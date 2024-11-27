＜スナイデル＞吉川愛が纏う、ホリデーコレクション「Celestial Dreams」を公開＜11月27日(水)＞

株式会社マッシュホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-e9bc747e86ad92494c74-19.jpg ]Celestial Dreams夜空にほんの一瞬きらめく、流れ星幻想的な輝きと儚さがホリデーの魔法となり、夜空に散りばめられたロマンティックでドリーミーなコレクションStarring Ai YoshikawaLOOK[画像2: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-da1eba35e96681e20883-18.jpg ]Dress 24,970Shoes 18,920[画像3: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-294de666f4bb8594ee38-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-dea78cd1bf411f1309ea-3.jpg ]Dress 18,920Cardigan 19,910[画像5: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-ac0b54de03cd6ae4b839-4.jpg ]Tops 18,700Skirt 13,970Shoes 24,200[画像6: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-4ad89c8d497723b766c1-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-815176729012edb60845-6.jpg ]Dress 28,930Coat 31,900Shoes 17,930[画像8: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-8e5a23495226a7bd620b-18.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-4911ee8976d62f9bbd33-19.jpg ]Dress 16,940Jacket 37,950Shoes 19,800[画像10: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-fc2746884feb7b64ffb9-17.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-a815ad7dc4b1c891aabe-19.jpg ]Knit 16,500Dress 39,930Shoes 18,920[画像12: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-30b563d63d4973fb9771-19.jpg ]Cardigan 12,650Skirt 19,800Shoes 18,920[画像13: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-53cbf5196638cbdbef6b-18.jpg ][画像14: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-8da48761dce00fcb2f07-15.jpg ]Dress 25,960Coat 22,990Shoes 19,800[画像15: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-d7add44ad8b4649cb9f0-19.jpg ]Knit 24,970Skirt 11,990Shoes 18,920[画像16: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-a821c20588cf3f4c6a83-17.jpg ]Knit&Skirt 26,950(全て税込価格)LIMITED SHOPPER[画像17: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-0f89adc5de5fc9bcef7a-19.jpg ]12月1日(日)より、全国の店舗でお買い上げのお客様にホリデーシーズン仕様にリボンをあしらった限定ショッパーをプレゼントいたします。※無くなり次第終了となります。※店舗限定のため、オンラインでのご購入は対象外となります。LIMITED NOVELTY[画像18: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-b180bdc34df6d74f83c5-19.jpg ]税込33,000円以上お買い上げのお客様にヘアクリップをプレゼントいたします。※無くなり次第終了となります。※SNIDEL全国店舗、SNIDELオフィシャルオンラインストア、MASH STOREアプリでご購入のお客様はカラーをお選びいただけます。※USAGI ONLINEでご購入のお客様はカラーはランダムでのお届けになります。発売について■企画ページ公開日：11月27日(水)12:00より公開■発売日：11月中旬より順次発売・SNIDEL全国店舗（ http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ）・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )・MASH STOREアプリ吉川愛プロフィール[画像19: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-ee5017d65428673b34ab-19.jpg ]1999年10月28日、東京都出身。2021年公開の映画「ハニーレモンソーダ」では第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。近年では、Amazon Prime配信「僕の愛しい妖怪ガールフレンド」(2024年)、ドラマ「マルス-ゼロの革命-」(2024年/テレビ朝日系)、「降り積もれ孤独な死よ」(2024年/読売テレビ・日本テレビ系)、「マイダイアリー」(朝日放送テレビ・テレビ朝日系)など、多くの話題作で存在感を放っている。SNIDELについて[画像20: https://prtimes.jp/i/18505/2981/resize/d18505-2981-4b5d075c51a41d72fb93-19.jpg ]2005年4月9日にデビュー。“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。現在、日本国内37店舗、中国66店舗、香港2店舗、台湾3店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計110店舗展開（11月27日時点店舗数）■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE：http://www.snidel.com■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/