【VendorTrustLink】お役立ち資料「ISMS・ISO認証における委託先リスク管理」を無料公開

株式会社アトミテック

委託先リスク管理サービス「VendorTrustLink（ベンダートラストリンク）」を提供する株式会社アトミテック（本社：東京都港区、代表取締役社長：中西 康貴）は、委託先リスク管理にお悩みを抱えている企業をサポートすることを目的に、お役立ち資料「ISMS・ISO認証における委託先リスク管理」を無料公開したことをお知らせします。

＞「ISMS・ISO認証における委託先リスク管理」をダウンロード(https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendormaterial/isms-iso?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release241127)

「ISMS・ISO認証における委託先リスク管理」概要

ISMS・ISO認証では、委託先管理も重要な要素とされています。「ISMS・ISO認証における委託先リスク管理」では、審査で指摘されがちな委託先管理のポイントやその対応策についてご紹介しています。また、システム導入によりどのようなメリットを得られるのか、効果的な委託先管理を行うために必要なことに関しても解説しています。認証企業やこれから認証取得を検討している企業のご担当者の方に参考にしていただける内容となっています。

この資料でわかること

・ISMS・ISO認証における委託先管理の位置づけ

・ISMS審査における典型的な課題とその対応策

・システム活用のメリット

本資料をダウンロードする :https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendormaterial/isms-iso?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release241127

委託先リスク管理に役立つ各種資料

アトミテックでは、この他にも委託先・取引先のリスク管理のポイントをまとめた「委託先リスク管理ガイド」や「リスク管理表」のフォーマットなど、委託先管理に役立つ各種資料を公開(https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendormaterial/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release241127)しています。ぜひ自社の管理体制の見直しにご活用ください。

「お役立ち資料」を確認する :https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendormaterial/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release241127

VendorTrustLinkとは

VendorTrustLink画面イメージ

アトミテックは、委託先・取引先に関連するリスク管理を一元化し自動化するサービス「VendorTrustLink」を提供しています。委託先へのチェックシートの送信から結果の確認までの工程を自動化しており、人的コストやミスの削減に繋がるツールです。2024年10月28日（月）よりβ（ベータ）版として提供を開始しており、月3社限定で利用企業を募集。大手企業のβ版利用も始まっています。人手不足や業務効率化にお悩みのご担当者の方は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://atomitech.jp/vendortrustlink/vendorcontact/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release241127

会社概要

会社名 ：株式会社アトミテック

代表取締役会長：松本 浩司

代表取締役社長：中西 康貴

設立 ：2004年07月01日

東京本社 ：〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズ サウスタワー 3階

URL ：https://atomitech.jp/(https://atomitech.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release241127)