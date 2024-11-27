『Amazon ブラックフライデー＆先行セール』開催中！大人気「タフトシリーズ」や「クリアブックカバーfog」など、人気アイテム最大50%OFF｜aso（アソ）

サイバール株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/33523/363/resize/d33523-363-b0cf189e630f0b68373b-6.jpg ]人気の「TOFTPOUCH(タフトポーチ)」や「Clear Bookcover fog (クリアブックカバー フォグ)」など、200アイテム以上を出品。最大50%OFF商品も登場する、お得なセールイベントです。この機会に、気になるアイテムをチェックしてみてください！セール概要■セール期間先行セール：2024年11月27日(水) 0：00 ～ 11月28日(木) 23：59ブラックフライデー：2024年11月29日(金) 0：00 ～ 12月6日(金) 23：59■Amazon aso公式ストアhttps://www.amazon.co.jp/stores/page/F2720254-E39D-41FF-A3D6-B948287FF629主なセール対象商品 (※一部抜粋)■タフトシリーズ（耐水・耐久性に優れたポーチやバッグ）[画像2: https://prtimes.jp/i/33523/363/resize/d33523-363-442b420c0b5fe0f767d9-1.jpg ][表1: https://prtimes.jp/data/corp/33523/table/363_1_8f7cbbb15c40c561a3610c5399b3722f.jpg ]■fogシリーズ(お気に入りの本やノートの表紙を隠さずにつけられる、透明カバー)[画像3: https://prtimes.jp/i/33523/363/resize/d33523-363-7ec5429b60a88954bd37-2.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/33523/table/363_2_c6431207d0b1d8542d85e1e2a5f6720e.jpg ]■Regileシリーズ (撥水・防汚機能付きの、軽くて薄いポーチやエコバッグ)[画像4: https://prtimes.jp/i/33523/363/resize/d33523-363-72531804257564a21e95-3.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/33523/table/363_3_a81b603452a8b48445aca481f028c249.jpg ]■その他(日用品や雑貨)[画像5: https://prtimes.jp/i/33523/363/resize/d33523-363-413a346295c4962ba925-4.jpg ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/33523/table/363_4_8023fe08bb8d664aec5bf09fbf5a03ec.jpg ]asoについて[画像6: https://prtimes.jp/i/33523/363/resize/d33523-363-55c1b76282ff459fe4d0-5.jpg ]「アップデートしてみる？」をブランドコンセプトに、バッグ作りを通して「自分らしくアップデートできる日々」を皆様と一緒に作っていきます。 公式サイト：https://www.asoboze.jpInstagram：@aso_update（https://www.instagram.com/aso_update）衣装協力などメディア実績:https://www.asoboze.jp/s/2020july.html会社概要会社名：サイバール株式会社代表取締役社長：前山 亮二本社：大阪府泉佐野市葵町3-3-3会社URL：https://cyberl.jp/※店舗運営やモール内広告等についての営業はご遠慮ください。