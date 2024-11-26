ショップチャンネル 11月29日（金）は「売れ続けるには訳がある」、11月30日（土）は「期待のニュースターデイ」を放送

ジュピターショップチャンネル株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/3563/503/resize/d3563-503-3649a937edfe8cfec759-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/3563/503/resize/d3563-503-ee74e1069407e1a436f5-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/3563/503/resize/d3563-503-9a7066116a6f472fb73b-2.jpg ]※画像は一部参考商品です。番組および商品内容に変更が生じる場合があります。[画像4: https://prtimes.jp/i/3563/503/resize/d3563-503-6243191be4a12ca39800-3.png ]双方向型ライブ放送とは、テレビの番組放映と同時に、QRコードによるお客様コメント投稿・ご紹介、お客様とのお電話でのやりとり、お客様からの、お電話・スマートフォン、PCによるご注文の混雑情報、並びに当社在庫状況のリアルタイム表示、お電話でのコンタクトセンターでの接客及びスマートフォン、PC等を通じてお客様とリアルタイムで繋がり双方向コミュニケーションを図り、お客様と一緒に作り上げるライブ放送です。ジュピターショップチャンネル株式会社（shopch.jp）[画像5: https://prtimes.jp/i/3563/503/resize/d3563-503-091daebf4b16eca745fc-4.jpg ]1996年11月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,208万世帯で視聴可能（2024年 3 月時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を 24 時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。