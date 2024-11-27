ABC-MART イトーヨーカドー南大沢店 2024年11月27日（水）よりオープン

株式会社エービーシー・マート[画像1: https://prtimes.jp/i/74055/408/resize/d74055-408-c3e0beb075dbf4ca91cc-0.jpg ]ABC-MART イトーヨーカドー南大沢店 特徴 子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、 足元を提案するABC-MARTが、イトーヨーカドー南大沢に11月27日（水）よりオープンします。 NIKE・adidas・VANSなどの人気ブランドスニーカーから、ビジネスシューズ、レディースパンプス、ブーツやキッズスニーカーまで幅広い取り扱いに加え、ABC-MARTでしか手に入らない限定モデルも多数ご用意します。 オープンを記念して、「ABC-MART イトーヨーカドー南大沢店」にて11月27日（水）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/74055/table/408_1_31ce297fb5aa4c7890f3d872f83d9719.jpg ]ABC-MART イトーヨーカドー南大沢店 店舗情報[画像2: https://prtimes.jp/i/74055/408/resize/d74055-408-4ab3635f31cbcec16648-0.jpg ]店舗名：ABC-MART イトーヨーカドー南大沢店所在地：〒192-0364 東京都八王子市南大沢２丁目28－１ 2F電話番号：042-689-6527営業時間：10:00～21:00ABC-MART サイトURL：http://www.abc-mart.net/ABCマートとは[画像3: https://prtimes.jp/i/74055/408/resize/d74055-408-fa9e7cf8109064497787-3.png ]靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。会社名：株式会社エービーシー・マート代表者：野口実所在地：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウェスト19階設立 ：1985年6月6日事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売＜お客様からの問い合わせ先＞電話：0120-936-610対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）