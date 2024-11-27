【オフィシャルスポンサー契約締結】「アビスパ福岡オーラルケアプロジェクト」を発足～地域密着型 歯科メインテナンス中心の歯科医院設立へ～
株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 玉井雄介、以下「SCOグループ」）は、2025シーズンよりアビスパ福岡のオフィシャルスポンサー契約を締結する運びとなりました。
その活動の一環として、スポーツの持つ力を通じて健康と豊かな人生を支え、歯科メインテナンスの普及を目指して「アビスパ福岡オーラルケアプロジェクト」を立ち上げ、2025年度よりクラブオフィシャル歯科医院を福岡県内に複数院設立いたします。
つきましては、2024年11月30日（土）12時30分より、「アビスパ福岡オーラルケアプロジェクト」およびクラブオフィシャル歯科医院設立について発表いたします。
会見当日は、「アビスパ福岡オーラルケアプロジェクト」のビジョン、今後の活動方針、ならびに今後、アビスパ福岡の選手にオーラルケアアンバサダーとしてご活動いただくこと等についてご説明させていただきます。
SCOグループは、提供するプロダクトで人々が歯科医院に足繁く通う世界観を目指しています。本プロジェクトが、地域のトップアスリートが歯科メインテナンスに通う姿を通して、地域全体での「歯から始まる健康意識」の拡大の一助となることを願っています。
一般の方もご参加いただけますので、ぜひスタジアムへお越しいただけますようお願い申し上げます。
■概要
日 時：2024年11月30日（土）12時30分～12時45分（受付開始12:00～）
会 場：ベスト電器スタジアムイベント広場ステージ
会場詳細についてはこちら(https://www.avispa.co.jp/game_practice/stadiumaccess)をご覧ください
内 容：「アビスパ福岡オーラルケアプロジェクト」に関する発表
（１）ご挨拶
株式会社アビスパ福岡 代表取締役会長 川森 敬史氏
株式会社SCOグループ 代表取締役 玉井 雄介
（２）Jクラブオーラルケアプロジェクト ビジョン、今後の方針発表
◼︎SCOグループについて
SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をパーパスに、歯科医院向けのサービスを提供し「予防診療」の普及を推進することによってこの国で暮らすすべての人々の健康増進に貢献することを目指しています。そのために全国の歯科医院様へ決済サービスの導入支援を軸に、オペレーション業務の改善、医療機器の調達支援にわたるまで様々なソリューションを展開しながら歯科医師や歯科衛生士の方々が「治療に専念できる環境」作りを行なっています。
■会社概要
社名： 株式会社SCOグループ
パーパス：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。
本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F
設立： 2013年3月22日
代表： 代表取締役社長 玉井 雄介
事業内容： メディカルテック事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業
HP： https://www.scogr.co.jp/ (https://www.scogr.co.jp/)
公式X：https://twitter.com/sco_official_jp (https://twitter.com/sco_official_jp)
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/ (https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/)
歯科予防に特化した歯科医院「HANIKAメンテナンスクリニック」「HAKARAメンテナンスクリニック」の運営：https://hanika-mc.jp/ (https://hanika-mc.jp/) https://hakara-mc.jp/