株式会社TryHard Japan

　株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)の取締役である李香代氏は、泉南市議会議員・添田詩織氏を被告として損害賠償訴訟を提起し、2024年12月23日(月)16時から大阪地方裁判所において第4回期日（弁論準備手続期日）を行います。また、直後の12月23日（月）16時30分頃より李香代氏、田中 俊弁護士（原告訴訟代理人・弁護団長）らが登壇して、大阪弁護士会館にて報告会を開催します。報道機関の皆さまにおかれましては、ぜひ関心を寄せていただき、記者会見にご参加いただきますようお願い申し上げます。



1、第4回期日の日程・場所


（1）日時　2024年12月23日　16時　


（2）法廷　大阪地方裁判所　弁論準備手続室


＊注　弁論準備手続は、非公開ですので傍聴はできません。



2、訴訟の当事者


（1）原告


名称　　李　香代　氏


就業先　 株式会社TryHard Japan　大阪市中央区久太郎町2-5-19トライハードビル


（2）被告


名称 泉南市議会議員　添田 詩織　氏



３、入廷行動について


場所：大阪地方裁判所正面入り口付近


時間：15時45分頃を予定


参加者：李香代氏、株式会社TryHard Japan職員、弁護団 など


記者の皆様に写真撮影をお願いいたします。



４、報告会について


日時：2024年12月23日（月）16時30分頃


場所： 大阪弁護士会館（大阪府大阪市北区西天満１丁目１２－５）9階902室


出席者：株式会社TryHard Japan 取締役 李　香代氏


エヴィス法律会計事務所 弁護士 田中 俊（原告訴訟代理人　弁護団長）


弁護士法人・響 代表弁護士 西川 研一（原告訴訟代理人　弁護団副団長）




◆参加申込み・問合せフォーム　


https://forms.gle/5gfW2iFQ75uZCGeD8



【お問い合わせ先(弁護団)】


弁護士法人・響　大阪オフィス　弁護士　藤田圭介


ＴＥＬ　06-6208-2341


ＦＡＸ　06-6208-2342


Ｅmail　k.fujita@hibiki-law.or.jp



【株式会社TryHard Japan】


イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンタテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。



　URL https://tryhard.me