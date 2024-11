【ザ・リッツ・カールトン日光】「Asia’s Best 50 Bars」常連の金子道人氏を迎え 奥日光のクリスマスをイメージした限定カクテルをご提供

マリオット・インターナショナル「LAMP BAR」オーナーバーテンダー金子道人氏『Bartender Crossover Vol.15』イベント提供カクテル「Blanc Neige」イメージ

「ザ・リッツ・カールトン日光」(所在地:栃木県日光市中宮祠2482、総支配人:アレクサンダー・ウエストウッド・マックブライド)は、国内外で活躍するトップバーテンダーをゲストに迎えるイベント「Bartender Crossover(バーテンダー クロスオーバー)」を昨年より展開し、世界で高い評価を受ける有数のバーから、バーカルチャーを牽引する新世代バーテンダーを招聘しています。

通算15回目となる12月21日(土)は、奈良市にある「LAMP BAR(ランプバー)」のオーナーバーテンダーである金子道人(かねこ みちと)氏を迎え、ザ・リッツ・カールトン日光「ザ・バー」にて、奥日光で過ごすクリスマスをイメージしたカクテルを披露する一夜限定イベント『Bartender Crossover Vol.15』を開催いたします。

金子氏は、本企画第1弾のゲストでもあり、今回が2度目の招聘となります。本イベントでは、クリスマスシーズンを栃木・奥日光で過ごすお客様のために、中禅寺湖に降る雪をイメージしたホワイトチョコレートに加え、豊かな香りと酸味を抑えた鮮やかな甘みが特徴の栃木県産”とちあいか”を使用したホットカクテルをご用意しました。2度目の招聘となり、奥日光という土地の魅力を深く理解した金子氏だからこそ創り出すことのできる、栃木の食材を使用したこの季節ならではの特別なカクテルをお届けいたします。

"カクテルの起源"や"時代と歴史の旅行"などをテーマに、クラシック・カクテルはもちろん、土地の要素を取り入れた趣向を凝らしたカクテルの数々を生み出している金子氏。そして、クリスマスツリーなどが装飾され、心踊るフェスティブシーズンを迎えるザ・リッツ・カールトン日光。雄大な自然のなかで楽しむクリスマスのひとときと、ここでしか体験することができない、特別なバーエクスペリエンスをぜひご堪能ください。

『Bartender Crossover Vol.15 / 金子道人氏 』

【日時】 2024年12月21日(土) 7:00 p.m.~10:30 p.m.(10:30 p.m. L.O.)

【場所】 ザ・リッツ・カールトン日光 1階「ザ・バー」

【メニュー】「LAMP BAR」金子氏による、栃木の食材を取り入れた本イベント限定カクテル3種と、

ノンアルコールカクテル1種の計4種をそれぞれ30杯限定でお届けします。

※メインカクテル:Blanc Neige

(ホワイトチョコレートと”とちあいか”のジャムのホットカクテル)

※そのほかカクテルの詳細は当日発表

【お問合せ】 0288-25-5776(ザ・リッツ・カールトン日光 レストラン予約直通)

Email:rc.nikko.RestaurantReservation@ritzcarlton.com ※ご予約可能

金子氏からのメッセージ

Bartender Crossover Vol.1のときに体験させていただいた奥日光での素晴らしいステイとイベントの経験を経て、今回は、自身のバーで提供しているカクテルを日光で体験いただくだけでなく、奈良との共通点としても挙げられる素晴らしい自然環境のなかでこそ感じていただけるものや空間をご提供したいと考えています。

家族や友人との食事の時間など、私が思うホリデーシーズンをみなさまにも感じていただけるような心温まる時間をつくるため、日光からインスパイアを受けたカクテルをご提供予定です。ぜひご参加いただいた方には、本イベントに参加することで、カクテルを通じて日光ならではの素晴らしい体験をできたという思い出を持ち帰っていただきたいと思っています。

【プロフィール】

金子道人(かねこ みちと)

アーティストの両親のもと、奈良県に生まれる。20歳からバーテンダーとしての道を歩み始め、和歌山県「Bar Tender」や奈良県「Bar Old Time」といった名店で研鑽を重ねる。2011年に自身のバー「LAMP BAR」 を奈良市角振町に開業。2015年には、54ヶ国から約2万人が参加した世界最大バーテンダーコンペティション「WORLD CLASS Japan」で日本代表の座をつかみ、南アフリカ開催の「Global Final」で総合優勝、Bartender of The Yearの栄誉をつかむ。奈良から日本のバー文化のさらなる発展を志し、日々活動中。

「LAMP BAR」オーナーバーテンダー金子道人氏「LAMP BAR」店舗内観イベント提供カクテルイメージLAMP BAR(ランプバー)

奈良市角振町にある「LAMP BAR」のコンセプトは“around the world”。錬金術を機にした蒸留技術が発展し、世界への酒輸送が始まり、カクテルとして発展。そんな酒やバーの歴史、ストーリーを表現するように、蒸留器や中世ヨーロッパのアンティーク調度品、そして酒輸送に用いるトランクが置かれた店内は、「カクテルの起源」「時代と歴史の旅行」「カクテル・ダークサイド」の3つのコンセプトフロアから成り、異なる世界観を楽しめる。ウイスキーや各スピリッツのオールドボトルを豊富に揃え、クラシックカクテルはもちろん、古都・奈良の要素を取り入れたカクテルなど、趣向を凝らしたクリエイティブなシグネチャーカクテルの数々が味わえる。

<受賞歴>

・Asia best bar 2022 20th

・Asia best bar 2017,2018, top 50 on list

・World best bar 2016 Top 100 on list

・Drink planet Japan top bar 3rd place.

