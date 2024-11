BAYFLOWが世界中で大人気のニコロデオン発アニメ「SpongeBob SquarePants（スポンジ・ボブ）」コレクションの第二弾を11月26日（火）に予約販売開始！

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するライフスタイルブランド「BAYFLOW(ベイフロー)」から、世界中で大人気のニコロデオン発アニメ 「スポンジ・ボブ」コレクションが昨年に引き続き今年も登場。公式WEBストア and ST(アンドエスティ)とZOZOTOWNにて2024年11月26日(火)から予約販売を開始いたします。

BAYFLOWは「Respect nature, respect fashion.」をフィロソフィーに掲げ、遊ぶことや楽しむことが好きな男女に向けて、自然体で肩肘張らないライフスタイルやファッションを提案するライフスタイルブランドです。

2024年1月に第一弾を発売し、お客さまよりご好評いただいた海底都市を舞台にしたアニメ「スポンジ・ボブ」コレクション第二弾の予約販売を、11月26日(火)より公式WEBストア and STで開始します。

第一弾で反響のあった春先まで使えるミニサイズのブランケットは、総柄とGET HAPPYのサングラスをかけたHAPPYで愛らしいスポンジ・ボブの2種類で展開します。また、第二弾初登場のアイテムとして、新学期に向けて新調したくなるようなランチBOXやタンブラー、保冷バッグもラインアップ。新生活のスタートに揃えたくなるような壁掛け時計やコンテナなどもご用意しています。

さらに、今回のコレクションでしか手に入らないスポンジ・ボブと大親友のパトリックの別注ぬいぐるみを発売します。小さめのサイズで持ち歩きやすくモチモチした触り心地のぬいぐるみは、スポンジ・ボブやパトリック単体ではもちろん、2つ並べたくなるようなかわいいアイテムです。

■概要

■商品詳細(一部抜粋)

商品名 :別注ぬいぐるみ

価格 :2,990円(税込)

カラー展開:(左)スポンジ・ボブ、(右)パトリック

商品名 :ブランケット

価格 :3,300円(税込)

カラー展開:総柄、スポンジ・ボブ

商品名 :ミニスツール

価格 :3,800円(税込)

カラー展開:パトリック、スポンジ・ボブ

(左)

商品名 :折りたたみコンテナ

価格 :3,990円(税込)

カラー展開:スポンジ・ボブ

(右)

商品名 :ダイカットクロック

価格 :3,300円(税込)

カラー展開:スポンジ・ボブ

(左)

商品名:保冷バッグ

価格 :2,600円(税込)

(右)

商品名:ステンレスボトル

価格 :2,800円(税込)

(左)

商品名:ランチBOXMサイズ

価格 :2,700円(税込)

(右)

商品名:ランチBOX Sサイズ

価格 :2,500円(税込)

■スポンジ・ボブについて

スポンジ・ボブは、ステファン・ヒーレンバーグが制作し、カリフォルニア州 バーバンクのニコロデオンが制作しました。スポンジ・ボブと愉快な仲間たちが深い海の底にある海底都市ビキニタウンで繰り広げる、ユーモラスで楽しい日常を描いたハイテンションアニメです。

(C)︎ 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

■BAYFLOWについて

BAYFLOWは30~40代の女性・男性に向けた、上品さ、清潔さ、ヘルシーさ、そして大人っぽさを兼ね備えたアパレルや生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。きもちのいい自然の風と、最先端のトレンドの風。そんなふたつの心地よさを感じられるような、健康的で、スタイリッシュなライフスタイル。それが、BAYFLOWが提案する、シアワセのかたちです。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/bayflow/

<公式ブランドサイト> https://www.bayflow.jp/

<Instagram>https://www.instagram.com/bayflow_inc/

<YouTube>https://www.youtube.com/channel/UC90LRlNEuTZ8Kp0NFUCM1sw

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/