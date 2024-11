「ポジティビティは不可欠」：ULTRA出演のレゲエEDMパイオニアKēvens（キーヴンズ）、新作『Call To Balance』を発表

合同会社レゲエザイオン

音楽の力を通じて世界中の人々を一つにし、共に踊ることを可能にするレゲエEDMの先駆者Kēvensが、最新アルバム『Call To Balance』をリリース。パンデミック中に自身と向き合い制作されたこのアルバムには、レゲエとエレクトロニックの融合により深いメッセージが込められている。

サウンドシステム文化との出会いと音楽のルーツ

Kēvensは南フロリダでレゲエサウンドシステム文化に出会い、その魅力に引き込まれた。「Virgin Virgoというサウンドに魅了され、マイクを握るたびにスキルを磨いていた」。その後、偶然にもボブ・マーリーの兄弟アンソニー・ブッカーとの共演を果たし、音楽への情熱がさらに深まった。

ボブ・マーリーファミリーとの特別な出会い

ある日、Kēvensはアンソニーからの誘いで演奏に参加し、ボブ・マーリーの母親と対面する機会を得た。「演奏中に現れた彼女を見た時、驚きと共に、自分が特別な経験をしていることを実感した」。この経験が、Kēvensにとってレゲエへの深い愛情と影響を与えたことは間違いない。

アルバム『Call To Balance』に込められたメッセージ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OcDvVyQner8 ]

パンデミックによる自己探求の中で生まれた『Call To Balance』は、Kēvensの進化を象徴する作品。「このアルバムは、カオスの中で調和を見つけ、社会の不平等や環境問題についても考えるきっかけにしてほしい」と語る。アルバムには、「Battle for Peace」や「World Is Burning」など、社会へのメッセージを含んだ楽曲が収録されているほか、ラテン系コミュニティへの愛と敬意を込めた初のスペイン語楽曲「Soñadores Legales」も含まれている。この曲は、移民としての尊厳や夢をテーマにした特別な一曲だ。

アジアでの活動と日本への思い

KēvensはULTRA KOREAへの出演で「PLUR(平和、愛、団結、尊敬)の精神を強く感じた」と振り返る。高松での公演では、ラッシュタイム中に自転車で転倒した若者がいたが、周囲の人々が誰も怒ったりせず穏やかに見守る姿に感動。「日本の文化に深く心を動かされた」と語る。日本での再公演にも意欲を見せ、「ファンとの再会を楽しみにしている」と意気込みを伝えた。

『Call To Balance』は、Kēvensの信念「Positivity is a Necessity」を体現したアルバム。ジャンルを超えた音楽とメッセージを通じ、日本のリスナーにも新しい体験を届けたいとしている。2025年の日本公演も期待されている。

Kēvensのフルインタビューはこちら(https://sd.reggaezion.jp/articles/PositivityisaNecessity_kevens_japanese)

リリース情報

タイトル:Call To Balance

収録曲:

- Battle for Peace- Soñadores Legales- Save Me- This is LOVE- Little Boy Blue- World Is Burning- Burn Down The Throne- Sweet Lady Liberty

配信リンク:https://kevens.lnk.to/CallToBalance

ウェブサイト:https://www.kevens.com

SNS: Instagram(https://www.instagram.com/kevens), Youtube(https://www.youtube.com/kevens), X(https://www.twitter.com/kevens), TikTok(https://www.tiktok.com/@kevens)