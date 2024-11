【MATE.BIKE】unwrap blooming holidays

株式会社MATE.BIKE JAPANグリーンの薔薇と紫陽花、シルバーのアニスとオーナメントが調和したオリジナルデザイン。

デンマーク・コペンハーゲン発のe-BIKEブランド「MATE.BIKE(https://mate-bike.jp/) (メイトバイク)」は、同じくデンマークをルーツに持つ「ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン」の「プリザーブドフラワーボックス」 のMATE.BIKEオリジナルデザインを車体購入者に先着でプレゼントするホリデーキャンペーン「unwrap blooming holidays」(アンラップ ブルーミング ホリデーズ)を、2024年11月30日(土) 11:00から、MATE.BIKE TOKYO、MATE.BIKE OSAKA、公式オンラインストアで開催いたします。

ニコライ バーグマン フラワーズ & デザインの北欧のテイストと日本のスタイルを組み合わせたシンプルで暖かみを感じるデザインに、MATE.BIKEの都会的でエッジの効いたイメージをミックスしたオリジナルデザインのプリザーブドフラワーボックスが完成しました。ホリデーシーズンを祝福するナチュラルなグリーンの花々と、華やかなでソリッドなシルバーのオーナメントが調和した、サステナブルな未来を想像させるMATE.BIKEでしか手に入れることのできない限定デザインです。

unwrap blooming holidays

卓越したクラフトマンシップによって緻密にセットされたプリザーブドフラワーは、受け取った時の喜びが見るたびに思い起こされるような恒久的な美しさを、およそ1~2年間お楽しみいただけます。

更にMATE.BIKEオリジナルで、フラワーの横にバッテリーキーをセットできる仕様を追加。大切な方への贈り物の際にご利用いただいたり、スペアキーを保管したりと思いおもいの使い方をしていただけます。

オリジナルプリザーブドフラワーボックスは、対象店舗にていずれかの車体をご購入いただいた先着100名限定でプレゼントいたします。

ニコライ バーグマン ノム 青山

また、ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン フラグシップ ストアに併設するカフェ「ニコライ バーグマン ノム 青山(https://www.nicolaibergmann.com/locations/nomu-aoyama/)」とMATE.BIKE TOKYOの連動イベントとして、同期間にMATE.BIKE TOKYOでご試乗をしていただいた方に、ニコライ バーグマン ノム 青山で使用できるフリードリンクチケットをプレゼントいたします。凛とした空気を試乗で満喫した後は、ヒュッゲを感じる空間で色とりどりの花々に囲まれながらこだわりのドリンクをお楽しみください。

ホリデーシーズン限定ドリンクホットホワイトチョコレートフェスティブスムージー

本キャンペーンのスペシャルアニメーションをMATE.BIKE公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@matebikejapan)と各SNS公式アカウントで公開しております。

MATE.BIKEが展開するe-BIKE(電動アシスト自転車)は、免許不要で公道使用が可能です。また、バッテリーやモーター、ディスプレイなどの電子部品は生活防水規格である”IPX4”を取得しており、通常の雨の中で走行することを前提に作られています。

1回の充電で80km走行できる取り外し可能なバッテリーが内蔵されており、バッテリーだけを室内に持ち込んで充電ができる他、本体から直接充電も可能です。3ステップで折りたたみ可能なため、簡単に省スペースで室内保管もでき、自動車などに積み込んでお好きな場所に持ち込めば、あらゆる場所をアドベンチャーの舞台に変えます。

DETAIL | unwrap blooming holidays

unwrap blooming holidaysオリジナルプリザーブドフラワーボックス

期間:2024年11月30日(土) 11:00 - 12月31日(火) 23:59

対象店舗:MATE.BIKE TOKYO、MATE.BIKE OSAKA、公式オンラインストア

対象:期間中にMATE X(https://mate-bike.jp/pages/mate-x)、MATE Fusion 2.0(https://mate-bike.jp/pages/mate-fusion)、MATE City(https://mate-bike.jp/pages/mate-city)のいずれかをご購入された方

