-ヘイトスピーチを許さない！- 泉南市議会議員添田詩織氏に対する役員の第４回期日の報告会を12月23日に開催
株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)の取締役である李香代氏は、泉南市議会議員・添田詩織氏を被告として損害賠償訴訟を提起し、2024年12月23日(月)16時から大阪地方裁判所において第4回期日（弁論準備手続期日）を行います。また、直後の12月23日（月）16時30分頃より李香代氏、田中 俊弁護士（原告訴訟代理人・弁護団長）らが登壇して、大阪弁護士会館にて報告会を開催します。報道機関の皆さまにおかれましては、ぜひ関心を寄せていただき、記者会見にご参加いただきますようお願い申し上げます。
1、第4回期日の日程・場所
（1）日時 2024年12月23日 16時
（2）法廷 大阪地方裁判所 弁論準備手続室
＊注 弁論準備手続は、非公開ですので傍聴はできません。
2、訴訟の当事者
（1）原告
名称 李 香代 氏
就業先 株式会社TryHard Japan 大阪市中央区久太郎町2-5-19トライハードビル
（2）被告
名称 泉南市議会議員 添田 詩織 氏
３、入廷行動について
場所：大阪地方裁判所正面入り口付近
時間：15時45分頃を予定
参加者：李香代氏、株式会社TryHard Japan職員、弁護団 など
記者の皆様に写真撮影をお願いいたします。
４、報告会について
日時：2024年12月23日（月）16時30分頃
場所： 大阪弁護士会館（大阪府大阪市北区西天満１丁目１２－５）9階902室
出席者：株式会社TryHard Japan 取締役 李 香代氏
エヴィス法律会計事務所 弁護士 田中 俊（原告訴訟代理人 弁護団長）
弁護士法人・響 代表弁護士 西川 研一（原告訴訟代理人 弁護団副団長）
◆参加申込み・問合せフォーム
https://forms.gle/5gfW2iFQ75uZCGeD8
【お問い合わせ先(弁護団)】
弁護士法人・響 大阪オフィス 弁護士 藤田圭介
ＴＥＬ 06-6208-2341
ＦＡＸ 06-6208-2342
Ｅmail k.fujita@hibiki-law.or.jp
【株式会社TryHard Japan】
イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンタテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。
URL https://tryhard.me