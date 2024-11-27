魚べい × 宇都宮ブレックス コラボ企画実施！
株式会社栃木ブレックス
ほんのりと柑橘香るブルーキュラソーシロップとヨーグルトテイストのコラボレーション。
１.魚べいX公式アカウント(https://twitter.com/genkisushi_jp)をフォロー
ブレックス選手へのメディア出演・取材依頼 :
https://form.utsunomiyabrex.com/info
・魚べい×ブレックス オリジナルドリンク販売
ほんのりと柑橘香るブルーキュラソーシロップとヨーグルトテイストのコラボレーション。
ブレックスカラーのノンアルコールドリンクを栃木県をはじめ、対象の魚べい店舗で販売します。
販売価格
390円（税込）
販売店舗
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・新潟県・福島県・宮城県の魚べい全店舗 店舗検索はこちら（魚べい公式HP(https://www.uobei.info/store/list.php)）
販売期間
2024年11月26日(火)～なくなり次第終了
・魚べい×ブレックス プレゼントキャンペーン
魚べいとブレックスのコラボを記念して、抽選で10名にブレックス選手サイン入りTシャツが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。
応募方法
１.魚べいX公式アカウント(https://twitter.com/genkisushi_jp)をフォロー
２.魚べいで「ブレックスドリンク」を飲み、写真を撮影
３.「#魚べいブレックスコラボ」と「ブレックスドリンクの写真」をつけて指定の投稿(https://twitter.com/genkisushi_jp/status/1861243484599955713)を引用リポスト
応募期間
2024年11月26日(火)～2024年12月5日(木)
抽選・結果発表
魚べいX公式アカウント(https://twitter.com/genkisushi_jp)より、当選者のみ応募時に使用されたXアカウントにDMをお送りします。
ブレックス選手へのメディア出演・取材依頼 :
https://form.utsunomiyabrex.com/info