「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024AW YOUNG OYSTER COLLECTIONが登場！12月4日(水)より発売開始。

株式会社バロックジャパンリミテッド[画像1: https://prtimes.jp/i/14511/922/resize/d14511-922-71cafbab7fee9a9d7857-0.jpg ]2024AW YOUNG OYSTER COLLECTIONでは、1951年に公開され70年以上にわたり幅広い世代に愛され続けて来たディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』に登場するカキの子供達、好奇心旺盛で愛らしくてかわいい姿がたまらないヤングオイスターズ(Curious Oysters)をピックアップ。ざっくりとしたローゲージで海の波を表現した柄や海藻、珊瑚のモチーフを編み立て、衿元はレースアップでカジュアルに仕上げて両胸にヤングオイスターズを刺繍で表現したニットトップスや、左胸にワンポイントで刺繍の入ったオンでもオフでもさりげなくスタイリングに取り入れ易いデザインのオーバーサイズVネックニットなど、細部にまでアイデアやこだわりの詰まったデザインが盛りだくさん。ここでしか手に入らない魅力的なアイテムをお楽しみください!「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024AW YOUNG OYSTER COLLECTION[画像2: https://prtimes.jp/i/14511/922/resize/d14511-922-4f567343bd75d4aef3cc-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/14511/922/resize/d14511-922-c3605aa05143c76fdf18-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/14511/922/resize/d14511-922-73389e014ac4f09144cf-1.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/14511/922/resize/d14511-922-91e8fccea2560a6cff7d-1.jpg ]「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024AW YOUNG OYSTER COLLECTION[画像6: https://prtimes.jp/i/14511/922/resize/d14511-922-f885e4d4fd08c48f2ee9-5.jpg ]▪商品名:MD OT IN THE SEA KNIT▪カラー:OFF WHITE , YELLOW , DARK TURQUOISE▪サイズ:FREE▪価格:\13,970(税込)[画像7: https://prtimes.jp/i/14511/922/resize/d14511-922-1dc5045dbfe0a93e0c46-5.jpg ]▪商品名:MD OT BULKY V-NECK TOPS▪カラー:IVORY , PINK , BLUE▪サイズ:FREE▪価格:\11,000(税込)本日11月27日(水)正午より入荷連絡受付開始、12月4日(水)より発売開始「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 WINTER COLLECTIONは、2024年12月4日(水)よりMOUSSY FLAGSHIP SHOP(The SHEL'TTER TOKYO 東急プラザ表参道「オモカド」店 B1階)、MOUSSYルミネエスト新宿店、SHEL'TTER WEBSTORE ( https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOUDS/ )にて発売開始いたします。なお、SHEL'TTER WEBSTOREでは本日11月27日(水)正午より入荷連絡の受付を開始いたします。特設サイトはこちら https://www.moussy.ne.jp/disney/=============【Disney著作権表記のお願い】Disney商品画像をご使用の際は、下記コピーライトの記載をお願い申し上げます。(C)Disney=============『Disney SERIES CREATED by MOUSSY』『Disney SERIES CREATED by MOUSSY』は、「SEEK A SIGN=奇跡を求める」をテーマに、他に類を見ないボリュームでMOUSSYでしか表現出来ないアイテムを創り出した特別なコレクション。【 CONCEPT 】DISNEYを愛する人たちが 素敵に見えるように。一点一点に愛情を込めて 着る人のことを考え思いを込めた洋服づくり。デザインへの遊び心素材選びの追及加工へのこだわりいつまでも いくつになってもとまどうことなく ずっと着続けられる洋服。世界中でここでしか出会えないDISNEYアイテムをMOUSSYは提案します。【 THEME 】"SEEK A SIGN"チャレンジする勇気・精神を見た時人々は心に感動を刻む奇跡の始まりはそこにあるDISNEYを愛するすべての人へDisney SERIES CREATED by MOUSSY HP https://www.moussy.ne.jp/disney/Disney SERIES CREATED by MOUSSY Instagram https://www.instagram.com/moussy_dscm/