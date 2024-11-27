TVアニメ『ひきこまり吸血姫の悶々』新規グッズ受注受付中！TVアニメ『ひきこまり吸血姫の悶々』新規グッズ受注受付中！
株式会社サトクリフ
主人公「テラコマリ・ガンデスブラッド」の描き下ろしイラストだけでなく、本作初のぬいぐるみやアクセサリーの販売も！
受注期間は【2024年12月25日(水) 23:59】まで！
ご購入をお見逃しなく！
【商品ラインナップ】
◆複層式アクリルプレート（描き下ろし）
◆ぬいぐるみ（テラコマリ・ガンデスブラッド）
◆アクリルスタンド（描き下ろし）
◆【SILVER925】リング＆ネックレス
◆オーロラミニキャラアクリルスタンド
◆ホログラム缶バッジ
【販売概要】
・購入ページ： https://x.gd/7GuTY
・受注期間：2024年10月15日(火)10:00 ～2024年12月25日(水)23:59
【販売サイト】
ECサイト『Lilian goods』(運営：株式会社デジプル)
公式サイト： lilian-goods.com(https://lilian-goods.com/)
公式X：https://x.com/Liliangoods
【お問合せ】
「kujicliff@sutcliffe.jp」までご連絡下さい。
株式会社サトクリフ
オンラインくじサービス「くじクリフ」：https://kujicliffe.com/
公式X： https://x.com/Sutcliffe_O_S
(C)小林湖底・SBクリエイティブ／ひきこまり製作委員会