー。第44回ヨコハマ映画祭 最優秀新人賞インナーブランド「misora」クリエイティブディレクター『仮面ライダードライブ』(テレビ朝日)で敵女幹部・メディックを演じて話題となり、映画『黒い暴動(ハート)』で初主演。2017年7月期月9『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』3rd Season(フジテレビ)、『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』に雪村双葉役で出演しさらなる注目を集め、2018年10月期『深夜のダメ恋図鑑』(ABCテレビ・テレビ朝日)で連続ドラマ初主演。2023年は、ドラマ『夫を社会的に抹殺する5つの方法』(テレビ東京)にて主演を務める。女性ファッション誌『 non-no 』を2023年7・8月合併号にて卒業。女優業・モデル業と幅広く活動中。SNIDEL HOME (スナイデルホーム) について[画像14: https://prtimes.jp/i/18505/2983/resize/d18505-2983-5638e2aee84e9a70ced3-14.jpg ]2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STOREhttps://snidel.com/snidel_home/■SNIDEL HOME INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/snidel_home_official/■USAGI ONLINEhttps://usagi-online.com/