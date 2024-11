世界が注目するエレクトロニック・ミュージシャンのDJ deadmau5と『World of Tanks Blitz』がコラボイベントを12月に開催！

株式会社GAソリューションズ

YouTube動画:WoT Blitz x deadmau5: Familiars (official video)

https://youtu.be/X-_E3hxuDuM?si=0Z3u09GiDe0wsnSc(https://youtu.be/X-_E3hxuDuM?si=zSm4eUEk7BTNIq7B)

ウォーゲーミングは同社開発・運営の対戦型モバイル戦車アクションゲーム『World of Tanks Blitz』とエレクトロニック・ミュージック界に多大な影響力を持つアーティストdeadmau5とのコラボレーションで贈る、盛大なイベントを開催することを発表いたしました。アイコニックな音楽とユニークなスタイルで知られるdeadmau5は熱烈なゲーマーとしても知られており、彼のハイエナジーな新曲「Familiars」をフィーチャーして今回特別に制作されたトレーラーの公開とともに、完璧な組み合わせとも言えるコラボ企画のホリデーダンスパーティーの開幕が告げられました。

このトレーラーでは、動画の撮影現場から抜け出したdeadmau5が、お馴染みのマスクをかぶってゲームの中に登場し、DJコントローラー仕様の戦車で指揮を執ることにより、退屈な都会の風景がカラフルなホリデー・メトロポリスへと変化して世界が活気に満ちていく様子が描かれます。

『World of Tanks Blitz』の開発を手がけるMS-1スタジオのゼネラル・マネージャーのThaine Lymanは「『World of Tanks Blitz』は常にワイルドで反抗的、そして大胆不敵なゲームです 。deadmau5氏は、その衝撃的なスタイルでゲームに新たな風を起こしてくれます。」とコメントしています。

■ホリデーイベントの概要

プレパーティーは12月2日から始まり、12月26日まで開催されるメインイベント「deadmau5 in the House」へと続きます。音楽とゲームプレイが融合したイベントで、プレイヤーは以下の限定コンテンツや賞品を入手することが可能になります。

- mau5tank:音楽制作機材、スピーカー、照明、レーザーエフェクトを満載したdeadmau5コントローラー仕様の戦車- 限定迷彩セット:セットに含まれるBlink迷彩は、deadmau5の悪名高きカスタムカー「Nyanborghini Purracan」にインスパイアされたデザイン- deadmau5のネズミDJマスクのシルエットを特別なデザインで表現した3種類のエクスクルーシブ・マスク・アタッチメント- deadmau5テーマの2つの新クエスト

その他、イベント期間中に出現するコレクションアイテムも多数登場します。

詳細は情報ページでご覧ください:https://asia.wotblitz.com/

■deadmau5について

ジョエル・ジマーマン、通称deadmau5(読み方:デッドマウス)は、現代において世界で最も注目されているエレクトロニック・ミュージック・プロデューサーの一人です。ダブル・プラチナを記録したシングル「Ghosts 'n' Stuff(ゴースト・アンド・スタッフ)」をはじめ、「Professional Griefers(プロフェッショナル・グリーファーズ)」、「Sofi Needs A Ladder(ソフィ・ニーズ・ア・ラダー)」、「I Remember(アイ・リメンバー)」などで世界中のチャートの上位ランクインで成功を収め、これまでに7枚のアルバムをリリースし、高い評価を得ています。カナダの音楽業界で優れた作品に贈られるジュノー賞を複数受賞し、グラミー賞にもノミネートされた彼は、自身のソーシャルメディア・チャンネル合計で1500万人を超えるファンと共に成長し、アーティストとしての才能を進化させ続けています。最近では数多くのコラボレーション楽曲を手掛けており、ザ・ネプチューンズとの 「Pomegranate」、カイザとの 「Bridged By A Lightwave」、ウルフギャング・ガルトナーとの 「Channel 43」、REZZ(レズ)との 「Hypnocurrency 」と 「Infraliminal」(REZZMAU5として)、Lights(ライツ)との 「When The Summer Dies」、フォスター・ザ・ピープルとの 「Hyperlandia」、ポルトガル・ザ・マンとの 「this is fine」、「XYZ」、スカイラー・グレイとの「My Heart Has Teeth」などを含むEPがリリースされています。

2022年、deadmau5は長年の友人でありコラボレーターでもあるKaskade(カスケイド)と新たな音楽プロジェクトKx5を立ち上げ、Haylaをフィーチャーしたシングル 「Escape 」でTop40とダンスミュージックラジオ1位にチャートイン、2023年にはグラミー賞にノミネートされたデビューアルバム「Kx5」をリリースしました。ライブの分野では、彼自身が企画・実施したプロダクションをフィーチャーした2019/20年全米cubev3ツアーが、Pollstarの世界トップツアーでトップ10にランクインしています。2022年には「We Are Friends」北米ツアーに戻り、Kx5として12月にロサンゼルス・メモリアル・コロシアムでヘッドライナーを務めています。これは北米でエレクトロニック・ミュージック・アーティストが主役を務めた1日だけのコンサート・イベントとしては過去最大規模のものとなり、2022年で最もチケット売上げを記録した世界的ヘッドライナーによるダンス・イベントとしてビルボードに認定されました。また、ロサンゼルスの伝説的な野外音楽堂ハリウッド・ボウル、ニューヨークのブルックリン・ミラージュ、そしてコロラド州の象徴的なレッド・ロックス・アンフィシアターで彼のキャリアを祝って開催された「retro5pective: 25 years of deadmau5」で完売公演という偉業を成し遂げています。

■『World of Tanks Blitz』について

『World of Tanks Blitz』は迫力のある戦車バトルが手軽に楽しめる、基本プレイ無料のシューティングアクションゲームです。現在iOS、Android、MacOS、Windows 10、Steam、そしてNintendo Switch上でクロスプラットフォームタイトルとして配信中です。ゲーム内には400超の戦闘車輌が登場しながら、よりカジュアルに遊べる作品でありながら、実際に適用された本格的な深い戦車メカニクスとリアリティ溢れる車輌モデルを使用して、シームレスで様々な戦術を駆使してゲームプレイを楽しむことが可能です。

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界16か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

■MS-1について

MS-1は、クロスプラットフォームのシューティングアクションゲームとして世界的に有名な「World of Tanks Blitz」や、モバイル向け海戦アクションゲーム「World of Warships Blitz」を手がけるWargamingのモバイル開発スタジオです。

MS-1はあらゆる分野で経験を積んだプロフェッショナルなメンバーが在籍する国際的且つ多文化的なスタジオで、世界中のさまざまなオーディエンスの共感を得るゲームを開発し、パブリッシング、運営までを担っています。

【権利表記】

(C) 1998-2024 Wargaming.net.

※MicrosoftおよびXbox Oneは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の登録商標または商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※The Apple logo, iOS and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

※ "Google", "Android", and "Google Play" are either registered trademarks or trademarks of Google Inc.

※ (C)2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。