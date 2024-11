9年連続の就任が決定！コリラックマが「とちぎのいちご大使」に任命されました！

サンエックス株式会社令和7年産のとちぎのいちご大使アート

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「リラックマ」に登場するキャラクターで、今年20周年を迎えた「コリラックマ」が、全国農業協同組合連合会 栃木県本部(JA全農とちぎ)により、2024年11月26日(火)に「とちぎのいちご大使」に任命されたことをお知らせします。今回の就任で9年連続となります。

コリラックマと栃木のいちごの出会いについて

ある日、コリラックマと一緒に暮らしているOLのカオルさんがコリラックマに「栃木のとちおとめ」といういちごを買ってきてくれました。いちごが大好きなコリラックマは大喜び!

コリラックマが一口「栃木のとちおとめ」を食べると、とっても甘くておいしいいちごにびっくり!

コリラックマはますますいちごが大好きになりました。

そして、最近人気のある「とちあいか」も気になっているようです…。

令和7年産 いちご王国・栃木 流通懇談会にてコリラックマが登場しました!

11月26日(火)、ヒルトン東京お台場にて令和7年産 いちご王国・栃木 流通懇談会が行われ、いちご大使任命式にコリラックマが登場しました。

壇上では「とちぎのいちご大使」のたすきをかけられ、フォトセッションにも応じ、堂々とした姿を見せました。

コリラックマと栃木のいちごを応援するフレッシュメイトの皆さん

コリラックマのいちご大使アートは、いちご王国とちぎを代表する3品種「とちあいか」・「とちおとめ」・「スカイベリー」のポスターや、店頭に飾るPOPなどに掲載されます。

また、コリラックマは各地のイベントにも登場し、栃木のいちごを盛り上げていく予定ですので、今後の活躍にぜひご期待ください。

■コリラックマとは ~今年20周年を迎えました~

どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだけど、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。

コリラックマと名付けたのはキイロイトリ。いたずら大好きな、元気でやんちゃなコです。

コリラックマは2003年にリラックマが初めて登場した翌年の2004年に初登場し、今年20周年を迎えました。

■リラックマとは ~リラックマは今年20周年~

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

詳細を見る :https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

●リラックマの最新情報は各種SNSにて発信中

グッズやイベント情報を随時更新中!

●リラックマごゆるりサイト(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

●リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

●リラックマ公式Instagram

https://www.instagram.com/rilakkuma_sanx_official/

●チャイロイコグマ公式X

https://twitter.com/Chairoikoguma_5

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

【公式ホームページ】 https://www.san-x.co.jp/

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.