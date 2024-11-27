企画展「ティーカップ・メリーゴーラウンド ヨーロッパ陶磁にみるモダンデザイン100年 ～ 岐阜県現代陶芸美術館コレクション」開催【茨城県陶芸美術館】
マイセン 貼花鳥飾蓋付カップ＆ソーサー 19世紀後期 岐阜県現代陶芸美術館蔵
19世紀半ばから20世紀半ばまでの約100年間に焦点を当て、ティーウェアやコーヒーウェアを中心に室内装飾品などを加えた名品をご紹介します。
ドイツのマイセン、フランスのセーヴル、イギリスのミントン、デンマークのロイヤル・コペンハーゲン、フィンランドのアラビアなど綺羅星のような各国各窯の作品を、岐阜県現代陶芸美術館による国内屈指の近現代西洋陶磁器コレクションからご紹介し、時代とともに花開いためくるめくデザインの魅力に迫ります。
【見どころ】
- マイセン、セーヴル、ミントン、アラビアなどヨーロッパの名だたるブランドの貴重な名品を公開
- 王侯貴族からブルジョワ、大衆へと広がる19世紀から20世紀までの西洋陶磁器のトレンドをたどるラインナップ
- 国内公立美術館で最大規模の岐阜県現代陶芸美術館の西洋陶磁コレクションを初めて一挙公開
【開催概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/152521/table/1_1_9a45218f5c05d3ba245493f3da1ae1ae.jpg ]
【広報文】
広報文1（60字）
ドイツのマイセンからフィンランドのアラビアまで、19世紀以降のティーウェアや室内装飾品などの陶磁器の名品をご紹介します。
広報文2（135字）
19世紀半ばから20世紀半ばまでの約100年間に焦点を当て、ドイツのマイセン、フランスのセーヴル、イギリスのミントン、デンマークのロイヤル・コペンハーゲン、フィンランドのアラビアなど、ティーウェアやコーヒーウェアを中心に室内装飾品などを加えた陶磁器の名品をご紹介します。
広報文3（213字）
19世紀半ばから20世紀半ばまでの約100年間に焦点を当て、ティーウェアやコーヒーウェアを中心に室内装飾品などを加えた名品をご紹介します。ドイツのマイセン、フランスのセーヴル、イギリスのミントン、デンマークのロイヤル・コペンハーゲン、フィンランドのアラビアなど綺羅星のような各国各窯の作品を、岐阜県現代陶芸美術館による国内屈指の近現代西洋陶磁器コレクションからご紹介し、時代とともに花開いためくるめくデザインの魅力に迫ります。
【主なブランド、作家】
マイセン(ドイツ)、ニュンフェンブルク(ドイツ)、KPMベルリン(ドイツ)、ローゼンタール(ドイツ)、バウハウス陶器工房(ドイツ)、セーヴル(フランス)、ロイヤル・ウースター(イギリス)、ウェッジウッド(イギリス)、ミントン(イギリス)、ロイヤル・ドルトン(イギリス)、ジノリ(イタリア)、ローゼンブルフ(オランダ)、ロイヤル・コペンハーゲン(デンマーク)、ビング・オー・グレンダール(デンマーク)、ロールストランド(スウェーデン)、アラビア(フィンランド)、エミール・ガレ(フランス)、スージー・クーパー(イギリス)、ユッタ・ジカ(オーストリア)、カジミール・マレーヴィチ（旧ソヴィエト連邦）
【出品作品画像】
使用の際には作品キャプション（収蔵を含む）を併記してください。
１.マイセン 貼花鳥飾蓋付カップ＆ソーサー 19世紀後期 岐阜県現代陶芸美術館蔵
２.セーヴル ティーセット「クラウデッド・ブルー」 1876年 岐阜県現代陶芸美術館蔵
３.ローゼンタール 女性像付フロアランプ 1924年 岐阜県現代陶芸美術館蔵
４.エミール・ガレ 人物文コーヒーセット 1880-1884年 岐阜県現代陶芸美術館蔵
５.ロイヤル・コペンハーゲン／アーノルド・クロー（デザイン） 花文ティーセット「マーガレット・サーヴィス」 1899-1922年 岐阜県現代陶芸美術館蔵
６.KPMベルリン エジプト女性付センターピース 1902年 岐阜県現代陶芸美術館蔵
７.スージー・クーパー 花文コーヒーセット「ドレスデンスプレイ」 1935年頃 岐阜県現代陶芸美術館蔵
８.ビング・オー・グレンダール／ピエトロ・クローン（デザイン） 鷺文食器揃 1915年 岐阜県現代陶芸美術館蔵
９.ローゼンブルフ／ユリアン・コック（デザイン） 蘭文ティーポット 1900年 岐阜県現代陶芸美術館蔵
１０.ユッタ・ジカ ティーカップ 1901-1902年 岐阜県現代陶芸美術館蔵
１１.アラビア／ビルゲル・カイピアイネン（デザイン） 三色スミレと果実文食器揃「パラティッシ」 1972-1974年 岐阜県現代陶芸美術館蔵
１２.カジミール・マレーヴィチ ティーセット 1962年 岐阜県現代陶芸美術館蔵
【関連企画】
詳細が決まり次第、当館ウェブサイトにてご案内いたします。
【お問い合わせ先】
茨城県陶芸美術館
〒309-1611
茨城県笠間市笠間2345（笠間芸術の森公園内）
TEL：0296-70-0011 FAX：0296-70-0012
ウェブサイト：https://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/
展覧会担当
企画展担当：学芸課 学芸員 芦刈 歩 e-mail：ashikari.ayumi@blue.ibk.ed.jp
企画展担当：学芸課 副主任学芸員 名村実和子 e-mail：namura.miwako@post.ibk.ed.jp
広報担当：企画管理課 主任学芸主事 塚田 巧 e-mail：kouhou@tougei.museum.ibk.ed.jp
広報担当：企画管理課 主査 金澤 彰