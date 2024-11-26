Soradynamicsが国産の産業用小型ドローン「Hayate 2」の注文受付を開始

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Soradynamics株式会社


Soradynamics株式会社（本社：東京都中央区/代表取締役：イムティアズ・ティー・ラダック）は、2024年11月25日、産業用国産ドローン「Hayate 2」の注文受付を開始します。




産業用ドローン「Hayate2」の受注を開始しました。Hayate2は、インフラ点検、測量、行政機関向けに設計された国産ドローンで、性能と信頼性を追求したモデルです。


注文は、Soradynamics公式ホームページより受け付けております。価格は、赤外線カメラ無しの基本モデル「Hayate2」が988,000円（税抜）、赤外線カメラ搭載モデル「Hayate2+」が1,780,000円（税抜）です。


セット内容には、機体（カメラ付き）、プロポ、バッテリー1個、三連充電器、プロペラガードが含まれており、追加オプションとしてバッテリー、プロペラ、プロペラガード、プロポ用外付けバッテリー、RTKもご用意しています。オプション品の価格は別途お問い合わせください。


現在、レベル3対応の第二種型式認証取得を進めており、デリバリーは2025年3月頃を予定しています。


また、2025年2月より全国で飛行デモンストレーションを実施予定です。


詳しい情報やご予約は、ぜひ公式サイトをご確認ください。


https://www.soradynamics.com



Hayate 2の概要


軸間距離：480mm


重量：1.6kg


最大飛行時間：40分


最大飛行速度：21m/s


耐風速度：15m/s


IP等級：IP45


最大画像サイズ：8K


ズーム：光学ズーム　10倍/ハイブリッドズーム　160倍


通信周波数：2.4GHz、5.7GHz　※


通信距離：5km


Hayate2価格：988,000円（税抜）


Hayate2+価格：1,780,000円（税抜き）




※5.7GHzは、無線局の開局をしたユーザーのみ選択が可能。




会社概要


Soradynamics株式会社は、2022年創業で、国産ドローンの設計・開発を行っております。


所在地 ：東京都中央区日本橋2‐15‐3 日本橋HYビル10階


代表者 ：イムティアズ・ティー・ラダック


事業内容：ドローンの設計、開発、販売


URL ：https://www.soradynamics.com




お問い合わせ先


Soradynamics株式会社


担当者 ：営業部　黒木


電話 ：03-6262-6805


Email ：info@soradynamics.com