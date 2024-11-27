ぐんまTechEXPO2024開催

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株式会社上毛新聞TR

１８０を超える企業や各支援機関が群馬県内外を問わず出展予定

ものづくり企業の技術や製品の提案・PRを行う展示商談会を、群馬県高崎市にある大型コンベンションセンター「ビエント高崎」で開催。ものづくり企業を中心に１８０を超える企業や各支援機関が群馬県内外を問わず出展予定。「DX」「経済安全保障」「品質保証」「知的財産」などをテーマとした各種講演・セミナーも開催予定で、ものづくりの分野に興味のある一般来場者の方や学生も来場可能。当日はキッチンカーも複数出展する。



日程：2024年12月18日（水）10時～17時　19日（木）10時～16時　


場所：ビエント高崎（高崎市問屋町2-7）


特設WEBサイト：https://www.gunma-monodukurifaire.jp/



主催:群馬県、群馬県産業支援機構、北関東産官学研究会、ものづくり情報発信推進協議会


〈お問い合わせ〉群馬県　産業経済部　地域企業支援課　マーケティング支援係　


　TEL：027-226-3359　E-mai:monodukuri@pref.gunma.lg.jp