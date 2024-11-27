【静岡市駿河区丸子】12/15(日)保護犬譲渡会を開催いたします【1HOTEL】

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株式会社創造舎




NPO法人 FF Dog Connectによる保護犬譲渡会を開催いたします。


また、同会場にて、ペットフードショップ「LAFRISH」が出張オープン。


フードやおやつの販売を予定しております。



ワンちゃんに素敵なご家族との出会いが訪れますよう、たくさんの方のご来場をお待ちしております。



イベントの詳細


[表: https://prtimes.jp/data/corp/88159/table/53_1_2650958ee25474422884283a09c3e5b1.jpg ]

主催団体


NPO法人 FF Dog Connect


https://ffdogconnect.jimdofree.com/



会場案内



【1HOTEL(ワンホテル)】

2024年7月に、駿府の工房　匠宿の隣にオープンした、愛犬と泊まれるホテル。ドッグランをはじめ、愛犬と参加できる工芸体験やプリクラ、フォトブース、一緒に食事ができる「和食 OTE」など、宿泊者以外のゲストも1日楽しめる複合施設になっている。


■ホームページ：https://www.1hotel.jp/


■Instagram：https://www.instagram.com/1hotel.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/1hotel.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)