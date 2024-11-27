アン・ハサウェイが主演を務めた話題の舞台が新作オペラに！トニー賞作曲家が描く、母となった戦闘機パイロットの苦悩！

松竹株式会社

ニューヨークに位置する世界最高峰のメトロポリタン・オペラ(通称:MET)の最新ステージを、

日本に居ながらにしてスクリーンで楽しめるMETライブビューイング。

超人気演目&実力と個性が光るライジングスター大集結の2024-25シーズンが、

現在、全国の映画館にて開幕中です。

１２月１３日(金)より１週間限定 公開！

ジャニーン・テソーリ《グラウンデッド 翼を折られたパイロット 》MET初演(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6007/)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9vY8gtT_23k ]



新シーズンの第2作目には、「シュレック・ザ・ミュージカル」「VIOLET」「モダン・ミリー」などのミュージカル作品を手掛け、トニー賞に6回ノミネート、2回受賞した人気作曲家ジャニーン・テソーリによる新作オペラ《グラウンデッド 翼を折られたパイロット》MET初演(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6007/)が、12月13日(金)より1週間限定公開となります!※東劇のみ12月26日(木)までの2週上映

ニューヨークではアン・ハサウェイ主演で上演された話題作-

原作は世界最大の芸術祭エディンバラ・フリンジで初演された独演舞台で、

ニューヨークでは「ライオンキング」のジュリー・テイモアが演出し、アン・ハサウェイ主演で

上演され話題となりました。

オペラ化にあたっては、原作戯曲の作者ジョージ・ブラントが台本を担当し、『春のめざめ』などで知られるブロードウェイの鬼才マイケル・メイヤーが、３D映像とLED照明を駆使した迫力の演出を手掛けております。

主演は、作曲家ジャニーン・テソーリがヒロインの役を当て書きした、美貌と美声で世界を魅了する若手メゾソプラノのエミリー・ダンジェロ。

男社会の中で戦う女性戦闘機パイロットを熱演しております。

トニー賞受賞の人気作曲家による、ドローン戦争、ジェンダーの問題など現代に通じる悲劇を描いた話題の新作オペラを、ぜひ映画館でお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53064/table/202_1_b3997b6faa47b553de1cf8e0bce48ec6.jpg ]

◆プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d53064-202-ecaa9c86ad226f592d63d8939c98b858.pdf

《グラウンデッド 翼を折られたパイロット》予告映像

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=bADAVT6azSA ]

METライブビューイングとは？

世界三大歌劇場のひとつ、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場の最新オペラ公演を映画館で上映する「METライブビューイング」。世界のトップ歌手たちの夢の競演、最高のオーケストラ、刺激的な演出の数々を、リーズナブルな価格でお楽しみいただける画期的なオペラ・エンターテインメント！

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METライブビューイングをお得にお楽しみいただける特別鑑賞ムビチケカード３枚セットが各上映劇場、歌舞伎座、新橋演舞場、大阪松竹座、南座、メイジャー、MOVIE WORKER STOREにて販売中です！

事前にインターネットからお座席指定ができ、ご鑑賞の記念になるデザインも魅力的♪

※販売・利用に関する詳細や注意点は、METライブビューイング公式ＨＰをご覧ください。

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