限定数:100個

※限定数に達し次第予告なく終了する場合がございます。

※公式オンラインストアはご注文の車体とは別に郵送をいたします。

ドリンクチケット

期間:2024年11月30日(土) 11:00 - 12月29日(日)

対象店舗:MATE.BIKE TOKYO

対象:期間中にご試乗体験をされた方

※チケットに記載された日付の当日限り有効。

※アルコール類は対象外、詳細はニコライ バーグマン ノム 青山の店頭にてお問い合わせください。

※状況により、期間中に予告なく終了する場合がございます。

ニコライ バーグマン ノム 青山ニコライ バーグマン ノム 青山

住所:〒107-0062 東京都港区南青山5-7-2 ニコライ バーグマン フラッグシップ ストア内

営業時間:10:00 - 19:00 (L.O. 18:30)

※いずれのキャンペーンも年末年始休業に伴い、実店舗では対象期間中であっても休業する場合がございます。

MATE.BIKEが展開する全モデルは以下よりご確認ください。

MATE X (メイトエックス) : 20 x 4.0インチのウルトラワイドリムとファットタイヤが特徴的なシグネチャーモデル。展開カラー:Subdued Black / Polar Silver / Desert Storm / Amber Magic / Calm BlueMATE Fusion 2.0 (メイトフュージョン ツーポイントゼロ):アドベンチャー性と利便性を兼ね備えたオールテラインモデル。展開カラー:Subdued Black / Ghost Gravity / Point Dune / Bubble Pink / Chalk WhiteMATE City (メイトシティ):アーバンライドに特化した街中で小回りの効くオリジナルモデル。展開カラー:Legacy Black / Champagne Pop / Mystic Beetle(2024年限定) / Dart Green(2024年限定)

THE HISTORY OF THE BRAND

MATE.BIKEは、自転車先進国、デンマーク・コペンハーゲンで2016年に誕生。乗る人の世界観や価値観を広げ、あらゆる面でより良い未来を作りたいという想いから始まったMATE.BIKEは、世界有数のe-BIKEブランドへと成長しました。A地点からB地点へ、人々の移動を効率的に助けてくれる頼もしいMATE(仲間)という意味を持つブランド名。それは心強い友人、一緒に坂道を克服してくれる相棒、前進のための応援、痛みを和らげる力、その他たくさんの支えとなる存在を意味します。

現在もMATE.BIKEは、100%再生可能エネルギーの使用、循環型社会の実現など、人と地球の両方にとってより良い選択ができる社会を目指し、熱意を持った仲間や、課題の克服に取り組む有能なスペシャリストたちと共に、e-BIKEというカテゴリーの垣根を超えた進化を続けています。

MATE.BIKE IN JAPAN

2021年、交通渋滞や排気ガスに因る環境問題が深刻化する中、MATE.BIKEは二酸化炭素を排出しない、環境に配慮したサステナブルな次世代モビリティとして日本初上陸。同年には世界初の旗艦店を東京・恵比寿にオープン。2023年春、アジア最大級のフラッグシップストアとして南青山に増床移転を果たし、5月に大阪・南船場に関西発のフラッグシップストアをオープンいたしました。

100年後の未来のためにをステートメントに、国内におけるe-BIKEのリーディングカンパニーを目指し、歩みを進めています。

MATE.BIKE JAPAN

HP https://mate-bike.jp/



ブランド公式Instagram|@matebikejapan

https://www.instagram.com/matebikejapan/



MATE.BIKE TOKYO Instagram | @matebike_toyko

https://www.instagram.com/matebike_tokyo/



MATE.BIKE OSAKA Instagram | @matebike_osaka

https://www.instagram.com/matebike_osaka/



【問い合わせ先】

MATE.BIKE JAPAN

〒107-0062

東京都港区南青山6丁目8-18 2F

TEL:03‐6421-0866

https://mate-bike.jp/