公式ホームページ:https://www.lamp-bar.com

公式Instagram:@lamp.bar

最上のひとときを提供する「ザ・バー」

「ウィスキーバー」をコンセプトとした店内には、陶磁器タイルで装飾したシェルフに、ウィスキーボトルがアートのように並びます。北は北海道、南は沖縄まで、全国の蒸留所から選りすぐった逸品はもちろん、世界中のウイスキーを擁しています。心地よい音楽の流れる洗練の寛ぎ空間で、地元の蒸留酒や日光の豊かな自然と文化からインスパイアされたシグネチャーカクテルも提供し、華やかな時間を演出します。

【公式ウエブサイト】 https://thebar.ritzcarltonnikko.com/

ザ・リッツ・カールトン日光「ザ・バー」イベントをはじめ、奥日光でのひとときを堪能する「ザ・バータイム パッケージ」中禅寺湖ビュールーム

「Bartender Crossover」にお越しいただくだけでなく、奥日光の魅力をよりゆったり楽しんでいただける宿泊プランをご用意いたしました。「Bartender Crossover Vol.15」にてご利用いただけるバークレジットをはじめ、ウエルカムシャンパンやご朝食がセットになった宿泊パッケージで、心ゆくまで本イベントをご堪能ください。

【内容】

・ご宿泊

・滞在中のご朝食

・ザ・リッツ・カールトン シャンパン ご用意 (1滞在につき1本)

・1滞在あたり12,000円分のバークレジット (スイートルームご宿泊の場合15,000円分)

【料金】1室1名様 151,800円~ / 1室2名様 158,125円~

※税金 ・サービス料・入湯税が含まれています。

※上記は最低料金になります。ご宿泊客室タイプやご宿泊時期により、料金は変動いたします。

【お問合せ】 0288-25-5152(ザ・リッツ・カールトン日光 宿泊予約直通 10:00~17:00)

Email:rc.nikko.room.reservation@ritzcarlton.com

【オンライン予約】https://bit.ly/4cQeTOG

特別なホリデーシーズンに「期間限定ご優待」「The Bar」お食事イメージ「ザ・リッツ・カールトン日光 黒毛和牛バーガー」

「The Bar」での食事をより多くお楽しみいただき、お好みのウィスキーやシグネチャーカクテルとともに、 ディナータイムをお楽しみいただく期間限定のご優待でございます。

2024年11月1日から2025年1月31日までの17時~20時の間、お好みのウィスキーやシグネチャーカクテルとともに、「The Bar」でのディナータイムをお楽しみください。

- お一人様につきお食事2品ご注文で15%割引- お一人様につきお食事3品以上のご注文で25%割引

【利用条件】

- お一人様につき2品以上のお食事のご注文をお願いいたします(お子様は対象外)。- *マークの付いたメニューから、お一人様につき必ず1品以上のご注文をお願いいたします。- 除外期間:12月24日~2025年1月5日ザ・リッツ・カールトン日光についてザ・リッツ・カールトン日光 外観「ザ・ロビーラウンジ」クリスマスツリー

風光明媚な中禅寺湖畔に佇み、山岳信仰の御山として崇められてきた男体山を目前に眺める日光国立公園内に開業した栃木県初のラグジュアリーホテルです。奥日光の手つかずの自然と調和し、10のスイートを含む総数94の広々としたゲストルームからは、四季折々の景色を一望できます。栃木県産の個性豊かな食材を堪能いただく洋食・日本料理レストランに、全国各地のウイスキーを取り揃えたバー、五感を研ぎ澄ます癒しのスパとフィットネススタジオ、そして古くから地域に親しまれてきた日光湯元温泉の源泉を引く温泉施設をご用意しています。

温泉への取り組みは、ザ・リッツ・カールトンブランドとして初の試みとなり、ゲストの皆様には日本らしさにこだわった体験を提供しております。日光はユネスコ世界遺産「日光の社寺」を擁し、豊かな自然、伝統文化、悠久の歴史を刻む街として知られる人気のデスティネーション。日本三名瀑の一つ「華厳の滝」は、ホテルから徒歩圏内です。知られざる魅力を発見し、自然や文化、スピリチュアリティを体験するアクティビティも、豊富に提供しております。

2024年からは、奥日光の雄大な自然を臨む洋食レストラン「レークハウス」において、ミシュラン2つ星とグリーンスターをダブル受賞し、「2024年 We’re Smart ベストベジタブルレストラン 日本トップ10アワード」では最高位を受賞するなど、国内外で活躍する「villa aida」(和歌山県岩出市)のオーナーシェフ 小林寛司氏を監修シェフとして迎えました。栃木の野菜や農産物を主役にしたシーズナルメニューやテイクアウトメニューをご用意しています。

公式ウエブサイトhttps://www.ritzcarlton.com/jp/nikko

公式インスタグラム @RitzCarltonNikko/