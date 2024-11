集英社マンガアートヘリテージ、麻布台ヒルズのギャラリー開廊１周年記念展を2024年11月26日（火）より開催

株式会社集英社尾田栄一郎『ONE PIECE』より (C)Eiichiro Oda / Shueisha Inc.

2021年3月にウェブでサービスをスタートした集英社マンガアートヘリテージは、2023年11月24日に麻布台ヒルズにリアルギャラリーをオープンしました。開廊から1周年を迎え、これまで発表してきた様々なアートプリントを展示するコレクション展を開催します。

Real Color Collection

池田理代子『ベルサイユのばら』『オルフェウスの窓』より (C)Ikeda Riyoko Production坂本眞一『イノサン Rouge』より (C)Shin-ichi Sakamoto / Shueisha Inc.

コミックスやマンガ雑誌で用いられるオフセット印刷では再現できない「リアルな色」を表現。美術館収蔵の作品に使用されるコットン100%のベルベット・ファイン・アート・ペーパーを用い、A1~A0サイズにプリントしています。

The Press

大暮維人『バイオーグ・トリニティ』などの作品を展示 (C)Oh!great , Otaro Maijo / Shueisha Inc.

モノクロームの物語表現であるマンガの起源に立ち返り、活版平台印刷機でプリント。印刷面が沈み込む、独特の表面。マンガ作品はもちろん、希少になった印刷機と、印刷技術を後世に伝えていくことも目的にしたコレクションです。

Last Gravure

田名網敬一「TANAAMI!! AKATSUKA!!」(2021) (C)Keiichi Tanaami Courtesy of NANZUKA (C)Fujio Productions Ltd. / Shueisha Inc.

2021年末に終わりを迎えた、日本の出版におけるグラビア印刷。この巨大な印刷機を用い、田名網敬一によるアートプリントを制作。作品は田名網の希望により、赤塚不二夫とのコラボレーションとなりました。

The Millennium

久保帯人「BLEACH/The Millennium」(2023) (C)Tite Kubo/ Shueisha Inc.

久保帯人『BLEACH』を、千年先に伝えることを目指して制作。手漉きの美濃紙に、京都でコロタイプ印刷。ギャラリー内の茶室、阿庵に展示します。

これまでに制作してきた様々なムービーもあわせて上映します。(C)Ikeda Riyoko Production / Shueisha Inc.

*会期中に展示替えを行います。

*既に完売し、ご購入いただけない作品もございます。ご了承のうえ、ご来場ください。

集英社マンガアートヘリテージ ギャラリー

住所:105-0001 東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA B1

アクセス:地下鉄日比谷線「神谷町駅」5出口より、徒歩約1分

営業時間:11:00~20:00

休廊日:ウェブサイトをご確認ください。

https://mangaart.jp/ja/news/tokyo_gallery