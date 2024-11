ニューバランス公式オンラインストアにて11月27日（水）より10日間の「Cyber Sale」開催

株式会社ニューバランス ジャパン[画像1: https://prtimes.jp/i/29460/1286/resize/d29460-1286-da58c3d91ffe827668f7-0.jpg ] ニューバランス公式オンラインストアでは、日ごろの感謝をこめて、11月27日(水)10:00から12月6日(金)14:59までの期間限定で1年に1度の特別なセール「Cyber Sale」をmyNB会員様限定にて開催いたします。「Cyber Sale」対象アイテムは、最大40%OFF、そして2点以上お買い上げで20%OFF、3点以上お買い上げでさらに25%OFFとなります。期間限定の注目商品には、人気モデルのライフスタイルシューズ、ランニングシューズ、キッズシューズをご用意しました。またニューバランスのアパレルライン、都会の24時間をデザインするウェア「MET24(メットトゥエンティフォー)」より、これからのシーズンより着用できるアウターやビジネスでも使用できるジャケットなど、セール商品を各種取り揃えております。ぜひ期間中に、1年に1度のスペシャルセールをお楽しみください。https://shop.newbalance.jp/shop/pages/cybersale.aspx■ 会員サービス「myNB」についてhttps://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx 「Cyber Sale」注目商品【シューズ】Made in USA 990 v42016年に「990」の12代目として発売された「990 v4」。クッション性と耐久性に優れたミッドソール「ACTIVA LITE」をポリウレタンで包み込んだENCAP構造と耐摩耗性に優れた「Ndurance」が卓越したサポート性と安定性を約束します。1982年に誕生したフラッグシップモデル「990」のDNAを受け継いだブランドのレジェンドモデルが足元を包み込みます。品番:U990カラー:GR4(GRAY)価格:37,400円(税込) ⇒ セール価格:29,920円(税込)[画像2: https://prtimes.jp/i/29460/1286/resize/d29460-1286-80f7f713c453fdb7b5cb-1.jpg ]Made in USA 9981993年に「990」シリーズの第5弾としてデビューし、「ABZORB(アブゾーブ)」を初めて搭載し格別な衝撃吸収性能を実現した「998」は、足入れのフィット性に優れ、快適な履き心地から多くのランナーから支持を得ました。品番:U998カラー:GR(GRAY)価格:39,600円(税込) ⇒ セール価格:31,680円(税込)[画像3: https://prtimes.jp/i/29460/1286/resize/d29460-1286-7f3e7a448bde0650baf8-2.jpg ]Made in USA 9961988年に誕生「Made in U.S.A. 996」からブランドの歴史を彷彿とさせるカラー。長年愛され続けながらスタンダードモデルとして常に進化を遂げる1足です。品番:U996カラー:BL(BLACK)価格:35,200円(税込) ⇒ セール価格:28,160円(税込)[画像4: https://prtimes.jp/i/29460/1286/resize/d29460-1286-6ffd5d526a2f4ae3852f-4.jpg ]996 BC3クッション性と屈曲性を高めたソールと、ニューバランスロゴをプラスした面ファスナーが人気の「996 V3」JUNIORモデル。定番の996のなかでもライトなカラーがお子さんの足をやさしく彩ります。品番:YV996カラー:BC3(PURPLE)価格:6,930円(税込) ⇒ セール価格:4,851円(税込)[画像5: https://prtimes.jp/i/29460/1286/resize/d29460-1286-b941e4e51b02fbc772c5-3.jpg ]【アパレル】MET24 Single Jacketニューバランスオリジナルの高機能ジャージ素材で仕立てた、シングルテーラードジャケット。高伸縮機能糸のTEXBRID(R)を使った、ニューバランスオリジナルのカルゼジャージを採用。体の動きに合わせて伸縮するハリ感のある4WAYストレッチ。肩まわりやアームホールも締め付け感なく自然にフィット。生地の裏面には制電糸を使用。品番:AMJ45027カラー:BK(ブラック), GIN(グレートプレーンズ)価格:27,500円(税込) ⇒ セール価格:19,250円(税込)[画像6: https://prtimes.jp/i/29460/1286/resize/d29460-1286-9fa5bd41ca46b70ec6cf-5.jpg ]MET24 Padded Monster Parka機能性と保温性を兼ね備えた、MET24仕様のモンスターパーカー。表面はナイロンタフタ素材、裏面には耐水性、透湿性、防風性を兼ね備えたPUフィルムを採用した2層生地。中綿には軽量で保温性の高いプリマロフトを使用。軽い着心地と“ちょうどいい暖かさ”を両立。品番:AMJ45033カラー:BK(ブラック),GT(グラファイト)価格:\41,800円(税込)⇒ セール価格:29,260円(税込)[画像7: https://prtimes.jp/i/29460/1286/resize/d29460-1286-f11dea51c178baf5456f-6.jpg ]MET24 Varsity Jacket90sテイストの絶妙な溜まり感を持たせたアームシルエットでクラシックスポーツにミリタリーテイストを加えたバーシティジャケット。微光沢で目の詰まった中肉のナイロンツイル素材を使用。品番:AMJ45028カラー:BK(ブラック),GT(グラファイト)価格:22,000円(税込)⇒ セール価格:15,400円(税込)[画像8: https://prtimes.jp/i/29460/1286/resize/d29460-1286-72527c9fb42eebd04209-7.jpg ]ET24 Padded Cardiganゆったりめのリラックスシルエットの中綿にプリマロフトを使用した、保温性抜群のカーディガン。表地裏面にはアクリルコーティングを施すことで防風機能を搭載。品番:AMJ45031カラー:BK(ブラック),GT(グラファイト)価格:22,000円(税込)⇒ セール価格:15,400円(税込) [画像9: https://prtimes.jp/i/29460/1286/resize/d29460-1286-2deba3f88ecaa422aea1-8.jpg ]注意事項※ 対象アイテムは、セール開催中のみ、ログイン後にセール価格にて閲覧・ご購入頂けます。※ ご注文が集中した場合、発送までお時間を頂戴する事があります。※ 過度なアクセス集中によりアクセス制限が生じ、決済時に購入できない場合でも責任を負いかねますことを御了承ください。※ 転売目的の方は御購入を御遠慮ください。※ 再入荷など在庫のお問い合わせは御遠慮ください。※ギフトラッピング不可、電話注文対応不可となります。※やむを得ず在庫が確保できなった場合はキャンセルとさせて頂き、別途ご連絡させていただきます。▼ニューバランスについてマサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で9,000人の従業員を雇用し、2023年の世界売上は65億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp:https://twitter.com/newbalance_jp▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパンお客様相談室 0120-85-7120