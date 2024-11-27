TVアニメ『ひきこまり吸血姫の悶々』新規グッズ受注受付中！TVアニメ『ひきこまり吸血姫の悶々』新規グッズ受注受付中！

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株式会社サトクリフ


主人公「テラコマリ・ガンデスブラッド」の描き下ろしイラストだけでなく、本作初のぬいぐるみやアクセサリーの販売も！





受注期間は【2024年12月25日(水)　23:59】まで！


ご購入をお見逃しなく！



【商品ラインナップ】


◆複層式アクリルプレート（描き下ろし）




◆ぬいぐるみ（テラコマリ・ガンデスブラッド）




◆アクリルスタンド（描き下ろし）




◆【SILVER925】リング＆ネックレス




◆オーロラミニキャラアクリルスタンド




◆ホログラム缶バッジ





【販売概要】


・購入ページ： https://x.gd/7GuTY


・受注期間：2024年10月15日(火)10:00 ～2024年12月25日(水)23:59



【販売サイト】


ECサイト『Lilian goods』(運営：株式会社デジプル)


公式サイト： lilian-goods.com(https://lilian-goods.com/)


公式X：https://x.com/Liliangoods



【お問合せ】


「kujicliff@sutcliffe.jp」までご連絡下さい。




株式会社サトクリフ


オンラインくじサービス「くじクリフ」：https://kujicliffe.com/


公式X： https://x.com/Sutcliffe_O_S



(C)小林湖底・SBクリエイティブ／ひきこまり製作委員会