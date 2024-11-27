森永製菓の人気お菓子にオリジナルデザイン！ノベルティ販売スタート｜名入れグッズの「ほしい！ノベルティ」

株式会社イディアス

株式会社イディアス（東京都武蔵野市吉祥寺、代表取締役：大久保 伸）が運営するノベルティ製作のECサイト「ほしい！ノベルティ」で、新商品として、森永製菓おかしプリントの取り扱いを開始いたします。

森永製菓の販売するオリジナルお菓子は4種類

知名度抜群のお菓子に、自由な発想でオリジナルデザインを印刷できます。今回取り扱いを開始した森永製菓のオリジナルお菓子は、全4種類です。

森永 オリジナルハイチュウ(グレープ・ストロベリー)、森永 オリジナルラムネ、森永 オリジナルinバープロテイン(ベイクドチョコ)、オリジナルプリングルズです。

高精度なフルカラー印刷で、写真やイラストなど細部まで鮮明に美しく再現。インパクトのあるオリジナルお菓子のノベルティが作成可能です。

専用ソフト不要のデザインシミュレーターを導入し、誰でも簡単にデザインが作成可能。文字を入れるだけのかんたんテンプレートも用意しているので、誰でも簡単にプロ級のデザインをすることが可能です。

さらに、ハイチュウのデザインシミュレーターには、ハイチュウ専用フォントもご用意。ハイチュウらしいポップなフォントを使って、注目度抜群のオリジナルお菓子が作成できます。

商品名 森永 オリジナルハイチュウ(グレープ)

印刷代込み商品価格 243円(税込) ～

※数量によって価格が異なります

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/MN-001G

商品名 森永 オリジナルハイチュウ(ストロベリー)

印刷代込み商品価格 243円(税込) ～

※数量によって価格が異なります

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/MN-001S

商品名 オリジナルプリングルズ

印刷代込み商品価格 251円(税込) ～

※数量によって価格が異なります

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/MN-002

商品名 森永 オリジナルラムネ

印刷代込み商品価格 202円(税込) ～

※数量によって価格が異なります

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/MN-003(https://www.shop-stationery.com/SHOP/MN-003)

商品名 森永 オリジナルinバープロテイン(ベイクドチョコ)

印刷代込み商品価格 276円(税込) ～

※数量によって価格が異なります

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/MN-004

ビジネスシーンを和やかにするお菓子をノベルティに

お菓子のノベルティは幅広い世代に喜ばれるアイテム。家族連れが集まるイベントや展示会を盛り上げ集客に繋げたり、堅苦しい会社の周年行事を楽しくする効果など、様々なシーンで活躍します。

オリジナルデザインのお菓子で、思い出に残る特別なノベルティ・記念品を作ってみませんか？

■オリジナルお菓子

https://www.shop-stationery.com/food/original-package/(https://www.shop-stationery.com/food/original-package/)

「ほしい！ノベルティ」について

「ほしい！ノベルティ」は、ノベルティ・記念品・販促品・同人グッズなど、オリジナルの名入れグッズの印刷ができる専門サイトです。ノベルティとは一般的に企業名・ブランド名・店名などを印刷し宣伝目的として無料配布される記念品のことで、「ほしい！ノベルティ」ではスタッフが厳選した人気商品と高い印刷技術でよりクオリティの高い名入れノベルティをご提供します。

個人でも法人でも製作OK ！小ロットから印刷可能で、商品ページから自動見積もできます。ノベルティ・記念品の制作が初めての方でも、専門スタッフが最後までサポート致しますのでご安心ください。驚きと感動のノベルティ・記念品の制作は「ほしい！ノベルティ」にお任せ！

会社概要

社名 ：株式会社イディアス

代表者：代表取締役 大久保 伸

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-8-1 三井吉祥寺ビル4F

営業時間：10:00 - 18:00（祝土日を除く）

設立 ：2010年5月

URL ：ノベルティ製作のECサイト「ほしい！ノベルティ」https://www.shop-stationery.com(https://www.shop-stationery.com)

株式会社イディアス コーポレートサイト https://ideas-s.jp/

事業内容：ノベルティ製作・販売