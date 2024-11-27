VeSyncブラックフライデーセールが11月27日(水)スタート！米ベストセラーLevoit空気清浄機・COSORIノンフライヤーが最大40%OFF

VeSync Co., Ltd

アメリカ発の小型家電メーカーのVeSync(ウィーシンク) Co., Ltd(本社：アメリカ カリフォルニア州)は、11月27日（水）～12月6日（金）の間、人気製品「Levoit空気清浄機」「COSORIノンフライヤー」を始め、最大40%OFFのブラックフライデーセールをVeSync公式ストア、Amazon公式ストアにて開催いたします。

ブラックフライデー特設ページはこちら :https://vesync.jp/pages/black-friday-sales-2024

VeSyncブラックフライデーセール概要

VeSyncグループ傘下の3ブランド「Levoit」「COSORI」「Etekcity」は、皆様のヘルシーな食生活と快適な暮らしをサポートしてきました。VeSyncはブラックフライデーセールを機に、一年分の感謝を込めて、Levoit製品とCOSORI製品を最大40%OFFで提供いたします。この度のセールは、お客様の「欲しい」を叶える今年最後のビッグチャンスです。ぜひこの機会にお買い求めください。

※対象商品のセール価格は各ストアで掲示している販売価格に準じます。

開催期間：2024年11月27日（水）00:00～12月6日（金）23:59

対象製品：VeSync全製品 ※一部タイムセール対象品を除く

購 入 先：

Levoit Amazon公式ストア https://www.amazon.co.jp/levoit

COSORI Amazon公式ストア https://www.amazon.co.jp/cosori

Etekcity Amazon公式ストア https://www.amazon.co.jp/etekcity

VeSync公式ストア https://jp.vesync.com/

VeSyncブラックフライデーセールおすすめ商品！

１.COSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー

テレビで紹介されたCOSORIのロングセラー

【特徴】

◎家族向けの1台6役の時短調理

◎カロリー最大85％カットで健康と美味を両立させる

【価格】

セール価格：\11,180 (税込)

割引率：20%OFF / \2,800お得

参考価格：\13,980 (税込)

製品ページ：https://vesync.jp/products/cosori-caf-l501-kjp

２.COSORI LITE 2.0L ミニノンフライヤー

手軽に始めるノンフライヤー生活！

【特徴】

◎一人暮らしはもちろん、アウトドアにもちょうど良いサイズ

◎初めて使う方に嬉しい冷凍食品レシピ付き

【価格】

セール価格：\7,180 (税込)

割引率：20%OFF / \1,800お得

参考価格：\8,980 (税込)

製品ページ：https://vesync.jp/products/cosori-lite-2l-mini-airfryer

３.Levoit Core Mini空気清浄機

ミニマリストを極めた卓上タイプ！

【特徴】

◎アロマオイルに対応

◎インテリアにも馴染むデザイン

【価格】

セール価格：\6,398 (税込)

割引率：20%OFF / \1,582お得

参考価格：\7,980 (税込)

製品ページ：https://vesync.jp/products/levoit-airpurifier-core-mini

４.Levoit Vital 100S 空気清浄機

独特なU字型デザインでパワフル浄化！

【特徴】

◎置く場所を取らないスリムタイプ

◎子どもやペットと暮らしの家庭にオススメ

【価格】

セール価格：\15,980 (税込)

割引率：15%OFF / \2,820お得

参考価格：\18,800 (税込)

製品ページ：https://vesync.jp/products/levoit-airpurifier-vital-100s

「COSORIアンバサダー Black Fridayキャンペーン」も同時開催

2024年11月29日（金）～2024年12月6日（金）期間中に「COSORIアンバサダー Black Fridayキャンペーン」も同時開催する予定です。各COSORIアンバサダーのフォロワー様から抽選で2名様に「COSORI電気ケトル」が当たります。合計24名様にプレゼントいたします。

ぜひCOSORI公式Instagramにフォローして、11月29日（金）に公開するキャンペーン情報を

ご確認ください：

https://www.instagram.com/cosoricooksjp/

【COSORIアンバサダーについて】

COSORIアンバサダーは、皆様の暮らしに寄り添うCOSORIレシピを発信する料理研究家の皆さまです。

COSORIアンバサダーをフォローして、COSORIと一緒に料理の旅に羽ばたきましょう。

COSORIアンバサダーInstagramアカウント一覧：

RINATY @rinaty_cooking(https://www.instagram.com/rinaty_cooking/)

もんきち @fujimon_kitchen(https://www.instagram.com/fujimon_kitchen/)

冷凍子ママ @reitoumama(https://www.instagram.com/reitoumama/)

みずき @uchi___gohan(https://www.instagram.com/uchi___gohan/)

MYON @myon_424(https://www.instagram.com/myon_424/)

うさまる @usamaru.tahm(https://www.instagram.com/usamaru.tahm/)

しょうこ @sho_ko_gohan(https://www.instagram.com/sho_ko_gohan/)

吉村ルネ @rune.my(https://www.instagram.com/rune.my/)

よる @yoru_yorublog(https://www.instagram.com/yoru_yorublog/)

Masa @masa_iddmblog(https://www.instagram.com/masa_iddmblog/)

さや @saya__gohan(https://www.instagram.com/saya__gohan/)

あこ @akogohan_recipe(https://www.instagram.com/akogohan_recipe/)