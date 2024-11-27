《ZETT》小学生高学年プレーヤーのスイングパワーをリード！小学生軟式金属製バット【ゼロワンステージ】登場！
ゼット株式会社
ダブルステッピング構造
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/421_1_91f62623336c54f82f03608697d3b0f4.jpg ]
「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)は、小学生高学年プレーヤーのスイングパワーを効率よくボールに伝えて飛ばす小学生軟式金属製バット【ゼロワンステージ】を発売しました。
【ゼロワンステージ】の特性は以下の2点です。
ダブルステッピング構造
テーパー部に段付け加工を2段実施し、反りに対する剛性を上げることでスインスピード＆パワーがロスなくダイレクトにボールに伝わり飛距離がアップ。
本体素材/超々ジュラルミン
高い強度を誇る7000系アルミ合金の一種で薄肉設計が可能な為、打撃時のトランポリン効果を高め反発力が増す。
【ゼロワンステージ】が少年軟式プレーヤーの飛び切りの豪打を提供します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/421_1_91f62623336c54f82f03608697d3b0f4.jpg ]
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