Turkish Airlines[画像: https://prtimes.jp/i/30426/86/resize/d30426-86-d7fc6e5c9fd4169654e0-0.jpg ] ターキッシュ エアラインズは、2024年11月20日にイスタンブールで開催された「Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye Awards」授賞式において、「レバレッジドローン取引 オブ ザ イヤー」賞を受賞しました。この受賞は、革新的なファイナンス構造を採用し、持続可能な形で近代的な機材を拡充する同社の成功を改めて示すものです。 世界最多の国と地域に就航するターキッシュ エアラインズは、多様な収益源を活用し、通貨リスクを最小化すると同時にコスト効率を確保する革新的なファイナンス取引を実現しています。今回の取引はBNPパリバが手配し、日本政策投資銀行(DBJ)が協力したもので、1機のエアバスA350航空機の調達に「Balthazar保険保証付ファイナンス」を、2基のロールスロイスエンジンの調達に英国輸出金融保証(UKEF)を活用しました。総額2億3,500万ドル相当の日本円建て取引が、この度「レバレッジドローン取引 オブ ザ イヤー」として評価されました。 ターキッシュ エアラインズの最高財務責任者(CFO)兼取締役会および経営委員会メンバーであるムラト・シェケルは、受賞に際し次のようにコメントしています。「この模範的なファイナンス取引がビジネスパートナーとともに実現し、このような名誉ある賞で評価されたことを大変嬉しく思います。新世代の航空機で機材を近代化する一方、最も費用対効果の高いファイナンス手法を創出・導入する私たちの成功が裏付けられました。この受賞取引にご協力いただいたすべてのビジネスパートナーに感謝申し上げるとともに、今後も成功を共に築いていけることを願っています。」 ターキッシュ エアラインズの航空機ファイナンスチームは、広範なファイナンス構造に関する豊富な知識と経験を持ち、航空業界で最も低い資金調達コストの達成を実現しています。同社は、2009年以降、Global Transport Finance、Airline Economics、Airfinance Journal、Bonds, Loans & Sukuk Turkeyなどの世界的な機関から数多くのファイナンス賞を受賞しており、これまでに約160億ドル相当の取引で国際的な航空機ファイナンス賞を30回受賞するという成果を上げています。過去の受賞歴2024年 Airline Economics - 欧州サポート付きファイナンス取引 オブ ザ イヤー(欧州)2024年 Airline Economics - 欧州総合取引 オブ ザ イヤー(欧州)2024年 Airline Economics - グローバルリース取引 オブ ザ イヤー賞2024年 Airline Economics - JOLCO取引 オブ ザ イヤー2024年 Airline Economics - サポート付きファイナンス取引 オブ ザ イヤー2023年 Airline Economics - アジア太平洋リース オブ ザ イヤー2022年 Airfinance Journal - 欧州取引 オブ ザ イヤー2022年 Airfinance Journal - 構造化リース取引 オブ ザ イヤー2022年 Airline Economics - グローバルリース取引 オブ ザ イヤー賞2022年 Airline Economics - 欧州リース取引 オブ ザ イヤー2020年 Airline Economics - リース取引 オブ ザ イヤー(欧州)2020年 Airline Economics - サポート付きファイナンス取引 オブ ザ イヤー(欧州)2019年 Bonds, Loans and Sukuk - 輸送ファイナンス取引 オブ ザ イヤー(中東)2019年 Airline Economics - サポート付きファイナンス取引 オブ ザ イヤー2018年 Airline Economics - リース取引 オブ ザ イヤー2018年 Global Transport Finance - 税務リース取引 オブ ザ イヤー2018年 Bonds, Loans and Sukuk - 輸送ファイナンス取引 オブ ザ イヤー(中東)2017年 Airfinance Journal - 税務リース取引 オブ ザ イヤー2017年 Global Transport Finance - ユニーク取引 オブ ザ イヤー2017年 Bonds, Loans and Sukuk - 貿易および輸出ファイナンス取引 オブ ザ イヤー(中東)2017年 Bonds, Loans and Sukuk - 輸送ファイナンス取引 オブ ザ イヤー(中東)2017年 Bonds, Loans and Sukuk - 構造化ファイナンス取引 オブ ザ イヤー(中東)2015年 Airfinance Journal - 資本市場取引 オブ ザ イヤー2015年 Airfinance Journal - 税務リース取引 オブ ザ イヤー2015年 Airline Economics - 編集者賞 取引 オブ ザ イヤー2015年 Airline Economics - 欧州取引 オブ ザ イヤー2015年 Global Transport Finance - EETC取引 オブ ザ イヤー(欧州)2015年 Bonds, Loans and Sukuk - 貿易および輸出ファイナンス取引 オブ ザ イヤー(中東)2015年 Airfinance Journal - エンジン取引 オブ ザ イヤーこれまでの革新的な事例・ 中国国外で初めて人民元建て航空機ファイナンスを実現(2024年)・ 世界初:Itasca Re 保険保証付きファイナンスリース(2023年)・ 世界初:ACG Aircraft Financing Solutions(AFS)保証付きイタリア税務リース(2021年)・ 世界初:英国輸出金融保証(UKEF)付きフランス税務リース(2020年)・ 世界初:ACG Aircraft Financing Solutions(AFS)保証付きファイナンスリース(2019年)・ 世界初:BALTHAZAR保証付きフランス税務リース(2019年)・ 世界初:AFIC保証付きイタリア税務リース(2018年)・ 世界初:SACE保証付きフランス税務リース(2018年)・ 世界初:AFIC保証付きフランス税務リース(2017年)・ 世界初:日本円建てEETC JOLCO(2015年)・ 世界初:米国輸出入銀行(US Ex-Im)保証付きフランス税務リース(2015年)・ 世界初:欧州輸出信用機関(EECA)保証付きイタリア税務リース(2014年)・ 世界初:日本円建て米国輸出入銀行保証付きコンバーチブルボンドエンジンリース(2014年)・ 世界初:欧州輸出信用機関保証付き日本円建てイタリア税務リース(2014年)・ 世界初:米国輸出入銀行保証付き日本円建てコンバーチブルボンド(2013年)・ 世界初:欧州輸出信用機関保証付きJOLCOリース(2011年)ターキッシュ エアラインズについて ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、487機(乗客用と貨物用) を所有しており、世界130ヶ国349空港、国際線296路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応):https://www.turkishairlines.com/ 公式 Facebook(日本版): https://www.facebook.com/turkishairlines.jp/公式 Twitter アカウント(日本版):@thyjapan https://x.com/thyjapan *2014年2月よりトルコ航空は、「ターキッシュ エアラインズ」へと名称変更しました。 今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。 スターアライアンスについて スターアライアンスは、世界中の旅行者に多彩なサービスをシームレスに提供する世界初の航空連合として 1997 年に誕生。エア・トランスポート・ワールド・マーケット・リーダーシップ・アウォードを受賞したほか、『ビジネス・トラベラー・マガジン』 とスカイトラックスから最優秀航空連合に選ばれる等、業界で高く評価されています。現在の加盟航空会社は、 アドリア航空、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エアインディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、アビアンカ・ブラジル航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、LOTポーランド航空、ルフトハンザドイツ航空、スカンジナビア航空、シンセン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、TAP ポルトガル航空、ターキッシュエアラインズ、タイ国際航空、ユナイテッド航空。世界194か国、1,300か所以上の空港に1日当たり1万9,000本以上のフライトが運航されています。スターアライアンスはさらに接続パートナーである上海吉祥(Juneyao)航空による接続便も提供しています。詳しくは https://www.staralliance.com/ja/ をご覧ください。