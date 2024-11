EMEA地域のSFリーグが決着！　「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2024」結果速報！

株式会社カプコン[画像1: https://prtimes.jp/i/13450/4735/resize/d13450-4735-98199eea5781fc6f14d6-0.png ]日本時間11月16日(土)~27日(水)に渡って開催された「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2024」の結果をお知らせいたします。「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2024」優勝は「Ninjas In Pyjamas」[画像2: https://prtimes.jp/i/13450/4735/resize/d13450-4735-f77e55aeca84bf6e94de-2.png ]「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2024」は「Ninjas In Pyjamas」が見事優勝を果たしました。昨シーズンを優勝した「00 Nation」の一員だった「Phenom選手」、「Veggey選手」に加え、今シーズンからEUROPEリーグに参戦した強豪「AngryBird選手」、「Big Bird選手」という盤石なチーム構成は、本節からプレイオフを通して安定した勝率を維持し、今シーズンの王者に輝きました。優勝した「Ninjas In Pyjamas」は2025年3月9日(日)両国国技館で開催される「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024」への出場権を獲得します。「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2024 プレイオフ」は日本時間2025年1月19日(日)開催![画像3: https://prtimes.jp/i/13450/4735/resize/d13450-4735-465de87149e880cd2fed-3.png ]また、絶賛配信中の「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2024」ですが、今シーズンの決勝大会「ストリートファイターリーグ: Pro-US 2024 プレイオフ」はオフライン会場より初となるLive配信を実施いたします。本節上位4チームで行われる激戦の様子をお楽しみください。配信は「Capcom Fighters」の公式YouTube、Twitchチャンネルで放送いたします。■CAPCOM Fighters 公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@CapcomFighters■CAPCOM Fighters 公式Twitchチャンネルhttps://www.twitch.tv/capcomfighters■CAPCOM Fighters 公式X(旧Twitter)https://x.com/CapcomFighters■会場観戦チケット購入Webサイトhttps://capcom.us/sfl24us-tickets「CAPCOM Pro Tour 2024 ワールドウォリアー日本大会」第5回大会のゲストはCrazy Raccoon所属のShuto選手!好評発売中のシリーズ最新作『ストリートファイター6』にて、世界中のプレイヤーが年間チャンピオンを目指し、各地域で激戦を繰り広げる大会「CAPCOM Pro Tour 2024」。その大会群の一つである「ワールドウォリアー」は、世界各地域のトーナメントオーガナイザーによって数か月にわたり複数回開催されます。本大会は順位に応じてポイントが獲得できる5回の通常大会と、ポイント順位上位選手8名による決勝大会の全6回で構成されています。そして、上位入賞選手は優勝賞金100万ドルの世界決勝大会「CAPCOM CUP 11(カプコンカップ イレブン)」の出場権を獲得することができます。[画像4: https://prtimes.jp/i/13450/4735/resize/d13450-4735-d7998aab4ab87e555eac-4.png ]次回の「CAPCOM Pro Tour 2024 ワールドウォリアー 日本大会」第5回は12月8日(日)に開催されます。今回もesports Style UENOを収録会場として開催いたします。さらに、同施設にて試合の模様を観覧可能なパブリックビューイングや来場者同士での対戦会など様々な企画を実施いたします。第5回開催日程・チャレンジブース/対戦会:12月8日(日)受付12時~、開始12時半~対戦終了まで。・パブリックビューイング:12月8日(日)受付16時~、開始16時半~21時頃終了予定。※対戦会参加者は、途中、会場転換のため一時的にご退出いただきます。チケット種別1.「パブリックビューイング」+「対戦会参加」チケット2.「パブリックビューイング」+「対戦会参加」+「トレーディング刺繍アートキーホルダー 1stシリーズ」or「トレーディング刺繍アートキーホルダー 2ndシリーズ」チケット3.「パブリックビューイング」+「対戦会参加」+「チャレンジブース参加」チケット※チャレンジブース参加前後に対戦会への参加が可能です。4.「パブリックビューイング」チケット5.「パブリックビューイング」+「トレーディング刺繍アートキーホルダー 1stシリーズ」or「トレーディング刺繍アートキーホルダー 2ndシリーズ」チケットチケット枚数合計80枚予定(全席自由席)[画像5: https://prtimes.jp/i/13450/4735/resize/d13450-4735-f025fe87f4db0c69b35a-5.png ]チケット詳細ならびに購入方法・販売期間などは、「CAPCOM Pro Tour 2024 ワールドウォリアー 日本大会 オフィシャルパブリックビューイング」特設サイト(https://esports.au.com/worldwarrior2024/ )もしくはesports Style UENO公式X(@au_esports_UENO)をご確認ください。※イベントの内容・チケット種別等は変更される場合がございます。「CAPCOM CUP 11」/「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024」会場観戦チケット発売中![画像6: https://prtimes.jp/i/13450/4735/resize/d13450-4735-d1c351940584c7f837d5-1.jpg ]「CAPCOM CUP 11」/「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2024」を現地で観戦可能な全席指定の会場観戦チケットが「イープラス」、「イーカプコン」にて先着販売中です。両国国技館で開催される初の『ストリートファイター6』公式世界決勝大会の行く末を、会場でその熱気を生で感じながらお楽しみください。チケットの購入につきましては公式サイトをご確認ください。https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc11/jp/株式会社カプコンについて1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。https://www.capcom.co.jp/