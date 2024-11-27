VeSyncブラックフライデーセールが11月27日(水)スタート！米ベストセラーLevoit空気清浄機・COSORIノンフライヤーが最大40%OFF

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VeSync Co., Ltd

アメリカ発の小型家電メーカーのVeSync(ウィーシンク) Co., Ltd(本社：アメリカ カリフォルニア州)は、11月27日（水）～12月6日（金）の間、人気製品「Levoit空気清浄機」「COSORIノンフライヤー」を始め、最大40%OFFのブラックフライデーセールをVeSync公式ストア、Amazon公式ストアにて開催いたします。






ブラックフライデー特設ページはこちら :
https://vesync.jp/pages/black-friday-sales-2024



VeSyncブラックフライデーセール概要



VeSyncグループ傘下の3ブランド「Levoit」「COSORI」「Etekcity」は、皆様のヘルシーな食生活と快適な暮らしをサポートしてきました。VeSyncはブラックフライデーセールを機に、一年分の感謝を込めて、Levoit製品とCOSORI製品を最大40%OFFで提供いたします。この度のセールは、お客様の「欲しい」を叶える今年最後のビッグチャンスです。ぜひこの機会にお買い求めください。


※対象商品のセール価格は各ストアで掲示している販売価格に準じます。



開催期間：2024年11月27日（水）00:00～12月6日（金）23:59


対象製品：VeSync全製品　※一部タイムセール対象品を除く


購 入 先：


Levoit Amazon公式ストア https://www.amazon.co.jp/levoit


COSORI Amazon公式ストア https://www.amazon.co.jp/cosori


Etekcity Amazon公式ストア https://www.amazon.co.jp/etekcity


VeSync公式ストア https://jp.vesync.com/




VeSyncブラックフライデーセールおすすめ商品！



１.COSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー


テレビで紹介されたCOSORIのロングセラー


【特徴】


◎家族向けの1台6役の時短調理


◎カロリー最大85％カットで健康と美味を両立させる


【価格】


セール価格：\11,180 (税込)


割引率：20%OFF / \2,800お得


参考価格：\13,980 (税込)


製品ページ：https://vesync.jp/products/cosori-caf-l501-kjp







２.COSORI LITE 2.0L ミニノンフライヤー


手軽に始めるノンフライヤー生活！


【特徴】


◎一人暮らしはもちろん、アウトドアにもちょうど良いサイズ


◎初めて使う方に嬉しい冷凍食品レシピ付き


【価格】


セール価格：\7,180 (税込)


割引率：20%OFF / \1,800お得


参考価格：\8,980 (税込)


製品ページ：https://vesync.jp/products/cosori-lite-2l-mini-airfryer







３.Levoit Core Mini空気清浄機


ミニマリストを極めた卓上タイプ！


【特徴】


◎アロマオイルに対応


◎インテリアにも馴染むデザイン


【価格】


セール価格：\6,398 (税込)


割引率：20%OFF / \1,582お得


参考価格：\7,980 (税込)


製品ページ：https://vesync.jp/products/levoit-airpurifier-core-mini







４.Levoit Vital 100S 空気清浄機


独特なU字型デザインでパワフル浄化！


【特徴】


◎置く場所を取らないスリムタイプ


◎子どもやペットと暮らしの家庭にオススメ


【価格】


セール価格：\15,980 (税込)


割引率：15%OFF / \2,820お得


参考価格：\18,800 (税込)


製品ページ：https://vesync.jp/products/levoit-airpurifier-vital-100s







「COSORIアンバサダー Black Fridayキャンペーン」も同時開催







2024年11月29日（金）～2024年12月6日（金）期間中に「COSORIアンバサダー Black Fridayキャンペーン」も同時開催する予定です。各COSORIアンバサダーのフォロワー様から抽選で2名様に「COSORI電気ケトル」が当たります。合計24名様にプレゼントいたします。




ぜひCOSORI公式Instagramにフォローして、11月29日（金）に公開するキャンペーン情報を


ご確認ください：


https://www.instagram.com/cosoricooksjp/




【COSORIアンバサダーについて】


COSORIアンバサダーは、皆様の暮らしに寄り添うCOSORIレシピを発信する料理研究家の皆さまです。


COSORIアンバサダーをフォローして、COSORIと一緒に料理の旅に羽ばたきましょう。



COSORIアンバサダーInstagramアカウント一覧：


RINATY　　　　@rinaty_cooking(https://www.instagram.com/rinaty_cooking/)


もんきち　　　　@fujimon_kitchen(https://www.instagram.com/fujimon_kitchen/)


冷凍子ママ　　　@reitoumama(https://www.instagram.com/reitoumama/)


みずき　　　　　@uchi___gohan(https://www.instagram.com/uchi___gohan/)


MYON　　　　　@myon_424(https://www.instagram.com/myon_424/)


うさまる　　　　@usamaru.tahm(https://www.instagram.com/usamaru.tahm/)


しょうこ　　　　@sho_ko_gohan(https://www.instagram.com/sho_ko_gohan/)


吉村ルネ　　　　@rune.my(https://www.instagram.com/rune.my/)


よる　　　　　　@yoru_yorublog(https://www.instagram.com/yoru_yorublog/)


Masa　　　　　 @masa_iddmblog(https://www.instagram.com/masa_iddmblog/)


さや　　　　　　@saya__gohan(https://www.instagram.com/saya__gohan/)


あこ　　　　　　@akogohan_recipe(https://www.instagram.com/akogohan_recipe/)