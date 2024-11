トレノケート、Cisco Learning Partner of the Year APJC を2年連続で受賞

トレノケート株式会社

人材育成のトレノケート株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:早津 昌夫、以下トレノケート)は、トレノケートグループとして「Cisco Learning Partner of the Year APJC 2024」を2年連続で受賞しました。「Cisco Learning Partner of the Year APJC 2024」は、トレノケートがこの地域において高品質なCiscoトレーニングプログラムを提供し、カスタマーサクセスにコミットし続けていることをCiscoが評価したものです。

▼受賞コメント

小澤 隆(トレノケートホールディングス株式会社 代表取締役社長)

「この賞を一度いただけるだけでも光栄の極みですが、再びこの栄誉を賜ることができました。これまで共に歩んできた皆様の支えと励ましの賜物であり、感謝の気持ちでいっぱいです。この成功に関わってくださった皆様に深く感謝申し上げます。この賞は、私たちの協働、卓越性、顧客志向というコアバリューの象徴であり、これらの価値を今後も大切にしていく原動力となります。」

Ciscoにより認定された成果は以下が挙げられます。

・APJC地域での講師主導型トレーニング(ILT)の販売シェア

・APJC地域でのCisco U.サブスクリプションの販売シェア

・学習者満足度スコア

これらの成果は、トレノケートがプロフェッショナルのキャリアサポートや組織のデジタルトランスフォーメーションを推進する、効果的で魅力的な学習体験を提供していることを証明しています。

▼Cisco認定トレーニング

トレノケートは、Ciscoプラチナラーニングパートナーとして、認定トレーニングコース、資格取得、学習ソリューションなどを包括的に提供しています。急速に進化するIT環境において人材のスキル習得を目指す企業の信頼できるパートナーとして、ぜひトレノケートにご相談ください。

トレノケートホールディングスについて

トレノケートホールディングスは、ITおよびプロフェッショナルトレーニングを提供するリーディング企業であり、幅広いコースと資格認定を様々な分野で提供しています。世界22の国と地域にわたるグローバルな展開と卓越性へのコミットメントを掲げるトレノケートは、継続的な学びと成長を通じて個人と組織がその潜在能力を最大限に引き出せるよう支援しています。30以上の認定トレーニングパートナーシップや、トップテクノロジーベンダーからの数多くの賞を受賞し、業界トップクラスの学びが保証されています。

【トレノケート株式会社 会社概要】

代表取締役社長:早津 昌夫

設立 :1995年12月6日

本社所在地 :東京都新宿区西新宿6丁目8番1号

住友不動産新宿オークタワー20階

事業内容 :IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務

URL :https://www.trainocate.co.jp/(https://www.trainocate.co.jp/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20241127&utm_campaign=prtimes)

*掲載された社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。