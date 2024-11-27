「Cygames presents 伊万里湾大花火2024」を開催しました
一般社団法人 佐賀県観光連盟
- 日時
11月23日(土曜日) 19時打上
- 打上
伊万里湾海上
- 場所
伊万里港七ツ島地区南ふ頭／七ツ島大橋
- 主催
伊万里湾大花火実行委員会 (伊万里市、佐賀新聞社)
- 特別協賛
株式会社Cygames
- 協賛
DMM GAMES
株式会社インサイト
株式会社LogicLinks
レバウェル
株式会社ディー・エヌ・エー (DeNA)
- 協力
株式会社Cygames 佐賀デバッグセンター／佐賀スタジオ
- 花火内容
3尺玉2発と2尺玉10発を含む約1,500発
- その他
当日の様子は、佐賀新聞社公式YouTubeで配信中
https://www.youtube.com/live/AwXTUEsx_cQ?si=cKkv9enSUGe5kQu_
＜お問合せ＞
一般社団法人 佐賀県観光連盟
伊万里湾海上にて、『Cygames presents 伊万里湾大花火2024』を盛大に開催しました。
北部九州最大の３尺玉や五方向花火等、本花火大会ならではの演出で多くの観客を魅了し、伊万里の夜空を彩りました。
内容は以下のとおりです。
- 日時
11月23日(土曜日) 19時打上
- 打上
伊万里湾海上
- 場所
伊万里港七ツ島地区南ふ頭／七ツ島大橋
- 主催
伊万里湾大花火実行委員会 (伊万里市、佐賀新聞社)
- 特別協賛
株式会社Cygames
- 協賛
DMM GAMES
株式会社インサイト
株式会社LogicLinks
レバウェル
株式会社ディー・エヌ・エー (DeNA)
- 協力
株式会社Cygames 佐賀デバッグセンター／佐賀スタジオ
- 花火内容
3尺玉2発と2尺玉10発を含む約1,500発
- その他
当日の様子は、佐賀新聞社公式YouTubeで配信中
https://www.youtube.com/live/AwXTUEsx_cQ?si=cKkv9enSUGe5kQu_
＜お問合せ＞
伊万里湾大花火実行委員会（伊万里市、佐賀新聞社）
【発信】
一般社団法人 佐賀県観光連盟
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