『ブルーロック』より、オリジナルミニキャライラスト うちゅーじんVer. グッズの予約受付を開始！

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株式会社 パルック


大人気TVアニメ『ブルーロック』より、


オリジナルミニキャライラスト 「うちゅーじんVer.」 の


グッズの予約受付けを開始いたしました♫

この機会にぜひお買い求めください。

↓先行予約はこちらから↓
https://bit.ly/3Vdfjb1



ご予約期間について



■予約期間：～2024年12月8日（日）23:59まで
■出荷予定： 2025年3月内に随時出荷予定





オリジナルグッズ詳細



▼缶バッジ コンプリートBOX（全8種セット） うちゅーじんVer.




「ブルーロック」より、うちゅーじんverのミニキャライラストを使用した


新商品の登場です！ ※全8種コンプリートBoxでの販売です。



■価　格　：3,520円（税込）


■種　類　：全8種1セット


（潔 世一／千切 豹馬／凪 誠士郎／御影 玲王／


　　　　　　糸師 凛／氷織 羊／糸師 冴／士道 龍聖）


■サイズ　：約Φ57mm





▼アクリルキーホルダー コンプリートBOX（全8種セット） うちゅーじんVer.




「ブルーロック」より、うちゅーじんverのミニキャライラストを使用した


新商品の登場です！ ※全8種コンプリートBoxでの販売になります。


■価　格　：5,280円（税込）


■種　類　：全8種1セット


（潔 世一／千切 豹馬／凪 誠士郎／御影 玲王／


　　　　　　糸師 凛／氷織 羊／糸師 冴／士道 龍聖）


■サイズ　：約H70mm×W70mm程度 ※種類によって異なります。





▼ゆらゆらアクリルスタンド うちゅーじんVer.




「ブルーロック」より、


うちゅーじんverのミニキャライラストを使用した新商品の登場です！




■価　格　：各1,320円（税込）


■種　類　：潔 世一／千切 豹馬／凪 誠士郎／御影 玲王／


　　　　　　　糸師 凛／氷織 羊／糸師 冴／士道 龍聖


■サイズ　：約H90mm×W120mm





▼クッションキーホルダー うちゅーじんVer.




「ブルーロック」より、


うちゅーじんverのミニキャライラストを使用した新商品の登場です！



■価　格　：各990円（税込）


■種　類　：潔 世一／千切 豹馬／凪 誠士郎／御影 玲王／


　　　　　　　糸師 凛／氷織 羊／糸師 冴／士道 龍聖


■サイズ　：約H80mm×W80mm×D80mm





▼ダイカットポーチ うちゅーじんVer.




「ブルーロック」より、


うちゅーじんverのミニキャライラストを使用した新商品の登場です！



■価　格　：各1,650円（税込）


■種　類　：潔 世一／千切 豹馬／凪 誠士郎／御影 玲王／


　　　　　　　糸師 凛／氷織 羊／糸師 冴／士道 龍聖


■サイズ　：約H130mm×W185mm





↓先行予約はこちらから↓
https://bit.ly/3Vdfjb1





(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会





販売店について



■販売店 　：LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア


■U R L 　 ：https://libertasdream.com/


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