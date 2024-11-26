Soradynamicsが国産の産業用小型ドローン「Hayate 2」の注文受付を開始
Soradynamics株式会社（本社：東京都中央区/代表取締役：イムティアズ・ティー・ラダック）は、2024年11月25日、産業用国産ドローン「Hayate 2」の注文受付を開始します。
産業用ドローン「Hayate2」の受注を開始しました。Hayate2は、インフラ点検、測量、行政機関向けに設計された国産ドローンで、性能と信頼性を追求したモデルです。
注文は、Soradynamics公式ホームページより受け付けております。価格は、赤外線カメラ無しの基本モデル「Hayate2」が988,000円（税抜）、赤外線カメラ搭載モデル「Hayate2+」が1,780,000円（税抜）です。
セット内容には、機体（カメラ付き）、プロポ、バッテリー1個、三連充電器、プロペラガードが含まれており、追加オプションとしてバッテリー、プロペラ、プロペラガード、プロポ用外付けバッテリー、RTKもご用意しています。オプション品の価格は別途お問い合わせください。
現在、レベル3対応の第二種型式認証取得を進めており、デリバリーは2025年3月頃を予定しています。
また、2025年2月より全国で飛行デモンストレーションを実施予定です。
詳しい情報やご予約は、ぜひ公式サイトをご確認ください。
https://www.soradynamics.com
Hayate 2の概要
軸間距離：480mm
重量：1.6kg
最大飛行時間：40分
最大飛行速度：21m/s
耐風速度：15m/s
IP等級：IP45
最大画像サイズ：8K
ズーム：光学ズーム 10倍/ハイブリッドズーム 160倍
通信周波数：2.4GHz、5.7GHz ※
通信距離：5km
Hayate2価格：988,000円（税抜）
Hayate2+価格：1,780,000円（税抜き）
※5.7GHzは、無線局の開局をしたユーザーのみ選択が可能。
会社概要
Soradynamics株式会社は、2022年創業で、国産ドローンの設計・開発を行っております。
所在地 ：東京都中央区日本橋2‐15‐3 日本橋HYビル10階
代表者 ：イムティアズ・ティー・ラダック
事業内容：ドローンの設計、開発、販売
URL ：https://www.soradynamics.com
お問い合わせ先
Soradynamics株式会社
担当者 ：営業部 黒木
電話 ：03-6262-6805
Email ：info@soradynamics.com