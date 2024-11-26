2025年のSNS運用を成功に導くカレンダー＆投稿アイデア集を発表。【キャンつく】

株式会社 ピクルス

ひとりでも勝てるキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス（以下、当社）は、2025年版『SNSコンテンツカレンダー作成ガイド＆季節の投稿アイデア集』の無料公開を開始いたしました。

▼資料は無料でダウンロード可能です。

https://camtsuku.com/document_archive/sns_calender(https://camtsuku.com/document_archive/sns_calender/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=241126_snscalender)

※競合他社さまからのダウンロードはお断りしております。

◼︎ 公開背景

多くの企業でSNSマーケティングの重要性が高まる中、季節性を活かした効果的なコンテンツ設計や、適切なハッシュタグ運用が成功の鍵となっています。本資料では、月間計画の立て方から季節イベントの活用法、ハッシュタグの戦略的な使用方法まで、包括的な運用ノウハウを提供します。

◼︎ 本資料のポイント

・月次でのコンテンツ計画立案から実践的な活用方法までを体系的に解説

・春夏秋冬の季節イベントに合わせた効果的なテーマ設定と投稿事例を紹介

・基本的な使い方から業種別活用まで、ハッシュタグ運用の4つの重要ポイントを詳説

・卒業・入学、七夕、ハロウィーン、年越しなど、主要イベント別の具体的な投稿例を提供

◼︎ 想定読者

・企業のSNSマーケティング担当者

・コンテンツマーケティング実務者

・デジタルマーケティング担当者

・SNS運用代行会社の担当者

▼資料は無料でダウンロード可能です。

https://camtsuku.com/document_archive/sns_calender(https://camtsuku.com/document_archive/sns_calender/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=241126_snscalender)

※競合他社さまからのダウンロードはお断りしております。

◼︎ ひとりでも勝てるキャンペーンツール『キャンつく』について

『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。

「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。

低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。また、手厚いサポート体制も提供し、導入後の運用もスムーズに進めることが可能です。

▼『キャンつく』公式サイトはこちら

https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=241126_snscalender)

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

設立：2003年9月19日

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/