【資産運用の情報収集に】日本最大級の資産運用イベントがオンラインセミナーを開催

RX Japan 株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/26157/1532/resize/d26157-1532-77d46a18f88f52d48fae-0.png ]資産運用EXPO オンラインセミナー とは？日本最大級のお金に関するイベント「資産運用EXPO」が、全国の個人投資家の皆様からのご要望を受け、オンラインのセミナー専門イベント「第1回 資産運用EXPO【オンライン】」を開催します。株式・不動産・保険・金など、様々なテーマのセミナーで資産運用を学べます。これから資産運用をはじめたい方から投資上級者まで、どなたでも参加できます。 80本のセミナーがすべて聴講無料株主優待で有名な桐谷さんが3週間連続で登場。加えて、著名講師との対談を聴講することができます。[画像2: https://prtimes.jp/i/26157/1532/resize/d26157-1532-5ddfac1b7adda31c334a-1.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/26157/1532/resize/d26157-1532-8df300837f53c8a2ea29-2.png ]このほかにも、金融商品、国内・海外不動産、金などのセミナーを実施する企業が多数あり、幅広い投資情報が一気に得られます。[画像4: https://prtimes.jp/i/26157/1532/resize/d26157-1532-2e54719cd02b1ec13013-2.png ]いつでもご都合の良い時間に日本全国どこからでも、どなたでも参加が可能です。移動中などのすき間時間を有効活用し、資産運用の情報収集にお役立てください。展示会概要【イベント名】第1回 資産運用EXPO【オンラインセミナー】（ https://www.am-expo.jp/online/ja-jp/visit.html ）【会期】2024年11月30日(土)、12月1日(日)、7日(土)、8日(日)、14日(土)、15日(日)【会場】オンライン【主催】RX Japan株式会社▼ 参加の申込みはこちら ▼>> https://eventory.cc/event/asset-expo/registration ▼ セミナーの詳細はこちら ▼>> https://eventory.cc/event/asset-expo/schedule※日本最大級：本展と類似する資産運用関連の展示会との比較に基づく。