ぐんまTechEXPO2024開催

株式会社上毛新聞TR１８０を超える企業や各支援機関が群馬県内外を問わず出展予定

ものづくり企業の技術や製品の提案・PRを行う展示商談会を、群馬県高崎市にある大型コンベンションセンター「ビエント高崎」で開催。ものづくり企業を中心に１８０を超える企業や各支援機関が群馬県内外を問わず出展予定。「DX」「経済安全保障」「品質保証」「知的財産」などをテーマとした各種講演・セミナーも開催予定で、ものづくりの分野に興味のある一般来場者の方や学生も来場可能。当日はキッチンカーも複数出展する。

日程：2024年12月18日（水）10時～17時 19日（木）10時～16時

場所：ビエント高崎（高崎市問屋町2-7）

特設WEBサイト：https://www.gunma-monodukurifaire.jp/

主催:群馬県、群馬県産業支援機構、北関東産官学研究会、ものづくり情報発信推進協議会

〈お問い合わせ〉群馬県 産業経済部 地域企業支援課 マーケティング支援係

TEL：027-226-3359 E-mai:monodukuri@pref.gunma.lg.jp