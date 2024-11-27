楽しむ能「楽」プロジェクト！奈良公演開催決定　竹下景子×大倉源次郎（能楽師／人間国宝）のトークイベントも！

ロングランプランニング株式会社カンフェティにてチケット発売中https://www.confetti-web.com/@/nohgaku_nara公式ホームページhttps://www.nohgaku.or.jp/special2024/performance/nara_241220[画像1: https://prtimes.jp/i/13972/2848/resize/d13972-2848-2f9b9b615f0636444680-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/13972/2848/resize/d13972-2848-8215e77e6d48876d57f8-1.jpg ]能楽発祥の地・大和で能楽の魅力を堪能する1日！約700年続く能楽の歴史は、南北朝時代の「大和猿楽」の流れを汲み、大和・奈良の地ではじまりました。本公演では、俳優・竹下景子氏をスペシャルゲストとしてお招きし、奈良と能楽の魅力を語っていただきます。また、奈良・葛城山の伝説を題材とした能「葛城」、人気曲である能「石橋」や狂言「寝音曲」を上演し、多くの方にお楽しみいただけるバラエティ豊かな演目をお届けいたします。能楽のふるさとで味わう、歴史かおる奥深い能楽の世界を是非ご堪能ください。公演概要 「楽しむ能『楽』プロジェクト！」 奈良公演公演日：2024年12月20日 (金)会場：奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～（奈良県 奈良市 春日野町 101）■出演者トークイベント 竹下 景子 ※聞き手 大倉 源次郎（能楽師／人間国宝）能 「葛城 大和舞（かづらき やまとまい）」 シテ（里女・葛城の明神）：高橋 忍 ワキ（羽黒山の山伏）：有松 遼一狂言「寝音曲（ねおんぎょく）」 シテ（太郎冠者）：善竹 隆平 アド（主人）：茂山 逸平能 「石橋 連獅子（しゃっきょう れんじし）」 シテ（赤獅子）：宝生 和英 シテ（白獅子）：辰巳 満次郎 ツレ（童子）：田崎 甫 ワキ（寂昭法師）：原 大■公演スケジュール2024年12月20日(金) 14:00※13:30開場 17:30終演予定■チケット料金正面席：7,000円脇正面席：5,000円中正面席：5,000円（全席指定・税込）