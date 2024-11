株式会社バンダイ[画像1: https://prtimes.jp/i/122810/397/resize/d122810-397-f819a7115b71d19fadda-0.jpg ]■商品仕様 本商品は、Disneyの世界観がつまった全高約13cmのフィギュアで、2024年8月より展開している、ガシャポン(R)史上最大の直径90mmサイズのアイテムです。 カプセルレス仕様で外側のパーツを組み立てるとフィギュアを置いて飾れるディスプレイとして使うことができます。ディスプレイ部分はミッキーマウスの顔の形がモチーフになっており、Disneyのロゴなどがほどこされています。 ラインアップは、「ミッキーマウス」「くまのプーさん」「アリエル」の全3種です。ディスプレイの中央部分のエンブレムは、「ミッキーマウス」はミッキーマウスのイニシャルのMのマーク、「くまのプーさん」ははちみつデザイン、「アリエル」は貝殻と、各キャラクターごとの世界観に合わせたモチーフのデザインになっています。 ディスプレイの中心部にセットするフィギュアは、各キャラクターの世界観が伝わる動きのあるポーズになっており、「ミッキーマウス」は右手を上げ左手を腰に当てているポーズ、「くまのプーさん」はハニーポットを抱えているポーズ、「アリエル」は左手を伸ばしているポーズで海中で髪がなびいているシーンを切り取っています。※商品詳細ページ:https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4570118198228000■商品ラインアップ[画像2: https://prtimes.jp/i/122810/397/resize/d122810-397-94f4485166101af2d8db-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/122810/397/resize/d122810-397-0542b3b6750784ee9e6a-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/122810/397/resize/d122810-397-c4b76c24f14e8dec6fe0-3.jpg ]■商品詳細・商品名 : 「ディズニーキャラクター / デスクトップフィギュア」 ・発売日 : 2024年11月第5週・価格 : 1回 1,000円・税10%込 ・対象年齢 : 15歳以上 ・種類数 : 全3種…1.ミッキーマウス、2.くまのプーさん、3.アリエル・商品サイズ :全高約13m・製品素材 :フィギュア:PVC/台座:ABS・PVC・生産エリア : 中国 ・主な販売先 : 全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、 量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ ・発売元 : 株式会社バンダイ ・商品詳細ページ:https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4570118198228000(C) Disney(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. ※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。 ※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。 ※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合がございます。[画像5: https://prtimes.jp/i/122810/397/resize/d122810-397-f6e4111ea8e520330075-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/122810/397/resize/d122810-397-954046bbdc8f2b4db29c-9.jpg ]■「プレミアムガシャポン」とは 株式会社バンダイが「今までにないプレミアムなガシャポン」をコンセプトに、2021年から展開中の600円~最大2,500 円までの価格帯で展開しているカプセルトイのブランドです。プレミアムガシャポン用の自販機は、100 円硬貨 5 枚が投入可能なのに加えて、500 円硬貨 4 枚の投入も可能で、600円~最大2,500 円までの価格設定ができます。従来は500円だった価格の上限が2,500円まで上がったことにより、商品ボリュームを大きくし、ギミックを盛り込むなど、今まで実現できなかった高級感のある高付加価値商品の展開が可能となりました。プレミアムガシャポン特設ページ:https://gashapon.jp/premiumgashapon/■「90mmカプセル」シリーズとは2024年8月より展開している「ガシャポン(R)」史上最大サイズのカプセルシリーズ。プレミアムガシャポンで展開中のこれまでの最大カプセルである79mmカプセルと比較すると、直径が約11mm大きくなり、容量も約150%アップし、従来のカプセルトイの常識を超える、超BIGサイズの商品の提供が可能となりました。手のひらに収まりきらないほどボリュームたっぷりのフィギュアや、より再現度が高く迫力のある商品展開が魅力です。■「ガシャどこ?PLUS」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック![画像7: https://prtimes.jp/i/122810/397/resize/d122810-397-e1b98af6892be0dc0aa2-6.jpg ]「ガシャどこ?PLUS」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を確認することが可能です。気になるアイテムを売っているお店や近くのお店の販売状況を簡単検索!ぜひご活用ください。ガシャどこ?PLUS : https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php■ガシャポンバンダイオフィシャルショップとは…?[画像8: https://prtimes.jp/i/122810/397/resize/d122810-397-77abe670246da5918ebf-7.jpg ]「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」とは、バンダイのガシャポン(R)新商品をすべて取り揃えている専門店です。ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式ページ:https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/■バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について 1977 年、バンダイは、当時20円の自販機が主流だったカプセルトイ市場に、異例の100円機で参入しました。ハンドルを「ガシャ」っと回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることから自社のカプセルトイを「ガシャポン(R)」と名付けました。 多彩なキャラクターと時代のトレンドに合わせた豊富なラインアップを商品化し、発売以来、幅広いお客さまのニーズに「答え」続けています。 現在では、電子マネー対応自販機「スマートガシャポン」やインターネットでの商品購入が可能な「ガシャポンオンライン」も展開。 これからもバンダイ「ガシャポン(R)」は、カプセルトイ市場をリードしていきます。[画像9: https://prtimes.jp/i/122810/397/resize/d122810-397-3712815fb03a48c76d4d-8.jpg ]※本資料に記載されている情報は 2024年11月27日 現在のものです。 ※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。