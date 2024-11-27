【郡山】米高騰のいま地元郡山に恩返し！焼肉に合う地元産コシヒカリの炊きたて土鍋ご飯を290円で提供。Uターン起業の焼肉店店長。

株式会社ミナモト炊きたてつやつや郡山産コシヒカリを地元恩返し価格で！

11月14日にオープンした『焼肉ホルモンたけ田 朝日店』の須賀彩那店長は、地元産コシヒカリを使用した『名物炊きたて土鍋ごはん一合(通常500円/税込550)』を、2024年11月29日～12月3日までの5日間限定で、地元恩返しキャンペーンとして一合290円(税込319)で提供する。

前年比1.5倍の新米取引価格。深刻な価格高騰を背景に。

今夏頃から、全国で深刻な米不足によるお米価格の高騰が起きております。当初は、業者筋も新米の時期になれば落ち着くという予測をしておりましたが、依然として新米価格も高騰したままです。

地元に恩返し

そこで、地元産コシヒカリの炊きたて土鍋ごはんを召し上がっていただき、笑顔になっていただきたいとの想いで、1129の日にちなんで一合290円(税込319)で食べられるという本キャンペーンの実施に至りました。ご家族で、ご友人同士で、是非おいしい焼肉とおいしい地元のお米で笑顔のひと時をお過ごしください。

和牛カルビを炊きたてコシヒカリにのせておいしいA5黒毛和牛を日常価格で店舗外観焼肉ホルモンたけ田 須賀彩那店長

【郡山！地元応援キャンペーン！】

1129の日から郡山産コシヒカリの土鍋ごはん特別価格一合290円でご提供！

期間 2024年11月29日～12月3日

※1グループ様一回迄のご注文でお願いしております。

■焼肉ホルモンたけ田 朝日店（FC）店舗概要

住 所 ： 福島県郡山市桑野3丁目157‐5

電話番号 ： 024-983-7977

営業時間 ： 月～金17:00～23:00 土日祝16:00～23:00

席数 ： 56席

店舗Instagram：https://instagram.com/takeda.asahi

ブランドサイト：https://29takeda.com

ブランド公式Insta：https://www.instagram.com/takeda_yakinikuhorumon/

会社の仲間や友人、カップル、小さな子ども連れの家族まで、幅広い世代の方が楽しめます。小さな子どもでも入りやすい雰囲気です。

■店舗一覧

〈焼肉ホルモンたけ田〉

東京都

・渋谷センター街店：東京都渋谷区宇田川町24-8 レジャープラザビル1F

・池袋店：東京都豊島区南池袋１丁目19-2 後藤ビルB1

・立川北口店：東京都立川市曙町2-6-5 山田ビル B1

・立川南口店：東京都立川市柴崎町３丁目３－２ 立川ステーションフロントビル 2F

・赤羽店：東京都北区赤羽１丁目２２－２ 大黒屋ビル 2.3F ファミリーマート上

・高田馬場店：東京都新宿区高田馬場2-18-11 稲門ビルB1

・東久留米店：東京都東久留米市東本町3-20

・中野店：東京都中野区中野5-64-10 サンモール中野ビル4F

・新宿店：東京都新宿区歌舞伎町1-16-1今宮ビル4F

・八王子店：東京都八王子市東町11番2号 千島ビルB1

埼玉県

・武蔵藤沢本店：埼玉県入間市下藤沢449-1 1F

・北浦和店：埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-2-16 YO-KOビル ２F

・熊谷店：埼玉県熊谷市箱田 6-17-30

・西川口店：埼玉県川口市西川口１丁目５－３ 福原ビル2F

・大宮店：埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目13－１ 第１２松ビル 1F

・川越店：埼玉県川越市六軒町1-3-1

・所沢北原店：埼玉県所沢市北原町1412－6

・北戸田店：埼玉県戸田市新曽2188 ノーブル北戸田2F

・飯能店：埼玉県飯能市仲町10-3

・志木店：埼玉県志木市本町5-24-23 第2本吉ビル2階

・小手指店：埼玉県所沢市小手指町1-11-25 水野ビル2階

神奈川県

・川崎店：神奈川県川崎市川崎区駅前本町15-12 養老乃瀧川崎ビル2F

・辻堂店：神奈川県藤沢市辻堂1-2-1 中堂ビル1F

・橋本店：神奈川県 模原市緑区橋本２丁目３－２ 京王クラウン街橋本 1F

・古淵店：神奈川県相模原市南区古淵1-8-12 T&T第一ビル2階

・茅ヶ崎店：神奈川県茅ケ崎市新栄町13-45 鴨志田ビル2F

千葉県

・海浜幕張店：千葉県千葉市美浜区ひび野１-9 スーク海浜幕張

・木更津店：千葉県木更津市東中央1-3-9

・館山店：千葉県館山市北条1624

山梨

・甲府平和通店：山梨県甲府市住吉２丁目６－１７ サンマリーナ 住吉1F

北海道

・札幌駅前店：札幌市中央区北3条西3-1-41 N北3西3ビルB1

青森県

・八戸ヴィアノバ店：青森県八戸市十三日町1番地B1F-11

宮城県

・仙台青葉通店：宮城県仙台市青葉区一番町2-3-3 J-BOXビル 1F

福島県

・郡山朝日店：福島県郡山市桑野町3-157-5

石川県

・金沢諸江店：石川県金沢市諸江町中丁262-1

愛知県

・豊田店：愛知県豊田市神明町1-49-2

静岡

・静岡呉服町店：静岡市葵区呉服町2-7-11 幸福ビル2階

兵庫県

・神戸三宮店：兵庫県神戸市中央区北長狭通３丁目１－１７ 神戸トアロード山下ビル ２階

岡山県

・倉敷店：岡山県倉敷市平田659-4

鳥取県

・米子角盤店：鳥取県米子市角盤町１丁目１４６－４

広島県

・広島府中店：広島県安芸郡府中町大須4丁目6-6 2F

福岡県

・天神大名店：福岡市中央区大名2-1-42行武大名店舗 １階

鹿児島県

・天文館店：鹿児島県鹿児島市千日町9番35号 不動ビル

＜姉妹焼肉ブランド＞

東京都

・肉ト米 焼肉あさ田：東京都大田区大森西5-10-10

埼玉県

・大衆焼肉ホール ニュー宝島：埼玉県入間市豊岡１丁目３－２９

長崎県

・焼肉ホルモンおのだ：長崎県諫早市福田町6-26

大阪府

・焼肉たけちゃん：大阪府大阪市城東区蒲生4-16-11



＜会社概要＞

商 号 ： 株式会社ミナモト

所在地 ： 〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢447グレイス武蔵藤沢１F

設 立 ： 2010年6月

代表取締役 ： 細田源太

電話番号 ： 04-2963-3858

資本金 ： 2000万円

従業員 ： 250名

業務内容 ： 「焼肉ホルモンたけ田」「フジサワプラザ」「小料理あんずいろ」「ニュー宝島」など焼肉店および外食店舗の企画・プロデュース・運営

FC加盟及び取材問合先：080-3938-5394(広報担当：吉井) メールアドレス yoshii@29takeda.jp（cc：fc@29takeda.jp)