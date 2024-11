Wizardry BCプロジェクト、メッセンジャーアプリ向け新規タイトル『Twelve Goblins - Wizardry BC -』の開発を発表

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)は、自社の保有するWizardry IPを活用したWeb3プロジェクト「Wizardry BCプロジェクト」において、メッセンジャーアプリ向け新規タイトル『Twelve Goblins - Wizardry BC -』の開発を発表いたしました。

本タイトルは、現在ZEAL NOVA DMCC(所在地:UAE ドバイ、CEO:Tomoe Mizutani、以下、ZEAL NOVA)より配信中のブロックチェーンゲーム『Eternal Crypt - Wizardry BC -(エクウィズ)』のデザインアセットを活用したゲームです。メッセンジャーアプリTelegramおよびLINE上で提供されるアプリゲームとして配信を予定しており、今後『Eternal Crypt - Wizardry BC -(エクウィズ)』と共に、「Wizardry BCプロジェクト」全体の発展とエコシステムの拡大を目指します。

『Twelve Goblins - Wizardry BC -』とは

『Twelve Goblins - Wizardry BC -』は、現在ZEAL NOVAより配信中のブロックチェーンゲーム『Eternal Crypt - Wizardry BC -』と共に「Wizardry BCプロジェクト」を構成するゲームタイトルです。『Eternal Crypt - Wizardry BC -』のデザインアセットを活用したメッセンジャーアプリ向けゲームとなっており、メッセンジャーアプリから隙間時間で手軽に楽しむことができます。 本タイトルは、2024年12月にTelegram Mini Appsにてα版の配信開始、2025年1Q中にLINE NEXTが準備中のLINE Mini Dappにて配信開始を予定しております。多くのユーザーを抱える二つのプラットフォームへ展開することで、「Wizardry BCプロジェクト」のもとで提供されるゲームと関連トークンのエコシステムの拡大を目指します。

本日公開いたしました『Twelve Goblins - Wizardry BC -』の公式サイトおよび公式SNSにて、最新情報を順次発信していきますのでぜひご確認ください。

『Twelve Goblins - Wizardry BC -』基本情報

■配信時期

Telegram Mini Apps版:2024年12月予定(α版)

LINE Mini Dapp版:2025年1Q予定

■著作権表示:(C)Drecom Co., Ltd. “Wizardry” is a trademark of Drecom Co., Ltd.

■公式サイト:https://wiz-twelvegoblins.com/

■公式X(旧Twitter):https://x.com/TwelveGoblins

■Telegramアナウンスチャンネル:https://t.me/TGWiz_Announcement

■Telegramコミュニティ:https://t.me/TGWiz_Community

大規模メッセンジャーアプリでより手軽にWeb3への門戸をひらく。『Twelve Goblins - Wizardry BC -』開発の目的と背景

ブロックチェーンゲームなどのWeb3プロジェクトにおいては、マスアダプションによるユーザーベースの獲得が重要な課題となっています。トークンや NFTなどブロックチェーンと連携が必要な点など、ゲームプレイにブロックチェーンゲーム特有のハードルがある中、その課題解消の緒として現在注目されているのがメッセンジャーアプリ向けゲームです。これは、個別のゲームアプリのダウンロードや煩雑なユーザー登録をすることなく、メッセンジャーアプリから手軽にプレイでき、ブロックチェーン技術を活用したゲームへのハードルを最小限にできる特徴があります。

そういった背景から、メッセンジャーアプリ向けゲーム『Twelve Goblins - Wizardry BC -』は、より多くのユーザーへWeb3のエンターテインメント体験を提供することを目的とし、「Wizardry BCプロジェクト」の1タイトルとして開発を開始しました。

配信プラットフォームとしては、Telegram上で提供されるTelegram Mini Apps、LINE NEXTがLINE上で提供するLINE Mini Dappを予定しております。Telegramは世界中で9.5億人以上(※1)、LINEは日本やアジアを中心として1.96億人以上(※2)のユーザーを抱えるメッセンジャーアプリであり、その大規模な潜在ユーザーを対象に、Web3へのオンボーディングを促進することができるという点で、高い注目を集めています。

