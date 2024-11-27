「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」 出場選手発表会見をライブ配信
スポーツナビは、2025 年 1 月 18 日(土)・19 日(日)に行われる「りそなグループB.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」 の出場選手発表会見をライブ配信いたします。
「りそなグループB.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」は2019年より掲げている開催コンセプトである「B.STYLE」は変わらず、「革新的なスポーツエンタテインメント」と「バスケと街の夢の共演」により、バスケで日本を元気にしていくことを目的に開催。
1日目の18日（土）には若手選手の選抜とアジア特別枠選手の選抜によるB.LEAGUE ASIA RISING STAR GAMEと各種コンテストを、2日目の19日 (日) にはインフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAMEとりそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAMEが実施されます。
【配信日時】
2024年11月28日（木）12:00～13:00
【視聴方法】
PC版・スマートフォンブラウザ版「スポーツナビ」、「スポーツナビ」アプリ（iOS版、Android版）
スポーツナビ配信URL：https://sports.yahoo.co.jp/livestream/
【「りそなグループB.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」開催概要】
日程：2025年1月18日 (土) 19日（日）
会場： LaLa arena TOKYO-BAY （千葉県船橋市浜町2丁目5-15）
【出場選手】
・りそなグループ B.LEAGUE ALL‐STAR GAME (B.BLACK vs B.WHITE) ：
ファン投票、B.LEAGUE推薦、On Fire投票 by バスケットLIVEにて選出された選手
・B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME、各種コンテスト、インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME：
B.LEAGUEが選出