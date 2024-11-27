【静岡市駿河区丸子】12/15(日)保護犬譲渡会を開催いたします【1HOTEL】
株式会社創造舎
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【1HOTEL(ワンホテル)】
NPO法人 FF Dog Connectによる保護犬譲渡会を開催いたします。
また、同会場にて、ペットフードショップ「LAFRISH」が出張オープン。
フードやおやつの販売を予定しております。
ワンちゃんに素敵なご家族との出会いが訪れますよう、たくさんの方のご来場をお待ちしております。
イベントの詳細
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主催団体
NPO法人 FF Dog Connect
https://ffdogconnect.jimdofree.com/
会場案内
【1HOTEL(ワンホテル)】
2024年7月に、駿府の工房 匠宿の隣にオープンした、愛犬と泊まれるホテル。ドッグランをはじめ、愛犬と参加できる工芸体験やプリクラ、フォトブース、一緒に食事ができる「和食 OTE」など、宿泊者以外のゲストも1日楽しめる複合施設になっている。
■ホームページ：https://www.1hotel.jp/
■Instagram：https://www.instagram.com/1hotel.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/1hotel.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)