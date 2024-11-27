『ブルーロック』より、オリジナルミニキャライラスト うちゅーじんVer. グッズの予約受付を開始！
大人気TVアニメ『ブルーロック』より、
オリジナルミニキャライラスト 「うちゅーじんVer.」 の
グッズの予約受付けを開始いたしました♫
この機会にぜひお買い求めください。
↓先行予約はこちらから↓
https://bit.ly/3Vdfjb1
ご予約期間について
■予約期間：～2024年12月8日（日）23:59まで
■出荷予定： 2025年3月内に随時出荷予定
オリジナルグッズ詳細
▼缶バッジ コンプリートBOX（全8種セット） うちゅーじんVer.
「ブルーロック」より、うちゅーじんverのミニキャライラストを使用した
新商品の登場です！ ※全8種コンプリートBoxでの販売です。
■価 格 ：3,520円（税込）
■種 類 ：全8種1セット
（潔 世一／千切 豹馬／凪 誠士郎／御影 玲王／
糸師 凛／氷織 羊／糸師 冴／士道 龍聖）
■サイズ ：約Φ57mm
▼アクリルキーホルダー コンプリートBOX（全8種セット） うちゅーじんVer.
「ブルーロック」より、うちゅーじんverのミニキャライラストを使用した
新商品の登場です！ ※全8種コンプリートBoxでの販売になります。
■価 格 ：5,280円（税込）
■種 類 ：全8種1セット
（潔 世一／千切 豹馬／凪 誠士郎／御影 玲王／
糸師 凛／氷織 羊／糸師 冴／士道 龍聖）
■サイズ ：約H70mm×W70mm程度 ※種類によって異なります。
▼ゆらゆらアクリルスタンド うちゅーじんVer.
「ブルーロック」より、
うちゅーじんverのミニキャライラストを使用した新商品の登場です！
■価 格 ：各1,320円（税込）
■種 類 ：潔 世一／千切 豹馬／凪 誠士郎／御影 玲王／
糸師 凛／氷織 羊／糸師 冴／士道 龍聖
■サイズ ：約H90mm×W120mm
▼クッションキーホルダー うちゅーじんVer.
「ブルーロック」より、
うちゅーじんverのミニキャライラストを使用した新商品の登場です！
■価 格 ：各990円（税込）
■種 類 ：潔 世一／千切 豹馬／凪 誠士郎／御影 玲王／
糸師 凛／氷織 羊／糸師 冴／士道 龍聖
■サイズ ：約H80mm×W80mm×D80mm
▼ダイカットポーチ うちゅーじんVer.
「ブルーロック」より、
うちゅーじんverのミニキャライラストを使用した新商品の登場です！
■価 格 ：各1,650円（税込）
■種 類 ：潔 世一／千切 豹馬／凪 誠士郎／御影 玲王／
糸師 凛／氷織 羊／糸師 冴／士道 龍聖
■サイズ ：約H130mm×W185mm
↓先行予約はこちらから↓
https://bit.ly/3Vdfjb1
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会
販売店について
■販売店 ：LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア
■U R L ：https://libertasdream.com/
■公式X ：@LDLIBERTASDREAM