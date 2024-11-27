VeSyncブラックフライデーセールが11月27日(水)スタート！米ベストセラーLevoit空気清浄機・COSORIノンフライヤーが最大40%OFF
アメリカ発の小型家電メーカーのVeSync(ウィーシンク) Co., Ltd(本社：アメリカ カリフォルニア州)は、11月27日（水）～12月6日（金）の間、人気製品「Levoit空気清浄機」「COSORIノンフライヤー」を始め、最大40%OFFのブラックフライデーセールをVeSync公式ストア、Amazon公式ストアにて開催いたします。
ブラックフライデー特設ページはこちら :
https://vesync.jp/pages/black-friday-sales-2024
VeSyncブラックフライデーセール概要
VeSyncグループ傘下の3ブランド「Levoit」「COSORI」「Etekcity」は、皆様のヘルシーな食生活と快適な暮らしをサポートしてきました。VeSyncはブラックフライデーセールを機に、一年分の感謝を込めて、Levoit製品とCOSORI製品を最大40%OFFで提供いたします。この度のセールは、お客様の「欲しい」を叶える今年最後のビッグチャンスです。ぜひこの機会にお買い求めください。
※対象商品のセール価格は各ストアで掲示している販売価格に準じます。
開催期間：2024年11月27日（水）00:00～12月6日（金）23:59
対象製品：VeSync全製品 ※一部タイムセール対象品を除く
購 入 先：
Levoit Amazon公式ストア https://www.amazon.co.jp/levoit
COSORI Amazon公式ストア https://www.amazon.co.jp/cosori
Etekcity Amazon公式ストア https://www.amazon.co.jp/etekcity
VeSync公式ストア https://jp.vesync.com/
VeSyncブラックフライデーセールおすすめ商品！
１.COSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー
テレビで紹介されたCOSORIのロングセラー
【特徴】
◎家族向けの1台6役の時短調理
◎カロリー最大85％カットで健康と美味を両立させる
【価格】
セール価格：\11,180 (税込)
割引率：20%OFF / \2,800お得
参考価格：\13,980 (税込)
製品ページ：https://vesync.jp/products/cosori-caf-l501-kjp
２.COSORI LITE 2.0L ミニノンフライヤー
手軽に始めるノンフライヤー生活！
【特徴】
◎一人暮らしはもちろん、アウトドアにもちょうど良いサイズ
◎初めて使う方に嬉しい冷凍食品レシピ付き
【価格】
セール価格：\7,180 (税込)
割引率：20%OFF / \1,800お得
参考価格：\8,980 (税込)
製品ページ：https://vesync.jp/products/cosori-lite-2l-mini-airfryer
３.Levoit Core Mini空気清浄機
ミニマリストを極めた卓上タイプ！
【特徴】
◎アロマオイルに対応
◎インテリアにも馴染むデザイン
【価格】
セール価格：\6,398 (税込)
割引率：20%OFF / \1,582お得
参考価格：\7,980 (税込)
製品ページ：https://vesync.jp/products/levoit-airpurifier-core-mini
４.Levoit Vital 100S 空気清浄機
独特なU字型デザインでパワフル浄化！
【特徴】
◎置く場所を取らないスリムタイプ
◎子どもやペットと暮らしの家庭にオススメ
【価格】
セール価格：\15,980 (税込)
割引率：15%OFF / \2,820お得
参考価格：\18,800 (税込)
製品ページ：https://vesync.jp/products/levoit-airpurifier-vital-100s
「COSORIアンバサダー Black Fridayキャンペーン」も同時開催
2024年11月29日（金）～2024年12月6日（金）期間中に「COSORIアンバサダー Black Fridayキャンペーン」も同時開催する予定です。各COSORIアンバサダーのフォロワー様から抽選で2名様に「COSORI電気ケトル」が当たります。合計24名様にプレゼントいたします。
ぜひCOSORI公式Instagramにフォローして、11月29日（金）に公開するキャンペーン情報を
ご確認ください：
https://www.instagram.com/cosoricooksjp/
【COSORIアンバサダーについて】
COSORIアンバサダーは、皆様の暮らしに寄り添うCOSORIレシピを発信する料理研究家の皆さまです。
COSORIアンバサダーをフォローして、COSORIと一緒に料理の旅に羽ばたきましょう。
COSORIアンバサダーInstagramアカウント一覧：
RINATY @rinaty_cooking(https://www.instagram.com/rinaty_cooking/)
もんきち @fujimon_kitchen(https://www.instagram.com/fujimon_kitchen/)
冷凍子ママ @reitoumama(https://www.instagram.com/reitoumama/)
みずき @uchi___gohan(https://www.instagram.com/uchi___gohan/)
MYON @myon_424(https://www.instagram.com/myon_424/)
うさまる @usamaru.tahm(https://www.instagram.com/usamaru.tahm/)
しょうこ @sho_ko_gohan(https://www.instagram.com/sho_ko_gohan/)
吉村ルネ @rune.my(https://www.instagram.com/rune.my/)
よる @yoru_yorublog(https://www.instagram.com/yoru_yorublog/)
Masa @masa_iddmblog(https://www.instagram.com/masa_iddmblog/)
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あこ @akogohan_recipe(https://www.instagram.com/akogohan_recipe/)