キラッと繊細に輝く”星屑ブラウン”D-UP初のラメライナー「スターダストブラウン」
株式会社ディー・アップ（本社：東京都港区 代表取締役：坂井 満）は、ベストコスメを多数受賞して
いる「ディーアップ シルキーリキッドアイライナー」から、初のラメ入りアイライナー『スターダストブラウン』を12月11日より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、公式オンラインストア(https://store.d-up.co.jp/)にて発売いたします。
大人も使いやすい上品な輝きを演出するラメライナー『スターダストブラウン』は、どんなメイクにも合う深みのあるダークブラウンをベースに、シルバーからブルー系の多彩なラメを配合。透け感のあるダークブラウンの色味とラメの輝きが、目元に艶のある立体感を演出します。特別なイベントシーンだけでなく、デイリーにお使いいただける、この冬のアイメイクに新しい輝きを加える一本です。
製品特徴
■多彩ラメを閉じ込めた、使いやすいブラウン
透け感のあるダークブラウンにシルバーや青の”多彩ラメ”を配合。ブラウンがベースなので、自然な仕上がりでありながらしっかりとした発色と輝きを実現。クッキリ輝く目尻ラインがいつものアイメイクを煌びやかに演出してくれます。
■星屑を散りばめたような繊細な輝き
贅沢に配合された超繊細ラメが、夜空に散りばめられた星屑のような輝きを放ちます。
まぶたに引くだけでうるうる輝く瞳に。艶やかで
透明感のある上品な目元が完成します。
製品概要
キラッと輝く星屑ブラウン「スターダストブラウン」
■製品名：ディーアップ シルキーリキッドアイライナーWP スターダストブラウン
■小売価格：1,500円(税込1,650円)
■発売日：2024年12月11日(水)
＜取り扱い店舗＞
全国のバラエティショップ、ドラッグストアなど化粧品取扱店、公式オンラインショップ(楽天)
▶VARIETY SHOP
アットコスメストア / インキューブ / イッツデモ / カラーフィールド / ショップイン / パルファン / ハンズ / プラザ / ミモザ / ミュゼ・ド・ポゥ / メイクアップソリューション / ルネファミーユ / ローズマリー / ロフト / 京王アートマン / 平和堂CoCoRo Plus / habita / kitto / miomio / MS・Style / ROU / Urban Comfort
▶DRUG STORE
アインズ＆トルペ / アマノドラッグ / ウエルシア / ウェルネス / ウェルパーク / ウォンツ / キリン堂 / クスリのアオキ / クスリ岩崎チェーン / コクミン / ココカラファイン / ゴダイ / ザグザグ / サンエー / サンキュードラッグ / サンドラッグ / スギ薬局 / チャーリー / ツルハドラッグ / トモズ / ドラッグイレブン / ドラッグスギヤマ / ドラッグストアモリ / ププレひまわり / マック / マツモトキヨシ / ミネドラッグ / よどやドラッグ / 大賀薬局 / 杏林堂薬局 / 新生堂薬局 / 薬王堂 / V・ドラッグ
▶OTHERS
イオン / イトーヨーカドー / ドン・キホーテ / ゆめタウン
※一部、お取り扱いのない店舗もございます。詳細は各店舗にてお問合せください。
吉岡里帆さんプロフィール
吉岡里帆（よしおかりほ）
1993年1月15日生まれ。京都府出身。
連続テレビ小説「あさが来た」（2015）に出演し注目を集める。主演映画『ハケンアニメ！』（2022）で第46回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。主な近作にドラマ「しずかちゃんとパパ」（2022）、「ガンニバル」（2022）、「時をかけるな、恋人た
ち」（2023）、「忍びの家House of Ninjas」（2024）、映画『見えない目撃者』(2019年)、『島守の塔』（2022）、『アイスクリームフィーバー』（2023）、『怪物の木こり』（2023）など。
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