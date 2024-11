動作保証温度50℃、最長5年保証に対応した法人向けレイヤー2 Gigaスマートスイッチ48ポートモデル「BS-GS2148」を2025年2月上旬より発売

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之、以下バッファロー)は、法人向けレイヤー2 Gigaスマートスイッチ48ポートモデル「BS-GS2148」を2025年2月上旬より順次出荷、販売を開始いたします。

本商品は、全ポートがギガビットイーサネット(GbE)に対応した法人向けレイヤー2 Gigaスマートスイッチです。金属筐体を採用し、0℃~50℃の環境下で動作可能で、教室の天井裏や、倉庫、工場など高温になりやすい環境でもご利用いただけます。ACアダプター不要の電源内蔵タイプのため煩雑になりがちなコンセント周りもすっきりまとまります。LANポートとは別で独立した4つのSFPポートを標準搭載しており、別売りのギガビットSFP光トランシーバー(※)を利用することで、光ファイバーを利用した長距離通信を実現します。

※対応オプション(別売り):ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」

Web設定画面からの設定・管理に対応しており、直感的な操作で簡単に導入時の設定を行っていただけます。また、複数のネットワークを構築できる「VLAN機能」により、セキュリティーレベルの違いなどに応じて運用ポリシーを変更するといった利用が可能です。MACアドレス学習方式は、機器全体で共通のMACアドレステーブルを保持するSVL方式とVLANごとにMACアドレステーブルを保持するIVL方式の2種類から選択可能です。

安定したネットワーク稼働を実現するため、当社独自の品質基準による長寿命設計に取り組んでいます。その結果として、標準で3年保証、さらに購入から30日以内にWebから5年保証登録を実施いただくことで保証期間を2年延長し、最長5年の保証を提供します。

ネットワーク運用の負担を減らす遠隔管理として、インターネットを利用した無料のリモート管理サービス「キキNavi」に対応しているほか、別売りのネットワーク管理ソフトウェア「WLS-ADT」、「WLS-ADT/LW」にも対応し、導入後のトラブル解析や、遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作なども可能となり、機器管理者の負担を大きく軽減します。

リモート管理サービス「キキNavi」に対応

「キキNavi」はインターネットを経由して遠隔のNAS・法人向けルーター・アクセスポイント・スマートスイッチとその管理者をつなぐリモート管理サービスです。HTTPS通信ができる環境であれば、特別なネットワーク設定は不要で利用できます。対応機器の状態を常に監視し、障害発生の際には直ちに管理者へ通知します。管理者は、遠隔で対応機器の状態を監視できることに加えて、対応機器の再起動や、デバッグログの取得、ファームウェアのアップデートの実行などが可能です。メンテナンスにかかる簡易的な操作を現場へ出向くことなく遠隔で行えることにより、管理会社の負荷を大きく軽減します。

商品詳細

リモート管理サービス「キキNavi」 :https://www.buffalo.jp/contents/biz/kikinavi/kikinavi-about.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/222_1_c734c8307c840e6183af8134d4a74dbf.jpg ]商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gs2148.html

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.