グローバルなユーザーへリーチするTelegram、アジアのユーザーに強い親和性を持つLINEという2つの世界的なSNSプラットフォームで配信することで、国内外のユーザーを強く惹きつけ、『Twelve Goblins - Wizardry BC -』を入口として、「Wizardry BCプロジェクト」全体のユーザーベースの拡大を目指します。

また、『Twelve Goblins - Wizardry BC -』をきっかけとした『Eternal Crypt - Wizardry BC -』へのユーザーの流入も想定しており、プロジェクト内のシナジーを創出することで、ゲームプロジェクトとしての更なる成長を期待しています。

※1 Telegram公式のアナウンスにて、2024年7月23日時点で月間ユーザーが9.5億人を突破したことを発表。

※2 LINEヤフー公式サイトにて、2024年3月末時点で月間アクティブユーザーが約1.96億人であると公表。

ブロックチェーンゲームを中心とした経済圏を構築する「Wizardry BCプロジェクト」

「Wizardry BCプロジェクト」は、『Eternal Crypt - Wizardry BC -』をはじめとしたブロックチェーンゲームとそれに伴うトークンエコシステムの拡大を目的に、シナジー構築を目指すWeb3プロジェクトです。

『Eternal Crypt - Wizardry BC -』は、「Wizardry」という歴史あるIPとゲーム産業のパイオニアとも言うべきブロックチェーンゲーム、そして多彩なマーケティングアプローチを含むコンテンツ・メディアミックスなどの多角展開を組み合わせる挑戦的なWeb3プロジェクトとして始動しました。

「Wizardry BCプロジェクト」は、そういった『Eternal Crypt - Wizardry BC -』の取り組みや、今回発表した『Twelve Goblins - Wizardry BC -』をはじめ、ゲームIPを起点とし、ブロックチェーンゲームを中心とした経済圏を構築します。このプロジェクトのもとで、IPコンテンツとしての多角展開とその特性を最大限に活かしたマーケティング施策の実施、またコミュニティを通したユーザーエンゲージメントの向上を実現することで、ゲームエコノミーと外部収益性の接続を実現し、ブロックチェーンテクノロジーによって支えられる独自経済圏の継続的な成長を目指します。

本プロジェクトについて、詳細はWizardry BC公式サイトをご確認ください。

Wizardry BC公式サイト: https://wizardry-bc.com/

■Wizardry BC独自トークン「Blood Crystal($BCトークン)」について

Blood Crystal($BCトークン)とは、BOBG社が発行する暗号資産であり、『Eternal Crypt - Wizardry BC -』で利用可能なゲーム内通貨です。2024年10月に国内暗号資産取引所であるCoincheck取引所において取り扱いを開始しています。

「Wizardry BCプロジェクト」では、$BCトークンをプロジェクト独自のトークンとして、プロジェクト全体における$BCトークンのユーティリティを拡張するとともに、ユーザーベースの拡大と経済圏の価値向上を目指しています。

今回発表した『Twelve Goblins - Wizardry BC -』においても、今後$BCトークンを活用した連携を検討しております。

■Eternal Crypt - Wizardry BC -について

『Eternal Crypt - Wizardry BC -』は、ドリコムが保有するIP「Wizardry(ウィザードリィ)」を用いたブロックチェーンゲームです。シンプルで手軽に遊べるクリッカーゲームとRPGの戦略的なプレイスタイルを掛け合わせたゲームシステムが特徴です。

『Eternal Crypt - Wizardry BC -』ゲーム概要

タイトル:Eternal Crypt - Wizardry BC -

ジャンル:クリッカー系×戦略系BCG

対応プラットフォーム:iOS/Android/ブラウザ

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

配信日:2024年3月7日

配信国:全世界配信(一部地域除く)

対応言語:日本語/英語

著作権表示:(C)Drecom Co., Ltd. “Wizardry” is a trademark of Drecom Co., Ltd.

■App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id6472748376

■Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.zealnova.ECWizBC

■公式サイト:https://wiz-eternalcrypt.com

■公式X(旧Twitter):https://twitter.com/WizardryBC

■Discord:https://discord.gg/WizardryBC

■株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/