『新テニスの王子様』より、″リョーマ VS 歴代対戦相手″がテーマの描き下ろしイラストの新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/584/resize/d59072-584-277219297685431fd4c2-9.jpg ]『新テニスの王子様』より、新作アイテムが「ジャンプフェスタ2025」で販売決定！"リョーマ VS 歴代対戦相手"がテーマとなった新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」のほか、通販商品の「万年カレンダー」など様々なアイテムが販売決定！イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！[画像2: https://prtimes.jp/i/59072/584/resize/d59072-584-d5b22f4d4473996d12be-8.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/584/resize/d59072-584-d0edbabc34a624d6fe76-9.jpg ]イベント情報「ジャンプフェスタ2025」・開催日時 2024年12月21日(土)～12月22日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9・出展メーカー名 中外鉱業株式会社（展示ホール9）・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。特典情報[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/584/resize/d59072-584-d6bedb33ade4182d8213-9.jpg ]＜会場限定特典＞中外鉱業ブースにて『新テニスの王子様』商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典観戦チケット風カード(全11種)をランダムで1枚プレゼントします。[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/584/resize/d59072-584-76c4cc76b2208b1d0cfd-10.jpg ]＜通販限定特典（Chugaionline）＞中外鉱業コンテンツ部ECサイトにて『新テニスの王子様』JF2025関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典応援ボード風カード(全13種)をランダムで1枚プレゼントします。※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページ（https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/）をご確認くださいWeb販売Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/予約期間：2024年12月18日(水)12:00～12月22日(日)17:00発送日：2025年3月以降順次発送予定※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。会場販売商品[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/584/resize/d59072-584-d5b22f4d4473996d12be-8.jpg ]■アクリルフィギュアスタンド 『VS』ver.（全13種）販売価格：1,870円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/584/resize/d59072-584-6c26416cb6dd25476dc4-9.jpg ]■トレーディンググリッター缶バッジ 『VS』ver.（全13種）販売価格：1個 550円(税込)／1SET[13個入] 7,150円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/584/resize/d59072-584-38de0aa5f57e0dacdf2f-10.jpg ]■ポラショットコレクション 『VS』ver.（全13種）販売価格：1個 330円(税込)／1SET[13個入] 4,290円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）[画像9: https://prtimes.jp/i/59072/584/resize/d59072-584-c14447fdf59a5a742949-11.jpg ]■ポラショットコレクションスタンド 『VS』ver.（全11種）販売価格：1,650円(税込)[画像10: https://prtimes.jp/i/59072/584/resize/d59072-584-d0edbabc34a624d6fe76-9.jpg ]■万年カレンダー販売価格：3,300円(税込)※通販商品は会場での販売はございません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。権利表記・関連サイト【権利表記】(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト【関連サイト】新テニスの王子様 公式ウェブサイトhttp://tenipuri.jp/Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)https://twitter.com/chugaionline